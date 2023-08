Execus S.p.A. ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

L’inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì 4 agosto 2023

Milano, 2 agosto 2023. Execus S.p.A. (“Execus”, la “Società” o l’“Emittente”), PMI innovativa, a capo dell’omonimo gruppo, operante nel settore del social selling, ovvero l’insieme di strategie e tecniche di sviluppo commerciale e di lead generation online basate sulla creazione di rapporti con potenziali clienti sulle piattaforme di social media, comunica di aver ricevuto in data odierna dalla Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) l’avviso di Ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie (“Azioni”) e dei Warrant Execus S.p.A. 2023 – 2026 (“Warrant”) della Società sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

L’inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì 4 agosto 2023.

“La quotazione sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana rappresenta per il nostro team un importante traguardo e un grande stimolo a far sì che l’azienda continui a crescere, non solo a livello organico, ma anche attraverso gli strumenti offerti dai mercati pubblici.”- Dichiara l’Amministratore Delegato, Andrea Stecconi – “Un sentito ringraziamento va ai nostri collaboratori e ai professionisti che hanno reso possibile questa operazione nonché a tutti gli investitori che, insieme a noi, credono in questa iniziativa e a cui chiediamo di sostenerci nei prossimi anni per continuare a crescere e a raggiungere nuovi sfidanti obiettivi.”

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte nell’ambito del collocamento privato, a cui hanno partecipato in prevalenza investitori istituzionali italiani ed esteri, è risultato pari a circa 930 migliaia di Euro, con un prezzo di collocamento determinato in Euro 1,67 per azione.

All’inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Execus avrà̀ una capitalizzazione complessiva pari a circa Euro 8,4 milioni ed un flottante del 11,03%. Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società sarà pari a Euro 171.741 composto da n. 5.058.000 azioni ordinarie.

L’operazione è stata realizzata interamente in aumento di capitale con emissione di nuove 558.000 azioni ordinarie e l’assegnazione gratuita di n. 558.000 Warrant nella misura di 1 warrant ogni 1 azione a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto Azioni nell’ambito del Collocamento.

L’offerta è stata condotta in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi della normativa vigente.

Execus comunica che – in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – la Società ha nominato quale Investor Relations Manager, il dott. Andrea Bonabello, CFO della Società, che ha ricoperto un ruolo rilevante anche nel processo di quotazione.

Gli azionisti riconducibili direttamente o indirettamente ai soci fondatori di Execus, titolari complessivamente del 91,29% del capitale sociale dell’Emittente prima dell’ammissione e la Società hanno assunto nei confronti dell’Euronext Growth Advisor e del Global Coordinator impegni di lock up riguardanti la totalità delle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale sociale della Società per una durata complessiva di 18 mesi decorrenti dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.

Inoltre, gli ulteriori azionisti diversi dai precedenti e che rappresentano complessivamente una quota pari all’ 8,71% del capitale sociale dell’Emittente prima dell’ammissione hanno assunto nei confronti dell’Euronext Growth Advisor e del Global Coordinator impegni di lock up riguardanti la totalità delle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale sociale della Società per una durata complessiva di 12 mesi decorrenti dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.

Nel processo di quotazione, Execus è assistita da Mit SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator dell’operazione), BizPlace Holding s.r.l. (Advisor finanziario). Maviglia & Partners Studio Legale Associato (Advisor legale), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (Società di Revisione & Financial Due Diligence Advisor), RSM Italy Corporate Finance S.r.l. (Tax Advisor), ADVANT Nctm (Advisor legale del Global Coordinator), Banca Finnat Euroamerica S.p.A. (Advisor incaricato di redigere la ricerca Pre-IPO e Specialist).

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005557530, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005557498.

II Documento di Ammissione ed il Regolamento dei “Warrant Execus S.p.A 2023- 2026” sono disponibili presso la Borsa Italiana, la sede della Società e sul sito web di Execus www.execus.com.

Execus SpA, a capo dell’omonimo gruppo composto dall’emittente e da una società commerciale controllata al 100% con sede in Svizzera, è una PMI innovativa che opera nel settore del social selling, ovvero l’insieme di strategie e tecniche di sviluppo commerciale e di lead generation online basate sulla creazione di rapporti con potenziali clienti sulle piattaforme di social media.

In particolare, il Gruppo supporta aziende e liberi professionisti nel creare strategie per sviluppare il proprio business offrendo ad essi soluzioni specifiche di lead generation e lead management tramite l’utilizzo dei social network (in particolare, LinkedIn) sia tramite servizi di consulenza per migliorare la presenza dei clienti su LinkedIn; che tramite attività di formazione alle vendite aziendali e dei programmi volti a facilitare l’integrazione dei moderni sistemi di vendita.

