Fly Free AirWays: prosegue l’aumento di capitale

In corso un aumento di capitale di grande interesse per la compagnia aerea

Fly Free AirWays ha 4 focus: Business Travel Management, Turismo Esperienziale, Cargo e Officina di Manutenzione Aerea. L’organizzazione dei voli privati si basa su di una piattaforma online, interattiva multicanale, gestibile da web o cellulare per la prenotazione dei voli e la condivisione in real time di viaggi on demand all inclusive, con assistenza H24 anche per Hotel, Ristoranti, NCC/Taxi, etc… (in copertina il fondatore e CEO Francesco D’Alessandro)

Fly Free AirWays: aumento di capitale

All’aumento di capitale ha partecipato anche lo stesso fondatore e CEO Francesco D’Alessandro, ben conscio della diluizione delle quote al raggiungimento dei 10 milioni di euro, ma con l’obiettivo di conservarne il controllo almeno con un 51% e con un patto parasociale che garantisca l’amministrazione per 5 anni. L’aumento di capitale è realizzato con sovrapprezzo 1-1,5 cioè + 0,5 euro per ogni euro investito e la suddivisione è tra quote di tipo A e di tipo B fino a 100.000 euro.

Il valore finale dell’investimento sarà proporzionato al totale del capitale che si raccoglierà al 31.12.2021 – L’attuale startup innovativa, con tutti i benefici fiscali del caso, si trasformerà poi da srl in SpA e si formerà un CdA con competenze settoriali e deleghe specifiche, al completamento dell’aumento di capitale.

“Per me Fly Free AirWays è un sogno realizzato che va a colmare un vuoto di mercato” dichiara Francesco D’Alessandro. “Il nostro focus è sul business travel management e sul turismo esperienziale. Ci rivolgiamo ad un target molto ben definito e ad un pubblico di millennials che dagli studi di mercato viaggia per almeno 31 giorni l’anno ed ha un ticket di spesa medio di 10.600 € per settimana di vacanza. L’idea di unire il tour operator alla compagnia aerea ci permette di offrire un servizio all inclusive a 360° con assistenza H 24.”

Il mercato di riferimento

Il mercato di riferimento è il mercato europeo del travel luxury esperienziale. Secondo le stime di McKinsey per il 2021 si prevede un certo recupero del mercato del luxury travel rispetto al minimo raggiunto nel 2020, con una previsione di crescita che varia dal +10% al +19%, ritornando ai livelli pre-crisi già entro il 2022/2023. Per quanto riguarda invece la dimensione del mercato dei jet privati è stata valutata in 27,54 Mld USD nel 2019. Secondo gli ultimi dati di Eurocontrol, per manager, facoltosi clienti e anche famiglie allargate con un reddito medio, l’utilizzo di jet privati è stata una valida alternativa durante tutta la fase della pandemia. Infatti, nell’anno della pandemia, il traffico dei jet privati è calato soltanto del 25% rispetto a quello delle compagnie low cost crollato dell’87% e delle leading companies del 71%. Per quanto riguarda, invece, il turismo esperienziale, secondo quanto stimato da Arival, il mercato globale delle esperienze è in forte crescita e ha raggiunto i 254 Mld USD nel 2019.

Il mercato “cargo”

Oggi il mercato si è spostato tutto online e la merce deve arrivare in fretta, c’è quindi una grossa richiesta di voli cargo. I prezzi aumentano di giorno in giorno in quanto non si trovano aeromobili; la Boeing non riesce ad evadere le richieste delle compagnie di convertire gli aerei passeggeri in cargo, quindi il ramo è da perseguire: un 737/400 può fatturare 500.000 euro al mese, con dei margini del 30/35% e oltre vista la crescita dei prezzi.

Assistenza H24

Fly Free AirWays può contare su di un servizio puntuale di alta qualità attraverso operatori certificati, con le garanzie di affidabilità ed efficienza richieste dalla clientela più qualificata- Il motore di ricerca si integra con una rete globale di alto profilo con oltre 12.000 operatori del settore tra cui scegliere la migliore soluzione di viaggio e di permanenza/intrattenimento disponibile, in base al prezzo di mercato più competitivo e nella massima trasparenza.

Il valore aggiunto del modello di business

In sintesi: Tour Operator + Compagnia Aerea + Cargo + Officina di Manutenzione con bassi costi fissi. Due aerei di proprietà ed altri in affiliazione (modello Uber) e possibilità dei clienti di investire in una quota percentuale del singolo aereo ricavandone un utile diretto.

La concorrenza

Sul mercato italiano ed europeo ci sono altre piattaforme che consentono di affittare jet privati. L’elemento comune di tutti questi competitor è rappresentato dal fatto che la maggior parte di essi si concentra solo ed esclusivamente sul volo dei passeggeri.

Infatti, i passeggeri una volta giunti a destinazione devono proseguire da soli senza nessuna assistenza. Solo qualche competitor ha tra i propri servizi anche la prenotazione di alberghi o di esperienze turistiche, ma è un servizio accessorio residuale rispetto al servizio principale che è il volo.

Fly Free AirWays invece cambia radicalmente questo paradigma mettendo al centro del servizio l’esperienza turistica: il volo sul jet privato fa esso stesso parte di quella esperienza. L’arena competitiva in cui l’iniziativa imprenditoriale andrà a collocarsi è anche quella delle piattaforme dedicate alle prenotazioni turistiche, in particolare quelle che permettono di utilizzare come filtro di ricerca il contesto esperienziale.

I principali concorrenti diretti in Europa hanno come punto di forza l’elevato numero di esperienze che propongono, ma si rivolgono ad un target di fascia medio/bassa e non propongono trasferimenti tramite jet privati, oltre ad offrire dei pacchetti molto standardizzati: infatti l’utente, tra i parametri di ricerca, può soltanto scegliere la destinazione ed il numero di viaggiatori. Quindi, sia le piattaforme di noleggio di jet privati, sia le piattaforme di turismo esperienziale soddisfano bisogni completamente diversi da quelli che Fly Free AirWays andrà a soddisfare noi con la sua proposta progettuale.

Qui il sito della società http://www.flyfreeairways.it

Fly Free Airways srl

Sede operativa: Via Caprera, 28 – 10136 Torino

Email: [email protected]

Tel: +39 351 5957244