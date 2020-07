I cittadini UE esclusi a favore dell’industria finanziaria nella definizione delle politiche finanziarie europee

— di Paolo Brambilla — La nuova composizione delle “Autorità di vigilanza europee” ESA [1] a proposito degli “Stakeholder Groups” è un passo indietro rispetto a una rappresentanza equilibrata tra industria e consumatori nella regolamentazione finanziaria dell’UE. Questo è il risultato della recente riforma delle ESA, [2] che ha ridotto le quote per i consumatori e gli accademici a favore delle istituzioni finanziarie (industria e “associazioni professionali”).



Gli Stakeholder Groups – gruppi di parti interessate



Le autorità di vigilanza finanziaria dell’UE (ESA) nominano gruppi di esperti per emettere pareri, raccomandazioni o risposte in merito alle attività di regolamentazione o di vigilanza ESA. I gruppi di parti interessate si incontrano regolarmente e sono composti da 30 membri che rappresentano le diverse categorie di soggetti coinvolti nel regolamento finanziario dell’UE (istituti finanziari, consumatori, PMI, ecc.) Nonché accademici indipendenti. Attualmente esistono quattro di questi gruppi: uno per il settore assicurativo (IRSG [3]), uno per le pensioni professionali (OPSG [4]), uno per i servizi bancari (BSG [5]) e uno per i mercati dei titoli (SMSG [6] ). Prima della riforma dell’ESA che è entrata in vigore nel 2019, questi gruppi di parti interessate (SG) hanno riservato 10 punti per i rappresentanti del settore finanziario, 5 per gli accademici e il resto per una categoria “raggruppata” composta da rappresentanti dei dipendenti degli istituti finanziari, dei consumatori utenti di servizi finanziari e PMI.



A seguito della riforma, la quota del settore finanziario presso l’ABE e l’ESMA è stata aumentata a scapito delle altre categorie: ora ciascun gruppo di parti interessate deve comprendere 13 membri che rappresentano l’industria, 4 accademici e 13 della categoria “raggruppata”. La nuova norma UE è ancora peggiore nel caso dell’EIOPA, in cui vengono aggiunti rappresentanti di associazioni professionali in aggiunta all’aumento della quota del settore finanziario di 13, con il settore finanziario che ora rappresenta la metà (o più) dell’adesione totale. Inoltre, la differenziazione tra “industria finanziaria” e “associazioni professionali” sembra a dir poco imbarazzante. Ad esempio, lo stesso capo di “Insurance Europe” (la lobby industriale) che era stato classificato come industria nel precedente IRSG, è ora classificato come rappresentante di “associazione professionale” nel nuovo, mentre il suo numero due non è classificato come “associazione professionale”, ma come rappresentante dei piani pensionistici (“IORP” nel gergo dell’UE) nell’OPSG.



Better Finance

Nel gennaio 2020, BETTER FINANCE ha già reagito alle modifiche specifiche del regolamento EIOPA [7] alla composizione dei gruppi di parti interessate dell’EIOPA e all’alto rischio di ridurre il numero di rappresentanti lato utente a favore di quelli del settore finanziario. Inoltre, la regola della rappresentanza equilibrata è ora applicabile solo al settore finanziario.



Guillaume Prache, Managing Director BETTER FINANCE, un “veterano” che ha prestato servizio nel BSG, IRSG e SMSG, osserva che “ciò che sembrava un cambiamento appariscente nella base giuridica ha effettivamente portato all’eliminazione della regola generale della rappresentanza equilibrata nei gruppi di parti interessate, portando a un ribaltamento legale dell’equilibrio a favore delle opinioni di un solo settore”. Una rapida occhiata rivela che la percentuale di rappresentanti dei consumatori e degli utenti nominati negli SG è diminuita dal 33% al 28% del totale e quella degli accademici indipendenti dal 17% al 13%, mentre la rappresentanza del settore (comprese le associazioni professionali) è aumentata a quasi la metà dei membri, dal 39% al 48%. Ciò ostacola seriamente gli sforzi per difendere e difendere gli interessi non legati all’industria dei servizi finanziari. Aggiungendo un’incredibile faccia tosta, gli ESA hanno nominato erroneamente alcuni esperti non consumatori nei pochi posti assegnati ai rappresentanti dei consumatori, riducendo praticamente ulteriormente la voce dei cittadini dell’UE negli SG.







Un passo indietro



Guillaume Prache sottolinea che “una tale mossa rappresenta un grande passo indietro, con un ritorno alle pratiche precedenti al 2008, quando il processo decisionale finanziario dell’UE si svolgeva principalmente tra politici e lobbisti del settore finanziario”. Si inverte uno dei grandi progressi compiuti nel 2018, quando l’associazione BETTER FINANCE si era congratulata con l’EIOPA per aver “cercato di rafforzare la rappresentanza dei consumatori” e aver rispettato lo spirito dei regolamenti dell’UE che regolano la vigilanza finanziaria europea e richiedono una proporzione equilibrata tra rappresentanti del settore e utenti privati. Queste nuove composizioni dei gruppi contrastano in modo diretto le raccomandazioni appena pubblicate del forum ad alto livello della Commissione europea sull’Unione dei mercati dei capitali, che afferma che le autorità di vigilanza europee dovrebbero garantire che vi sia una rappresentanza equilibrata nei gruppi di parti interessate tra i rappresentanti del settore e utente/consumatore al dettaglio”[8].

Chief Communications Officer ǀ Arnaud Houdmont ǀ +32 (0)2 514 37 77 houdmont@betterfinance.eu [1] The ESAs are the European Securities and Markets Authority (ESMA), the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and the European Banking Authority (EBA). 2 Joint Position Paper on the ESA Review from the EBA Banking Stakeholder Group (BSG), the EIOPA Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (ISRG) and Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG), and the ESMA Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG) 3 The Insurance and Reinsurance Stakeholder Group. 4 The Occupational Pensions Stakeholder Group. 5 The Banking Stakeholder Group. 6 The Securities and Markets Stakeholder Group. 7 See BETTER FINANCE’s position here: Alliance Letter to the EP, EC & EU-Council on the Reform of the European Supervisory Authorities and financial consumer protection 8 Final report of the High-Level Forum on the Capital Markets Union – A new vision for Europe’s capital markets, P. 119

BETTER FINANCE is the public interest non-governmental organisation solely dedicated to defending and advocating the interests of European citizens as financial services users at European level to lawmakers and the public in order to promote research, information and training on investments, savings and personal finances. BETTER FINANCE is a federation counting 38 member organisations representing more than 4 million individual members altogether. AGE Platform Europe is a European network of more than 100 organisations of people aged 50+ representing directly more than 40 million older people in Europe. AGE aims to voice and promote the interests of the 190 million inhabitants aged 50+ in the European Union and to raise awareness of the issues that concern them most. AGE’s mission is to give a voice to older and retired people in the EU policy debates through the active participation of their representative organisations at EU, national, regional and local levels so as to inform EU policy development