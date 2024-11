Trader cripto asiatici guadagnano grazie alla vittoria di Trump e CBDC Cina 2025

Profitti dei trader di criptovalute asiatici dopo la vittoria di Trump

Le recenti elezioni statunitensi hanno avuto un impatto significativo sul mercato delle criptovalute, con la vittoria di Donald Trump che ha scatenato un’impennata di entusiasmo tra i trader asiatici. Secondo fonti locali, molti operatori hanno approfittato della situazione, lavorando anche durante le ore notturne per trarre vantaggio dall’aumento di valore delle criptovalute. I trader hanno adottato una strategia di “buy the rumor, sell the news”, capitalizzando le speculazioni che hanno preceduto la vittoria di Trump.

Justin d’Anethan, un analista di mercato con sede a Hong Kong, ha evidenziato questa dinamicità del mercato, affermando che molti di questi trader sono stati in grado di realizzare significativi profitti grazie a puntate precedentemente collocate su piattaforme come Polymarket.

Con Bitcoin che ha raggiunto nuovi massimi storici, l’ottimismo nel settore crypto asiatico è palpabile. La vittoria di Trump è vista come un’opportunità per una maggiore crescita del settore, facendo eco a sentimenti positivi già in atto. I trader della regione sembrano pronti a sfruttare questa ondata di euforia mentre le posizioni su Bitcoin e altre criptovalute continuano ad aumentare.

Impatti del trionfo di Trump sul mercato delle criptovalute asiatiche

Impatto del trionfo di Trump sul mercato delle criptovalute asiatiche

La recente affermazione di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi non ha solo provocato reazioni nel panorama politico, ma ha anche avuto ripercussioni tangibili nel mercato delle criptovalute in Asia. In questo contesto, gli investitori asiatici stanno seguendo con attenzione i cambiamenti delle politiche statunitensi e l’effetto che potrebbero avere sull’ecosistema crypto globale.

Secondo Vince Yang, CEO di zkLink, la prospettiva di una politica più favorevole alle criptovalute da parte degli Stati Uniti potrebbe innescare un effettivo slancio innovativo in tutto il mondo, incluso il mercato asiatico. In un settore già in fermento, la possibilità di un’influenza positiva da Washington esalta l’ottimismo, ma è importante notare come le regolamentazioni continue possano influenzare le dinamiche di crescita nelle economie locali. La sensazione generale tra i trader è che con una leadership più propensa ad abbracciare le criptovalute, si potrebbe assistere a una maggiore integrazione e cooperazione nel mercato.

Tuttavia, gli idilliaci scenari di crescita sono accompagnati anche da preoccupazioni. La ferrea posizione di Trump sulla questione dei dazi commerciali, in particolare verso la Cina, introduce un livello d’incertezza che potrebbe influenzare il mercato regionale. Ogni incremento delle tariffe, in conciliazione con l’‘America First’, potrebbe complicare le relazioni commerciali e magari minare la fiducia degli investitori nei mercati emergenti decisamente legati al commercio asiatico. Nonostante ciò, per molti trader, l’idea di una forte scommessa sulle criptovalute rimane una giusta strategia nel contesto attuale.

L’euforia del Bitcoin e l’ottimismo a Singapore

La recente ascesa di Bitcoin ha suscitato un’ondata di entusiasmo anche nel settore delle criptovalute a Singapore, dove gli operatori del mercato guardano con crescente interesse agli sviluppi politici statunitensi. La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali ha alimentato aspettative positive tra i trader locali, che percepiscono l’elezione come un catalizzatore potenziale per l’innovazione nel panorama globale delle criptovalute.

Vince Yang, CEO di zkLink, ha sottolineato come la visione di una politica statunitense più favorevole alle criptovalute possa innescare una serie di opportunità non solo negli Stati Uniti, ma anche in Asia. Con Singapore che si posiziona come concorrente di Hong Kong per attrarre aziende del settore, i trader locali stanno seguendo con attenzione questa evoluzione. Yang ha affermato che le attese crescenti su un ambiente normativo più accogliente potrebbero tradursi in un aumento della fiducia e della spinta innovativa nell’intero ecosistema crypto della regione.

In questo clima di ottimismo, le scommesse sui mercati sono aumentate, con molti trader attivi nell’acquisto di Bitcoin e altre criptovalute. La risposta immediata dell’ecosistema a questo slancio ha generato un ciclo virtuoso di investimenti e sviluppi, anche se è essenziale mantenere uno sguardo critico sulle implicazioni a lungo termine di potenziali evoluzioni politiche. Questo fervore, sebbene giustificato, deve essere accompagnato da una consapevolezza delle sfide che potrebbero sorgere in un contesto di politiche economiche in continua evoluzione.

