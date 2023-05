Ebury. Taglio dei tassi da parte della Fed. Il dollaro continua il suo rally

Il dollaro continua il suo rally mentre le previsioni di un taglio dei tassi da parte della Fed sembrano ridimensionarsi

La scorsa settimana il dollaro USA si è nuovamente rafforzato, terminando in lieve rialzo rispetto alla maggior parte delle sue principali controparti.

Pensiamo che il rialzo del biglietto verde nella settimana precedente sia stato probabilmente guidato da un posizionamento degli investitori troppo rigido e da alcune prese di beneficio. I motivi alla base del rialzo della settimana scorsa sono apparsi molto più chiari, essendo il prodotto sia dei flussi verso beni rifugio che della riduzione delle ipotesi di un’inversione di rotta delle politiche della Federal Reserve. Per la maggior parte, i dati statunitensi continuano a reggere relativamente bene, mentre i responsabili politici della Fed adottano un approccio aggressivo, il che lascia intendere che i tagli ai tassi non sono in programma nel futuro prossimo. Ciò ha permesso al dollaro di guadagnare rispetto a tutte le altre valute del G10 la scorsa settimana, ad eccezione del dollaro neozelandese.

I negoziati a Washington per l’aumento del massimale del debito degli Stati Uniti, considerati “positivi”, continuano il loro corso. Si continua a considerare possibile un default del debito statunitense all’inizio di giugno, per quanto impensabile. Tuttavia, noi riteniamo altamente improbabile che ciò si verifichi, anche se l’incertezza potrebbe mantenere gli asset a basso rischio ben remunerati questa settimana. Nei prossimi giorni l’attenzione degli investitori sarà focalizzata anche su una serie di importanti dati economici, in particolare i PMI preliminari del G3 per il mese di maggio, in programma martedì. Prevediamo inoltre un’accentuata volatilità della sterlina in relazione all’importantissimo rapporto sull’inflazione britannica di mercoledì, che dovrebbe dimostrare l’attenuazione delle pressioni sui prezzi britannici durante lo scorso mese.

EUR

La scorsa settimana l’euro è stato molto influenzato dal clima di fiducia nei confronti del dollaro, soprattutto dopo che gli ultimi dati sul PIL e sull’inflazione dell’area dell’euro sono stati quasi del tutto in linea con le aspettative. Il Presidente della BCE Lagarde non ha toccato il tema della politica monetaria durante il suo intervento pubblico della scorsa settimana, anche se il collega del Consiglio direttivo De Guindos ha sostenuto che c’è ancora spazio per un rialzo dei tassi da parte della banca, anche se la gran parte dell’inasprimento è ormai passato.

Siamo nel bel mezzo di un periodo relativamente tranquillo per quanto riguarda le notizie economiche provenienti dal blocco comune. I PMI di martedì mattina saranno tenuti sotto stretta osservazione per individuare eventuali segnali di ripresa dell’attività economica, anche se i dati sono piuttosto scarni. Più tardi interverranno alcuni membri della BCE, tra cui il capo economista Lane. A differenza della Fed, la BCE ha ancora molta strada da fare prima di poter mettere fine al suo ciclo di rialzi, e ci aspettiamo che i responsabili politici lo riconoscano in vista della prossima riunione di giugno, che quasi sicuramente determinerà un altro aumento dei tassi di 25 pb.

USD

Come accennato, i dati economici statunitensi ampiamente solidi e alcuni commenti da falco da parte dei membri della Federal Reserve hanno mantenuto il dollaro ben saldo nell’ultima settimana. Venerdì il presidente del FOMC Powell ha rilasciato commenti piuttosto misti. Se da un lato è sembrato confermare i piani della banca di sospendere il ciclo di inasprimento nella riunione di giugno, dall’altro ha apparentemente contrastato le previsioni del mercato di un taglio dei tassi, avvertendo che il mancato calo dell’inflazione avrebbe comportato ulteriori sofferenze per l’economia statunitense.

Gli investitori hanno reagito a queste osservazioni ampiamente dovish smorzando le aspettative di un’inversione della politica della Fed, con i futures che ora vedono solo 45 punti base di tagli entro la fine dell’anno, in calo rispetto agli 80 punti base di poco più di una settimana fa. I verbali dell’ultima riunione del FOMC saranno pubblicati mercoledì sera. In assenza di rivelazioni eclatanti, sospettiamo che l’attività del dollaro possa essere guidata in gran parte dalle notizie sulle discussioni in corso a Washington.

GBP

Le notizie provenienti dal Regno Unito la scorsa settimana sono state ampiamente ribassiste per la sterlina. Per la prima volta da molto tempo, si cominciano a vedere segnali di debolezza nel mercato del lavoro britannico. La crescita dei salari nominali rimane elevata e non lontana dai massimi storici, anche se il rapporto sull’occupazione della scorsa settimana ha mostrato sia un aumento inaspettato del tasso di disoccupazione sia un balzo nel conteggio dei richiedenti, che misura la variazione delle richieste di sussidi di disoccupazione.

Il governatore della Banca d’Inghilterra Bailey ha confermato la presenza di segnali di indebolimento delle condizioni del mercato del lavoro nel corso delle sue comunicazioni della scorsa settimana, seppur sottolineando che l’inflazione britannica è destinata a calare bruscamente nel mese di aprile. Non dovremo aspettare a lungo per scoprirlo, visto che il prossimo rapporto sull’inflazione sarà pubblicato mercoledì mattina. Gli economisti prevedono un calo di quasi 2 punti percentuali del dato principale, pari all’8,2%, che, se confermato, potrebbe pesare sulle aspettative dei tassi di interesse britannici e sulla sterlina.