Governance e meritocrazia. Tavola rotonda il 29 aprile

INDICE DEGLI ARGOMENTI PRINCIPALI DELL'ARTICOLO L'eccellenza italiana Agenda dell'evento

Tavola rotonda del 29 aprile segnalata da “Bussola Italia” Questa tavola rotonda mette al centro altissime competenze. L’evento è organizzato dal Forum della Meritocrazia che è tra i promotori di Bussola Italia. Le istruzioni per registrarsi e partecipare all’evento sono riportate qui sotto.

Il progetto Meritocrazia e CdA, a cura di Silvia Stefini e Laura Zanfrini, sarà discusso durante l’evento Innovazione e Governance: “Che ruolo ha il consiglio di amministrazione nel disegno di un ecosistema innovativo? Che competenze servono al board?” Se ne discute il 29 aprile alle 17.30, in una tavola rotonda organizzata col patrocinio di AmCham Italy. Per partecipare, REGISTRATEVI QUI

L’eccellenza italiana

Il gruppo di lavoro “Meritocrazia e CdA” del Forum della Meritocrazia continua la riflessione sulla relazione tra governance e meritocrazia, e su come i consigli di amministrazione stanno evolvendo per adattarsi a una realtà sempre più complessa. Dopo aver affrontato il tema delle competenze del CdA per il “next normal” nel luglio scorso, parliamo ora di ripresa e di capacità distintive delle aziende italiane. L’eccellenza italiana è basata sull’innovazione.

Quale ruolo ha un consiglio di amministrazione nel disegno un ecosistema che promuova l’innovazione nei contesti attuali? Quali competenze servono in un board per supportare attivamente questo ecosistema?

Appuntamento per il 29 aprile alle 17.30 la nostra tavola rotonda sui temi di meritocrazia, governance e innovazione. L’evento è organizzato dal Forum della Meritocrazia col patrocinio di AmCham Italy.

Agenda dell’evento

Introduzione

Laura Zanfrini, Consigliera Forum della Meritocrazia e CEO ZaLa Consulting

Simone Crolla, Consigliere Delegato AmCham Italy

Tavola Rotonda

Alessio Beverina, Founder & Managing Partner PanakesSGR, rappresentante di VC Hub, associazione di Venture Capital

Alessandro Chiesi, Chief Commercial Officer, Chiesi Farmaceutici

Cristina Spagna, Presidente e MD Kilpatrick, Board Member BE – Shaping the future

Carlo Tursi, Amministratore Delegato, TIM Ventures

Modera

Enrico Sisti, Socio Forum della Meritocrazia e avvocato, Partner Studio Rucellai & Raffaelli, Presidente Gruppo Innovazione e R&D AmCham Italy