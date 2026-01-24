Home - SPETTACOLI & CINEMA - Tommaso Zorzi soccorre ragazza insultata per il colore della pelle e scoppia in lacrime, web sconvolto

Tommaso Zorzi piange dopo aver aiutato una ragazza vittima di razzismo

L’episodio al parco di Milano

Tommaso Zorzi ha raccontato sui social un incontro avvenuto in un parco di Milano, mentre portava a spasso il cane. Una giovane donna nera gli si è avvicinata spiegando di aver sentito, alle sue spalle, commenti esplicitamente razzisti da parte di un gruppo di ragazzi e di non sentirsi al sicuro. Gli ha chiesto di accompagnarla fino all’uscita del parco per allontanarsi da quella situazione ostile.

Nel video, l’influencer appare in lacrime, travolto dall’emozione per la richiesta di aiuto ricevuta. Ammette di non aver mai sperimentato sulla propria pelle la paura di non essere al sicuro “nella propria esistenza” solo per il colore della pelle, e di essere rimasto sconvolto dall’idea che una persona sia costretta a chiedere una “scorta” per uscire da un luogo pubblico.

Racconta di non riuscire a togliersi dalla testa l’episodio, definendo “brutto” un mondo in cui un gesto di protezione diventa necessario per difendersi da insulti discriminatori, in un contesto urbano e quotidiano.

Dalle lacrime ai social: il video virale

Il video-denuncia pubblicato da Tommaso Zorzi su Instagram è stato condiviso in modo massiccio, approdando anche su TikTok e alimentando un acceso dibattito su razzismo, sicurezza e responsabilità individuale. Le immagini lo mostrano provato, con la voce rotta, mentre riflette sulla normalizzazione della violenza verbale razziale nei luoghi pubblici.

Non è la prima volta che il creator diventa virale per episodi legati al rispetto e ai limiti del comportamento altrui. Solo un mese prima, nel pieno del caso Corona–Signorini, un ragazzo con una maschera raffigurante il conduttore aveva tentato di importunarlo per contenuti social. Zorzi, pur visibilmente a disagio, aveva mantenuto calma ed educazione, rifiutando il gioco provocatorio.

Questa nuova testimonianza amplia l’immagine pubblica dell’influencer: non solo personaggio televisivo, ma figura che utilizza la propria visibilità per portare in primo piano temi sensibili come la discriminazione e la violenza simbolica.

Razzismo quotidiano e responsabilità dello spettatore

L’episodio avvenuto a Milano mostra come il razzismo non sia confinato a grandi scandali, ma viva soprattutto nel quotidiano: frasi mormorate dietro la schiena, risatine, sguardi ostili che possono trasformare un parco in un luogo minaccioso. La richiesta di aiuto rivolta a Tommaso Zorzi è il segnale di una fiducia riposta nello spettatore, chiamato a smettere di essere neutrale.

Il racconto mette al centro il ruolo di chi assiste: scegliere di intervenire, anche solo offrendo compagnia e protezione, può cambiare l’esito di una situazione e restituire un minimo senso di sicurezza alla persona colpita. In questo senso, il gesto di accompagnare la ragazza fino all’uscita diventa un atto politico, oltre che umano.

La forte risonanza del video dimostra quanto questi temi siano sensibili per il pubblico digitale e come le piattaforme social possano trasformarsi in spazi di denuncia, educazione e presa di coscienza collettiva, oltre che di intrattenimento.

FAQ

D: Dove è avvenuto l’episodio raccontato da Tommaso Zorzi?

R: L’incontro con la ragazza vittima di razzismo è avvenuto in un parco di Milano.

D: Perché Tommaso Zorzi è scoppiato a piangere nel video?

R: È crollato emotivamente dopo aver realizzato quanto sia devastante vivere nella paura per il proprio aspetto e per il colore della pelle.

D: Che ruolo ha avuto la ragazza coinvolta?

R: La giovane donna nera ha chiesto a Zorzi di accompagnarla all’uscita del parco perché si sentiva minacciata da commenti razzisti alle sue spalle.

D: Su quali piattaforme è circolato il video?

R: La testimonianza è stata pubblicata su Instagram e rilanciata su TikTok, dove è diventata rapidamente virale.

D: C’è un collegamento con il caso Corona–Signorini?

R: Sì, qualche settimana prima Zorzi era stato protagonista di un altro video virale durante lo scandalo Corona–Signorini, quando un ragazzo mascherato aveva tentato di importunarlo.

D: Perché questo episodio è considerato emblematico del razzismo quotidiano?

R: Perché nasce da frasi e atteggiamenti “di contorno” che però generano paura reale e costringono le vittime a chiedere protezione.

D: Qual è il messaggio implicito del racconto di Zorzi?

R: Che non basta indignarsi online: è necessario intervenire, anche con piccoli gesti, quando si assiste a episodi discriminatori.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?

R: L’episodio e il video di Tommaso Zorzi sono stati riportati dal sito di cronaca e spettacolo diretto da Fabiano Minacci, BitchyF.