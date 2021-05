Gowan-Isagro. Closing dell’operazione venerdì 14 maggio 2021

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Gowan Company, LLC e Crop Demetra Limited

▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

 Avveramento di tutte le condizioni sospensive al closing dell’acquisizione delle partecipazioni di maggioranza di Piemme

 Il closing dell’operazione avverrà il 14 maggio 2021

Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 7 marzo 2021 da Isagro S.p.A. (“Isagro”) con cui è stato reso noto che, in data 6 marzo 2021, Giorgio Basile e altri soci, da una parte, e Gowan Company, LLC (“Gowan”), dall’altra, hanno stipulato un accordo vincolante (lo “SPA”) con il quale Giorgio Basile e gli altri soci hanno concordato di vendere tutte le quote dai medesimi detenute – pari al 99,9% del capitale sociale – in Piemme S.r.l. (“Piemme”) (società che controlla indirettamente Isagro) (l’“Operazione”), Gowan comunica che in data odierna si sono avverate (o sono state rinunciate, per quanto applicabile) tutte le condizioni sospensive cui era soggetto il closing

dell’Operazione.

In particolare: (i) in data 29 aprile 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha informato le parti che, in relazione all’Operazione, non verranno esercitati i poteri speciali ai sensi della normativa cd. golden power; (ii) in data odierna, le parti hanno preso atto della cessazione dei rapporti in essere tra Isagro e le sue controllate, da un lato, e qualsiasi soggetto situato in paesi o regioni (ivi inclusa Cuba) in cui un soggetto statunitense non può condurre affari ai sensi della normativa applicabile, dall’altro lato; (iii) in data odierna, la condizione sospensiva relativa all’ottenimento di ogni eventuale autorizzazione necessaria da parte delle competenti autorità antitrust è stata rinunciata, in quanto tali adempimenti sono stati ritenuti non idonei a produrre effetti sull’Operazione.

Il closing dell’Operazione avverrà quindi venerdì 14 maggio 2021.

In conformità ai termini e alle condizioni dello SPA, Gowan ha designato Crop Demetra Limited (“Crop Demetra”) – una società costituita ai sensi del diritto del Regno Unito, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Gowan – come acquirente delle quote di maggioranza di cui sono titolari Giorgio Basile e gli altri soci in Piemme.

Come già reso noto con il comunicato stampa pubblicato in data 7 marzo 2021, al closing dell’Operazione Crop Demetra acquisirà il controllo di Piemme e, indirettamente, di Isagro e, pertanto, lancerà un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria, ai sensi degli articoli 102 e 106, lett. a) del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’articolo 45 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), per acquistare tutte le azioni

ordinarie di Isagro non già detenute (direttamente o indirettamente) da Crop Demetra ad un prezzo di Euro 2,76 per ciascuna azione ordinaria di Isagro (“OPA”).