Hubway. Affitti brevi di uffici, meeting room, coworking e locali commerciali. Webinar gratuito mercoledì 12 maggio

Hubway: dall’idea alla realizzazione

Hubway, il portale per prenotare online uffici e locali commerciali a uso temporaneo, apre le porte a nuovi soci che vogliano investire nel progetto e rendere il servizio ancora più completo, efficiente e utile sia ai professionisti, sia ai proprietari di immobili che possono ottimizzarne l’uso. “Stiamo assistendo in tutta Italia ad una crescita imponente da parte degli host che vogliono essere presenti su Hubway – dice Enrico Brotto, CEO della start up – ed in certe occasioni si sono riconvertiti spazi che sarebbero rimasti vuoti. Ci sono ex opifici, laboratori o anche strutture alberghiere che riescono a mettere a reddito gli spazi. Crediamo al nuovo concetto di fare smart working, un fenomeno che si sta affermando sempre di più”. Hubway offre flessibilità, rapidità ed efficienza. Sono queste le principali esigenze dei professionisti di oggi, abituati a muoversi in un mercato del lavoro sempre più fluido e dinamico e dunque alla costante ricerca di soluzioni agili e funzionali.

Intervista ai fondatori di Hubway

Hubway è nata da una esigenza professionale di Enrico Brotto (dottore commercialista) e Massimo Gianesin (avvocato). Hubway ha iniziato ad operare nel 2019 ed è riconosciuta come Startup innovativa. Opera con immobili per uso lavorativo e dispone nel proprio portale di più di 300 spazi distribuiti in tutta Italia.

Ci volete spiegare un po’ meglio come è nata questa idea imprenditoriale?

“Volevamo unire le nostre forze e aumentare la nostra sinergia professionale e stavamo cercando degli spazi adeguati alle nostre esigenze, riducendo anche i costi fissi di gestione dell’ufficio (quindi senza doverci vincolare con costi di gestione del contratto di affitto, bollette, struttura, ecc.), in modo flessibile in base alle nostre esigenze lavorative di spostamento (con un contratto all-inclusive). Stavamo cercando degli uffici da poter utilizzare anche per un breve-medio periodo (in modo da poter cambiare location, città, ecc. quando ne avevamo la necessità). Abbiamo cercato anche online, ma non abbiamo trovato informazioni sufficienti e ordinate. Mancava una piattaforma tipo Airbnb, che raggruppasse le info sulle disponibilità di spazi professionali in tutta Italia. Così abbiamo deciso di farlo noi”.

Devo dire che nel vostro DNA ci deve essere un’importante componente di innovazione: anche l’idea di approcciare il mercato con un’operazione di raccolta di finanziamento in rete, con la piattaforma di crowdfunding di Opstart, denota un’attitudine a superare gli schemi del passato.

“Dovete sapere che Hubway è un’opportunità davvero importante per chi desidera entrare in un progetto già avviato e con enormi prospettive di crescita… sapete perché? Ogni giorno centinaia di Professionisti sono alla ricerca di un luogo di lavoro temporaneo e altrettante persone vogliono affittare il loro spazio vuoto. Il mercato degli affitti brevi è in costante crescita (sia per la difficoltà nel settore immobiliare, sia per il Covid che per i cambiamenti nel mondo del lavoro). Al momento sul mercato (nazionale e internazionale) non esiste una piattaforma che offra condizioni così vantaggiose a Professionisti e Host”.

“È uno strumento che permette ai privati di investire in startup o PMI innovative interessanti e partecipare alla loro crescita. Il tutto interamente online, attraverso portali specializzati. In cambio della somma versata gli investitori ottengono delle quote societarie, diventano soci dell’azienda e partecipano alla distribuzione dei dividendi futuri. Per ogni campagna viene fissato un obiettivo minimo da raggiungere in un tempo prestabilito. Superato l’obiettivo minimo (noi l’abbiamo superato in pochi giorni!) significa che la raccolta è andata a buon fine gli investitori diventano soci”.

Come userete questi capitali freschi che vi affidano gli investitori?

“Il capitale raccolto ci permetterà di supportare la crescita aziendale con iniziative di comunicazione e attività di ricerca e sviluppo, con la creazione di una app per mobile che renderà ancora più user friendly l’utilizzo e le prenotazioni su Hubway, e infine anche l’assunzione di uno sviluppatore e di un marketer interni. Hubway sta crescendo ed ha necessità di effettuare degli investimenti nello sviluppo aziendale, per questo abbiamo deciso di aumentare il capitale e aprire le porte a nuovi soci. Abbiamo deciso di usare uno strumento innovativo come l’equity crowdfunding con la piattaforma Opstart, anziché ricorrere al debito bancario tradizionale (che ridurrebbe il patrimonio, anziché aumentarlo). L’Equity Crowdfunding permette di far conoscere a chi vuole investire e far parte di un progetto innovativo, quello che altrimenti sarebbe impossibile, e di evitare che l’azienda si indebiti, ma di avere degli Alleati (soci), anziché dei Nemici (creditori bancari) in casa”.

Come funziona in pratica il vostro servizio?

“Il funzionamento è molto semplice: chiunque (user) lavori e abbia bisogno di un ufficio/meeting room/temporary store/coworking, o altro spazio lavorativo, per un periodo determinato, entra in Hubway, cerca il suo spazio preferito (in base alla città, dimensione, tipologia, tempo), lo prenota, paga per il periodo prenotato, e lo utilizza. Un proprietario di uno spazio a uso lavorativo (host) che vuole affittarlo, scegliendo la formula dell’affitto breve, entra nella piattaforma Hubway, registra il suo account, e poi inserisce il suo immobile in modo facile e intuitivo (inserisce le foto/video, la descrizione degli spazi, le caratteristiche, i servizi che mette a disposizione, la disponibilità, i prezzi, ecc.). Hubway poi pensa a trovare le prenotazioni degli user, incassa il canone per conto dello user, e poi entro pochi giorni gira l’incassato al netto della propria commissione. Hubway emette fattura elettronica per conto dell’host e la invia copia allo user”.

In sintesi quali sono i vantaggi?

“I vantaggi di usare Hubway sono:

Per l’host: non deve preoccuparsi di trovare gli user: li trova Hubway! Non ha burocrazia per i contratti di service (non è una locazione, ma un contratto per l’utilizzo di uno spazio completo di servizi), come per i contratti di locazione tradizionali; si crea una rendita continuativa che arriva ad essere anche pari a 2,5/3 volte quella di una locazione tradizionale (a parità di tempo impiegato); non ci sono “inquilini” morosi, in quanto il pagamento delle prenotazioni dagli user è anticipato.

Per lo user: utilizza uno spazio lavorativo per il tempo che gli serve; non ha costi fissi di gestione in caso di inutilizzo; aumenta le sue sinergie professionali (date dalla frequentazione di luoghi assieme ad altri professionisti); non ha burocrazia inutile da sopportare”.