Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro. La Grecia allo Spazio Teatro No’hma

Ottavo paese partecipante: Grecia

Per l’ottavo appuntamento con la XV edizione del Premio Internazionale intitolato al Teatro Nudo di Teresa Pomodoro arriva sul palcoscenico di via Orcagna uno spettacolo proveniente dalla Grecia.

Si intitola The strings of music (Sul filo della musica) ed è una produzione della compagnia Antamapantahou Marionette Theatre, fondata ad Atene nel 1992 dai marionettisti Nikos Tompros e Eleni Panagiotou.

Il duo vanta numerose rappresentazioni a livello nazionale e internazionale e ha alle spalle prestigiosi premi e riconoscimenti. Nikos Tompros e Eleni Panagiotou sono applauditi non solo per il loro talento di performer ma anche per quello di raffinati artigiani che costruiscono con grande maestria le loro marionette a filo in legno e cartapesta.

La compagnia Antamapantahou si distingue sulla scena artistica anche per l’impegno nell’organizzazione di seminari e laboratori per bambini e adulti che combinano insieme differenti tecniche, dal teatro di figura al teatro delle ombre fino alla pittura, la pantomima, la danza e la clownerie.

Nel 2002, in occasione delle Olimpiadi Elleniche della Cultura, la compagnia Antamapantahou ha curato un’importante tournée teatrale in varie città. Nel 2005 ha iniziato a portare gli spettacoli nelle strade, nei teatri e nelle scuole, realizzando proprie produzioni e sviluppando progetti di collaborazione con alcuni dei più importanti musicisti e gruppi teatrali greci.

Lo spettacolo The strings of music (Sul filo della musica) propone un divertente viaggio attraverso le musiche del mondo. I protagonisti sono undici marionette a filo tra cui una cantante gitana dalla voce potente e misteriosa, una danzatrice orientale che si muove al ritmo ipnotico dei tamburi indiani, un malinconico suonatore di liuto mediorientale, un trio di violinisti classici e molti altri personaggi.

“Abbiamo scelto Sul filo della musica per l’interessante combinazione di teatro di marionette e teatro mimico. I due artisti in scena e le loro marionette si muovono in una straordinaria simbiosi conferendo allo spettacolo un ritmo incalzante che riesce a catturare il pubblico di tutte le età” – spiega Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro.

Lo spettacolo dalla Grecia è stato preceduto da sette compagnie provenienti da Argentina, Danimarca, Venezuela, Slovenia, Francia, Hong Kong Cina e Corea del Sud.

Il prossimo appuntamento con la XV Edizione del Premio Internazionale è fissato per il prossimo 17 e 18 aprile e vedrà uno spettacolo proveniente dalla Finlandia intitolato We call her Bertha.

Le date di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo saranno trasmesse in streaming sui canali del teatro.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a [email protected].

Spazio Teatro No’hma

Stagione 2023/2024 – In Viaggio – XV Edizione Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro – paese partecipente: Grecia – The strings of music – Sul filo della musica

Antamapantahou Marionette Theatre