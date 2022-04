ESCE LA NUOVA EDIZIONE DEL SUO LIBRO. SONO 176 LE SOCIETÀ QUOTATE SU EGM EURONEXT GROWTH MILAN (L’EX AIM).

ANNA LAMBIASE PRESENTA ALCUNE DELLE PIÙ INTERESSANTI CASE HISTORIES

Di Paolo Brambilla

Anna Lambiase LE FASI DI SVILUPPO DEL MERCATO AZIONARIO

IN 13 ANNI DI STORIA HA FINANZIATO OLTRE 230 SOCIETA’ PER 5,5 MILIARDI DI EURO

Nel libro di Anna Lambiase «La quotazione in Borsa delle PMI» una fotografia del comparto borsistico a maggior crescita e le case history più significative. Le PMI italiane rappresentano il 99% delle imprese del Paese e producono il 68% del PIL svolgendo un ruolo indispensabile nell’economia nazionale nell’ultimo decennio

Il libro

Il 5 maggio 2022 prevista la presentazione alla Camera dei Deputati

• 176 società quotate su EGM-AIM per una capitalizzazione complessiva pari a 11,4 miliardi di Euro

• La raccolta media in IPO nel 2022 ha raggiunto 9,7 milioni di Euro

Il mercato Euronext Growth Milan

Il mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia) ha visto una crescita senza precedenti nel quinquennio 2017-2021 con 146 IPO, di cui circa l’80% rappresentato da PMI, sulla spinta di provvedimenti legislativi «illuminati», come il credito d’imposta sui costi di quotazione e il lancio dei PIR. Oggi le società quotate sono 176 per una capitalizzazione complessiva di 11,4 miliardi di euro. L’introduzione del Bonus IPO ha alimentato un circolo virtuoso e ha rappresentato un passo importante nella cultura del mercato dei capitali in Italia con effetti positivi su occupazione e PIL, contribuendo a colmare l’enorme divario tra la Piazza finanziaria nazionale e quella di altri Paesi: oggi anche la Borsa Italiana ha un mercato dei capitali per le PMI di livello europeo.

Lo sviluppo del mercato dalla nascita e le potenzialità della sua evoluzione sono state illustrate da Anna Lambiase in occasione della presentazione del libro «La quotazione in Borsa delle PMI – Esperienze imprenditoriali di successo su Euronext Growth Milan», Franco Angeli Editore. L’opera è il frutto della continua attività di analisi finanziaria e monitoraggio dei mercati borsistici che IR Top Consulting, boutique finanziaria di cui l’autrice è fondatore e CEO, ha dedicato alle PMI trasformandole in piccole multinazionali che scelgono la Borsa per accelerare il proprio progetto di crescita.

Anna Lambiase

Anna Lambiase ha dichiarato: “La quotazione in Borsa non è solo un’operazione di finanza straordinaria ma una strategia di crescita per le imprese volta a favorire lo sviluppo dimensionale e industriale, una modalità nuova per raccogliere capitale e favorire il finanziamento di progetti innovativi. Dal 2009 ad oggi sono oltre 230 le società che si sono quotate su EGM-AIM con una raccolta complessiva di oltre 5,5 miliardi di euro da investitori istituzionali italiani ed esteri. Il mercato ha registrato un notevole sviluppo a partire dal 2017, grazie all’effetto combinato dei PIR e del credito di imposta sui costi di IPO facendo segnare una crescita della capitalizzazione del +300% negli ultimi 5 anni in un contesto di forte fiducia degli Investitori Istituzionali che ha generato un’elevata domanda di investimento in economia reale, un miglioramento della liquidità e contestualmente una crescita delle performance.

Le 4 fasi di mercato che hanno caratterizzato la crescita di EGM-AIM nelle quali abbiamo giocato un ruolo strategico, hanno visto l’affermazione del nostro brand come leading advisor per la quotazione; oggi sulla base della nostra esperienza maturata su oltre 40 quotazioni seguite dalla nascita del mercato, possiamo affermare che l’IPO si dimostra strumento che trasforma le PMI in piccole multinazionali, leva strategica per aumentare la competitività nel medio lungo termine e valorizzare il capitale economico; è quindi, un modello integrato che accelera i processi di investimento e permette alle società di operare sul proprio settore con una maggiore forza contrattuale, commerciale e patrimoniale.”