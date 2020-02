IO, DON CHISCIOTTE. MONTEVERDE GENIALE COREOGRAFO

Nella sua versione del capolavoro di Miguel De Cervantes, Don Chisciotte incarna la doppiezza, la confusione degli opposti. Di sicuro nessuna Kitri o Basilio, nessun tutù rosso o punte in scena: i rottami di un’ auto abbandonata sono un moderno cavallo Ronzinante, ed il protagonista passa attraverso avventure sconnesse e poco calcolate, imponendo la propria illusione sulla realtà con eroico sprezzo del ridicolo: elemento disturbante ed artefice del caos, in fondo ci dimostra che ogni cosa, ogni persona è sempre altro da quello che dice di essere. L’errore è verità e la verità è errore in una società che, soprattutto per un eroe

poeta, folle, mendicante come quello immaginato da Monteverde, è alla rovescia: il mondo è sempre diverso a seconda del punto di vista da cui lo guardiamo.

Il coreografo torna al lavoro dopo anni di silenzio in cui ha vissuto a Cuba: questo Don Chisciotte bizzarro, pazzo cavaliere animato dall’idea di combattere per una giusta causa, lo ha felicemente riportato a far danzare quei valori umani ed artistici rappresentati da un protagonista che, grottescamente, contrasta i

privilegi, spesso sordi e ben ovattati.

Io, Don Chisciotte rappresenta la rivincita del senso individuale contro il dominio dell’astratta universalità delle leggi umane: una lotta contro i mulini a vento che diventa metafora della ricerca di un’identità, di quella persa dell’uomo fuori dal tempo, guerriero che combatte una guerra già finita e che si è smarrito nella pazzia o nell’ignoranza di Sancho Panza. Il tutto parte dal chiedersi chi possa essere oggi Don Chisciotte: sicuramente un diverso, qualcuno fuori dagli schemi e dalle regole, qui è un vagabondo perso nei suoi libri. Francesco Costa è bravissimo nel suo ruolo un po’ stralunato ed un po’ eroe, vestito solo con biancheria intima ed un cappotto, tecnicamente impeccabile; originalissima l’idea che Sancho Panza possa essere una donna, addirittura una senzatetto incinta: Azzurra Schena è incredibilmente convincente, tecnicamente ed espressivamente; i due affrontano avventure poco esaltanti, la loro è una lotta alla sopravvivenza in un mondo violento ed indifferente, dove spesso hanno la peggio. Nessun torero o ballerine di strada, solo i costumi di Santi Rinciari, peraltro molto semplici, ricordano la Spagna con qualche volants e inserti rossi.