Rischi e incertezze per gli investitori in Asia

Nonostante gli entusiasmi generati dalla vittoria di Trump, il panorama delle criptovalute in Asia non è privo di rischi. Una delle principali preoccupazioni riguarda l’impatto delle misure tariffarie che il neo-eletto President potrebbe implementare. Trump ha già promesso tariffe elevate, pari almeno al 10% sulle importazioni, con picchi fino al 60% per le merci provenienti dalla Cina, l’economia asiatica di maggior peso. Queste misure, se concretizzate, potrebbero creare incertezze non solo nelle relazioni commerciali ma anche nei flussi di investimento che alimentano il mercato crypto.

Investitori e trader nel continente asiatico sono consapevoli del fatto che le politiche economiche possono avere ripercussioni dirette su attivi ad alta volatilità come le criptovalute. Il rischio di una crescente instabilità economica in seguito a tensioni commerciali non va sottovalutato. Anche se il sentiment attuale è quello di un potenziale slancio nel mercato crypto a seguito di riforme più favorevoli negli Stati Uniti, il contesto geopolitico rimane delicato. La possibilità di un’accelerazione del protezionismo statunitense potrebbe intaccare la fiducia degli investitori in Asia.

Inoltre, la storia della legislazione sulle criptovalute conferisce una dimensione ulteriore all’incertezza. Molti trader sono in attesa di scoprire come i regimi normativi evolveranno nei singoli paesi asiatici, specialmente in contesti come quello cinese, dove le restrizioni operate dalla banca centrale rimangono severe. La varietà di approcci normativi in Asia può determinare come i mercati reagiscono a eventi globali, rendendo il quadro ancora più complesso per gli investitori locali.

La corsa della Cina verso l’adozione dello yuan digitale

Nel contesto di una crescente digitalizzazione dell’economia, la Cina sta accelerando lo sviluppo del suo yuan digitale, una mossa che rappresenta una risposta strategica alle evoluzioni globali delle criptovalute. Recentemente, il governo di Shanghai ha fissato l’ambizioso obiettivo di stabilire un ecosistema completo per il digital yuan entro la fine del 2025, evidenziando l’intensificazione degli sforzi per integrare questa nuova forma di valuta nel sistema economico nazionale. Secondo quanto riportato da Cailian Press, un’importante testata mediatica statale, l’Istituto di Ricerca sulla Moneta Digitale della Banca Popolare Cinese ha ospitato un incontro per delineare un chiaro piano d’azione per “avanzare stabilmente nella ricerca e nell’applicazione dello yuan digitale”.

Iniziato come un progetto pilota a partire da aprile 2020, il digital yuan ha già accumulato un volume di transazioni significativo, raggiungendo oltre 7 trilioni di yuan (circa 977,5 milioni di dollari) entro giugno 2024. Questa spinta verso l’adozione dello yuan digitale è stata ulteriormente rinforzata da una recente plenaria del Partito Comunista, che ha sancito il digital yuan come l’unica valuta digitale legale in Cina, dichiarando illegali tutte le altre criptovalute per scopi di pagamento.

Questo passo audace della Cina ha suscitato discussioni e riflessioni significative nel contesto delle criptovalute. Esperti del settore, come Winston Ma, professore di diritto presso la New York University, hanno sottolineato che questa rinnovata dedizione verso una valuta digitale centralizzata costituisce un segnale chiaro dell’intenzione della Cina di allontanarsi da qualsiasi ipotesi di allentamento delle restrizioni sulle criptovalute. Allo stesso tempo, le banche centrali di altri paesi asiatici stanno esaminando potenziali misure di restrizione nei confronti di criptovalute decentralizzate, evidenziando la crescente polarizzazione tra gli approcci adottati a livello internazionale nei confronti delle valute digitali.

Sviluppi sul CBDC in Cina e la sua influenza regionale

La Cina ha avviato un’accelerata spinta verso l’adozione del proprio yuan digitale, un central bank digital currency (CBDC) che rappresenta un importante passo strategico nel panorama delle criptovalute globali. Recentemente, Shanghai ha formalizzato l’obiettivo di istituire un ecosistema completo per il digital yuan entro la fine del 2025, come riportato dall’agenzia di stampa Cailian Press. Questo piano d’azione, delineato durante un incontro dell’Istituto di Ricerca sulla Moneta Digitale della Banca Popolare Cinese, mira a promuovere la ricerca e l’applicazione del digital yuan.

