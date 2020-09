I ricchissimi, come ELON MUSK, da una settimana sono un po’ meno ricchi

—- di Paolo Brambilla – Trendiest News —- Dopo essere diventato per breve tempo il quinto centimiliardario (in dollari) al mondo, questa settimana il CEO di Tesla Elon Musk ha concluso con un calo di $ 9,9 miliardi.

Mentre le società tecnologiche hanno in gran parte guidato l’impennata del mercato azionario durante la pandemia, i pesi massimi come Facebook e Amazon hanno subito una caduta durante una cosiddetta correzione di borsa. L’indice S&P 500 è sceso del 2,3% durante la settimana, mentre l’indice Dow Jones Industrial è sceso dell’1,8%. Le azioni di Tesla hanno iniziato a vacillare dopo che è stata diffusa la notizia che il suo più grande azionista esterno, la società di investimento scozzese Ballie Gifford, ha ridotto la sua partecipazione nella società.

Anche con questa scoppola, Musk rimane comunque quattro volte più ricco di un anno fa, con un patrimonio netto di $ 87,9 miliardi. Attualmente è la quinta persona più ricca del mondo, 5,5 miliardi di dollari davanti a Warren Buffett.

Anche l’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, la prima persona seguita da Forbes con una fortuna che ha superato i 200 miliardi di dollari, oggi è un po’ meno ricco. Con azioni Amazon del valore del 3% in meno rispetto a una settimana fa, la fortuna di Bezos è scesa di 5,8 miliardi di dollari a 193,5 miliardi di dollari. La sua ex moglie, MacKenzie Scott (patrimonio netto: 62,4 miliardi di dollari), questa settimana è più povera di 2 miliardi di dollari.

La fortuna di Mark Zuckerberg è diminuita di $ 4 miliardi nell’ultima settimana. È stato più esplicito che mai sulla disinformazione politica sulla piattaforma dei social media e ha annunciato misure per mitigare il problema. Mercoledì, lui e sua moglie, Priscilla Chan, hanno annunciato una donazione di 300 milioni di dollari per sostenere le infrastrutture di voto, come l’equipaggiamento protettivo per gli scrutatori e l’affitto di seggi elettorali.

Il cofondatore di Quicken Loans Dan Gilbert ha avuto una settimana caotica poiché le azioni della società madre dell’istituto di credito ipotecario online, Rocket Companies, sono aumentate vertiginosamente a metà settimana prima del primo rapporto sugli utili della società da quando è stato reso pubblico ad agosto. Sebbene abbia riportato forti profitti, il titolo si è corretto e ha chiuso la settimana in ribasso di oltre il 13%. A partire da venerdì 4 settembre, Gilbert vale $ 51 miliardi – $ 7,3 miliardi in meno rispetto alla scorsa settimana, ma quasi otto volte più ricco di quanto non fosse un anno fa.