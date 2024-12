Tina Cipollari spiega perché si sente autentica e non trash, a dispetto delle critiche

Titoli delle sezioni:

Il ruolo di opinionista

Tina Cipollari, figura iconica del programma Uomini e Donne, ha consolidato la sua posizione di opinionista nel panorama televisivo italiano con un approccio distintivo e senza compromessi. Durante un’intervista con Francesca Fagnani nel programma Belve, ha affermato con determinazione di essere stata la pioniera di questo ruolo. “L’ho inventato io”, ha dichiarato, rimarcando come la sua presenza abbia influenzato il modo di interagire e commentare nel contesto televisivo.

Cipollari ha espresso il suo giudizio sugli altri opinionisti, con una sorta di ironia che la contraddistingue: “Guardando gli altri opinionisti mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate”. La sua autodefinizione di classe, originalità e, soprattutto, la sua capacità di affrontare il pubblico con autenticità, mostrano quanto sia radicata nel suo mestiere. Con un mix di sarcasmo e carisma, si differenzia da chi la circonda, mantenendo un’immagine di unicità e originalità.

La popolarità e il concetto di trash

Interrogata sulla sua immagine e sui confini tra popolarità e trash, Tina ha risposto con semplicità e sicurezza. “Non mi sento trash, sono popolana, popolare: appartengo al popolo”. Queste parole evidenziano il suo forte senso di appartenenza alla cultura popolare italiana e il suo rifiuto di essere etichettata con termini negativi. La Cipollari, consapevole del suo impatto mediatico, offre una visione chiara della sua figura: non è un soggetto da ridicolizzare, ma una rappresentante autentica del pubblico.

La sua affermazione, “Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama conduce una vita triste”, sottolinea la determinazione di Tina nel rivendicare la sua popolarità come una qualità positiva. Con questa dichiarazione, non solo si ribella a chi la critica, ma invita anche a una riflessione sulle esperienze di vita e sull’influenza che i personaggi televisivi possono avere sugli spettatori.

Il presunto licenziamento da Mediaset

Durante il colloquio, ha avuto l’occasione di affrontare la questione del presunto licenziamento da Mediaset, una notizia che aveva circolato in seguito ad alcune sue affermazioni provocatorie. Quando Fagnani le ha chiesto se fosse mai stata preoccupata per questa situazione, la risposta di Tina è stata incisiva e ironica: “Ho chiamato in redazione e ho detto: ‘Scusate, potevate dirmelo!’ E loro mi hanno detto: ‘Ma che dici!’”. Questa risposta dimostra come l’opinionista non prenda sul serio certe voci e confida nella sua posizione.

Ciò che piuttosto emerge è la serenità con cui affronta la sua carriera e le dinamiche interne del suo lavoro. La sua leggerezza e la sua autoironia sembrano darle sicurezza e solidità, permettendole di continuare a divertirsi nel suo ruolo, senza farsi influenzare dalle speculazioni esterne.

I feedback dai vertici aziendali

La discussione si è spostata poi sui feedback ricevuti dai vertici di Mediaset riguardo alla sua performance. Tina ha ammesso candidamente di non aver mai ricevuto apprezzamenti diretti, affermando con franchezza: “No”. Tuttavia, ha subito aggiunto una considerazione personale: “Penso bene, sennò non sarei lì da 24 anni”. Questa riflessione mette in evidenza la sua consapevolezza del valore e dell’impatto che ha avuto nel programma e nella rete televisiva.

Nonostante l’assenza di conferme ufficiali, la Cipollari manifesta fiducia nella sua posizione, sintomo di una carriera ben radicata e di un’affermazione professionale che non ha bisogno di valide giustificazioni esterne. La sua esperienza pluriennale si traduce in una presenza affidabile nel panorama del varietà italiano.

L’erede di Tina Cipollari

Infine, parlando della sua eventuale eredità nel ruolo di opinionista, Tina ha escluso categoricamente la possibilità di una sua “clonazione”. “No, dopo di me basta. Non ci può essere, no, ma neanche se mi clonano”. Queste parole evidenziano la sua convinzione di essere un personaggio unico, difficilmente replicabile nella TV italiana. Sottolinea così le sue caratteristiche distintive, come l’autoironia e la comicità, affermando che “una più simpatica e alla mano come me? Non c’è”.

Cipollari, con la sua affermazione finale, dimostra di essere cosciente non solo del suo talento, ma anche della sua posizione di leader nel settore. La sua auto-percezione di individualità sottolinea la rarità di tali figure nel mondo dello spettacolo.