Dalla sua introduzione nel 2020, il digital yuan ha registrato un aumento significativo delle transazioni, superando i 7 trilioni di yuan (circa 977,5 milioni di dollari) entro giugno 2024. Questa rapida diffusione ha plasmato una nuova era per le transazioni digitali in Cina, mentre il digital yuan è stato definitivamente riconosciuto come l’unica valuta digitale legale, con tutte le altre criptovalute considerate illecite per scopi di pagamento.

Esperti del settore, come Winston Ma, indicano che la forte enfasi della Cina sullo sviluppo del suo CBDC rappresenta una chiara manifestazione della volontà di mantenere un controllo rigoroso sulla sua economia digitale. Allo stesso tempo, altri paesi asiatici stanno valutando misure simili, segnalando un crescente interesse verso le proprie soluzioni CBDC come risposta alle valute decentralizzate. La dinamica che si sta creando attorno al digital yuan potrebbe avere ripercussioni significative non solo sull’economia cinese, ma sull’intero mercato asiatico delle criptovalute, accentuando tensionsi tra le politiche monetarie centralizzate e il crescente utilizzo di strumenti crypto decentralizzati.

Aperture per le società di Corea del Sud nel mondo delle criptovalute

La Corea del Sud sta considerando importanti cambiamenti nella regolamentazione delle criptovalute, specialmente per quanto riguarda le corporazioni. Il 6 novembre, il Comitato per gli Attivi Virtuali della Financial Services Commission ha tenuto la sua prima riunione per discutere l’emissione di conti a nome reale per le aziende. Tale iniziativa, se portata a termine, potrebbe segnare un cambiamento notevole nell’ambiente di trading crypto del paese, tradizionalmente dominato da investitori al dettaglio.

Attualmente, per operare sui principali exchange sudcoreani, è necessaria la registrazione di un conto a nome reale presso una banca accreditata. Tuttavia, le imprese non hanno avuto accesso a tali conti fino ad ora, poiché le autorità finanziarie hanno scoraggiato le banche dall’emissione di conti aziendali. Questo freno ha limitato la partecipazione delle aziende nel mercato delle criptovalute, malgrado una tendenza globale verso l’inclusione di investitori istituzionali.

Secondo Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, “l’apertura ai conti aziendali [in Corea del Sud] sta avvenendo, ma ci vorrà tempo”. La questione è in revisione da lungo tempo e l’elezione di Trump ha riportato l’attenzione su questa tematica cruciale. Nonostante i tentativi delle autorità di bloccare l’accesso per le aziende, alcune entità governative hanno aperto conti sui principali exchange, dimostrando un approccio più flessibile da parte dell’amministrazione.

Ad esempio, sono state segnalate 47 aperture di conti aziendali presso i cinque exchange locali autorizzati, con Upbit che detiene la maggior parte di essi. Questa situazione denota un graduale cambiamento nella politica attuata, e suggerisce che, con un clima normativo più favorevole in corso di sviluppo, la Corea del Sud potrebbe diventare un hub più attrattivo per gli investitori aziendali nel settore delle criptovalute.

Espansione della Coinbase e attrazione di Singapore nel settore crypto

Singapore continua a consolidarsi come uno dei principali centri per le criptovalute nel panorama asiatico, attirando sempre più grandi aziende del settore. Il 6 novembre, Coinbase ha annunciato l’apertura di un nuovo hub ingegneristico nella città-stato, confermando il suo impegno a lungo termine per lo sviluppo della blockchain nella regione Asia-Pacifico.

Questo nuovo hub di ingegneria rappresenta una parte della strategia di espansione globale di Coinbase e punta a fornire ai talenti locali risorse e formazione essenziali. Attualmente, Coinbase impiega 70 persone a Singapore, parte di un team di 600 unità che operano in tutta l’area APAC. Con il potenziamento dell’hub, l’azienda prevede un incremento significativo del personale per rispondere alla crescente domanda di competenze nel campo tecnologico e finanziario.

Questa mossa addizionale fa seguito all’approvazione congiunta di Gemini, un altro scambio di criptovalute statunitense, che ha recentemente ottenuto una licenza per le attività crypto a Singapore. La rapida crescita di infrastrutture e opportunità nel contesto singaporese sottolinea la capacità della città di posizionarsi come un polo innovativo per le tecnologie emergenti e i servizi finanziari legati al mondo delle criptovalute.

Coinbase e Gemini non sono gli unici a partecipare a questa corsa verso l’espansione nella regione. Altre aziende crypto stanno considerando similmente Singapore come una base operativa strategica, attirate da un settore normativo più accogliente e dalle opportunità di networking con esperti e imprenditori locali. La continua evoluzione dell’ecosistema crypto a Singapore sta creando un ambiente fertile per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, ponendo il paese come leader nel mercato asiatico.