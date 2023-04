Spoon river debutta domenica 12 marzo in esclusiva allo Spazio Teatro No’hma

Stagione 2022/2023 – “Tutti insieme possiamo” – Domeniche Speciali – Spoon River

“Una descrizione universale della natura umana” ispirata alla tripartizione della Commedia dantesca. Questo, secondo le parole dell’autore stesso, era l’obiettivo che Edgar Lee Masters si proponeva di realizzare con l’Antologia di Spoon River.

Spoon river, lo spettacolo che debutta domenica 12 marzo in esclusiva allo Spazio Teatro No’hma di Milano, sviluppa narrativamente queste indicazioni dell’autore e si basa sulla nuova traduzione dell’Antologia di Spoon River curata da Alberto Cristofori. Lo spettacolo è parte degli appuntamenti pomeridiani della Rassegna Domeniche Speciali, fra le più amate dal pubblico di No’hma.

In scena, Maria Pilar Pérez Aspa e Claudio Moneta, introdotti dalla voce narrante dello stesso Cristofori, raccontano il viaggio del poeta che, passeggiando nel cimitero di un’immaginaria cittadina, dialoga con i morti che narrano la propria vita. Ad accompagnare la lettura poetica, oltre alla versione de Il suonatore Jones di Mariangela Bettanini, le musiche dell’Archimia string quartet. In occasione di questa nuova collaborazione con il Teatro diretto da Livia Pomodoro, Archimia ha rivisitato con il proprio originale stile interpretativo alcuni brani tratti dal celebre album di Fabrizio De Andrè “Non al denaro non all’amore né al cielo”, ispirato proprio all’Antologia di Spoon River. La regia è di Paolo Bignamini.

LA RASSEGNA

Le Domeniche Speciali di No’hma sono un vero palinsesto nel palinsesto, una Rassegna che si distingue per la varietà dei suoi appuntamenti. Musica, letteratura, storia: i grandi artisti e personaggi del passato e della contemporaneità diventano i protagonisti di raffinate monografie, per una serie di pomeriggi all’insegna della cultura e del teatro.

Spoon River

a cura di Alberto Cristofori

con

Claudio Moneta

Maria Pilar Pérez Aspa

voce narrante

Alberto Cristofori

regia di

Paolo Bignamini

musiche di Fabrizio De Andrè arrangiate ed eseguite da Quartetto Archimia

e con la versione de Il suonatore Jones di Mariangela Bettanini.

Spettacolo domenica 12 marzo, ore 17.

Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Per info e prenotazioni:

mail: [email protected]

tel.: 0245485085.