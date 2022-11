Euro digitale. Commissione europea e Banca centrale tengono una conferenza congiunta

Lunedì 14 novembre la Commissione e la Banca centrale europea terranno una conferenza congiunta ad alto livello sul tema “Towards a legislative framework enabling a digital euro for citizens and businesses” per discutere dei principali aspetti normativi e politici di un euro digitale, ovvero una forma elettronica di moneta accessibile a tutti nella zona euro. La Commissione ha annunciato una proposta legislativa in materia per il secondo trimestre del 2023. Anche in molti paesi terzi sono allo studio opzioni legislative per le valute digitali delle rispettive banche centrali.

Evento in diretta video

Tra gli oratori figurano Sua Maestà la Regina Máxima dei Paesi Bassi (da confermare), in qualità di avvocata speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il finanziamento inclusivo per lo sviluppo (UNSGSA), il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, i Commissari Mairead McGuinness, Paolo Gentiloni e Thierry Breton, la Presidente della BCE Christine Lagarde, il Membro del comitato esecutivo della BCE Fabio Panetta, il Presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, la Vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, la deputata al Parlamento europeo e Presidente della commissione ECON Irene Tinagli, la Vicepresidente spagnola e Ministra dell’Economia e della digitalizzazione Nadia Calviño, il Presidente del ramo finanziario (Finance Track) del G7 e Ministro tedesco delle Finanze Christian Lindner, la Sottosegretaria al Tesoro per la finanza nazionale degli Stati Uniti Nellie Liang e altri oratori di alto livello e del settore.

La conferenza avrà luogo nell’edificio Charlemagne della Commissione europea, a Bruxelles. Sarà possibile seguire l’evento in diretta video qui.