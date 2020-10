Concluso il primo round di aumento di capitale di Trusters

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- Si è concluso con successo il primo round di raccolta capitali per l’ingresso nella compagine societaria di Trusters, startup innovativa leader nel real estate lending crowdfunding in Italia.

Un altro importante traguardo raggiunto in un momento molto difficile per l’economia italiana e mondiale. “Abbiamo progetti ambiziosi, ma fattibili, supportati da un business plan redatto da una società esterna specializzata, un compliance officer che monitora costantemente l’aderenza del business alla normativa di riferimento, un team di specialisti affiatati e preparati, con know how specifico in ambito immobiliare e digital innovation, e il nostro modus operandi è da sempre ispirato al pragmatismo. Avviare il processo di raccolta fondi e di allargamento della compagine societaria in un clima di preoccupazione generale per la pandemia poteva essere interpretato un azzardo, ma ci siamo basati sui fatti ed evidenze concrete: il crowdfunding, in generale, e il modello di business di Trusters, in particolare, non si sono mai fermati, neppure durante il lockdown. E la grande adesione ricevuta dal mercato ci ha dato ragione!”, afferma con orgoglio Andrea Maffi, Founder.

“I report dell’Osservatorio del Politecnico di Milano mostrano un trend in forte crescita per il settore del crowdfunding e le nostre numeriche, sin qui registrate, a meno di 2 anni dall’avvio nel dicembre 2018, sono davvero incoraggianti”, prosegue Laura Maffi, Founder:

oltre 3.000 utenti registrati sul portale

utenti registrati sul portale 32 società proponenti progetti in piattaforma

società proponenti progetti in piattaforma 73 progetti finanziati, per una raccolta di oltre 7 milioni di euro , (di cui 35 dal lockdown, 3 in corso di raccolta)

progetti finanziati, per una raccolta di , (di cui dal lockdown, 3 in corso di raccolta) 23 progetti rimborsati, ossia il 30% di quelli proposti (nel pieno rispetto delle tempistiche e anche in anticipo), di cui 16 dal lockdown

progetti rimborsati, ossia il di quelli proposti (nel pieno rispetto delle tempistiche e anche in anticipo), di cui dal lockdown ROI medio annuo 8,9%

a cui si aggiungono 500.000 euro raccolti in soli 4 mesi, da giugno a settembre, arco temporale della campagna di raccolta fondi per finalizzare il primo round dell’aumento del capitale sociale di Trusters. Risultati molto positivi che, con l’ingresso di nuovi soci nel capitale sociale, sono “carburante” importante per supportare, con altrettanto successo, gli ulteriori progetti già in cantiere e di prossimo avvio, rimanendo fedeli alla road map.

Il sistema di rating

Tra i nuovi progetti avviati e conclusi, vi è la pubblicazione del sistema di rating, loscorso 14 ottobre, in concomitanza con la raccolta di finanziamento, per 200.000 euro e ROI annuo pari a 10%, del progetto immobiliare “Cusano Milanino, Via Adige”, recentemente terminata. Applicato alle proposte immobiliari presentate in piattaforma, il rating, ben visibile sul progetto, consente agli investitori di avere maggiore consapevolezza del grado di rischio associato ad ogni proposta immobiliare da finanziare, presentata dalle società immobiliari in piattaforma, e dei razionali su cui esso è elaborato.“Vogliamo offrire alla nostra Community, in continua crescita, il massimo della trasparenza informativa. Non solo dati registrati e immodificabili usando la tecnologia blockchain, ma anche rating di rischiosità dei progetti ben visibile.

Ci chiamiamo Trusters, www.trusters.it., e l’attenzione a instaurare un rapporto di fiducia con i nostri utenti è insita nel nostro DNA ed è valore prezioso che vogliamo preservare nel tempo”, concludono i fondatori.

