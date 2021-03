Financial Times pubblica le aziende europee che crescono di piu’

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News — Il quinto elenco annuale delle aziende in più rapida crescita in Europa di FT 1000 vede Londra come città con le attività in maggiore crescita. Peccato che ora … Il Regno Unito non sia più in Europa … Le aziende europee, pur ancora definibili ” ad alta crescita”, in realtà hanno progressi più lenti di un tempo a causa della pandemia.

Per la prima volta l’Italia si piazza abbastanza bene, nonostante tutto.

Certo la Brexit ha complicato la battaglia per sopravvivere a questo periodo impegnativo. Secondo la società di consulenza Accenture, la metà di tutte le società europee ha registrato un calo dei ricavi o degli utili negli ultimi 12 mesi e non si aspetta alcun miglioramento nel prossimo anno.. Ci sono però delle attività in crescita più promettenti in Europa, partite nelle settimane prima che il coronavirus prendesse piede.

Se questo slancio possa tradursi in resilienza a mano a mano che i programmi di vaccinazione nazionali aumentano e le economie iniziano a riprendersi, sarà esaminato in un rapporto approfondito FT 1000, che dovrebbe essere pubblicato a giorni, il 22 marzo.

I dati presentati da FT 1000, calcolati dalla società di ricerca Statista, evidenziano le aziende europee che hanno raggiunto il più alto tasso di crescita annuale composto dei ricavi tra il 2016 e il 2019. Il minimo per entrare nella lista è stato del 35,5% quest’anno, leggermente inferiore a quello dell’anno scorso 38,4%.

Tutte le prime 10 di quest’anno sono new entry, ma 314 aziende nell’elenco sono apparse anche nella classifica del 2020. Un totale di 92 società sono state classificate tra le società in più rapida crescita per tre anni consecutivi.

In termini di settori industriali, la classifica riflette ancora una volta la crescita raggiunta dalle imprese tecnologiche, che dominano con 219 presenze, rispetto alle 189 dello scorso anno. Se aggiunte alle categorie correlate ma discrete di fintech ed e-commerce, il totale sale a 290.

Per la prima volta l’Italia è il Paese con il maggior numero di voci nell’elenco, con 269. La seconda è la Germania con 204, seguita dalla Francia con 162. Come l’anno scorso, Londra è la città con il maggior numero di aziende in rapida crescita (71), seguita da Parigi (45) e Milano (36).