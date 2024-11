The Voice Kids prime time: ascolti record e vittoria su Il Patriarca

Ascolti TV del 29 novembre 2024

Nel corso della serata di venerdì 29 novembre 2024, la trasmissione The Voice Kids su Rai1 ha registrato un’impressionante audience, conquistando 3.716.000 spettatori , il che corrisponde a un 23.8% di share. Questo risultato conferma il programma come uno dei più seguiti della serata, evidenziando la sua capacità di attrarre un vasto pubblico. In contrasto, Il Patriarca 2 di Canale5 ha totalizzato un ascolto di 2.143.000 spettatori con un 12.8% di share, dimostrando comunque di mantenere una buona posizione nel panorama televisivo.

Su Rai2, il programma Falla girare ha attirato un totale di 462.000 spettatori con un 2.6% di share, mentre su Italia1, il film Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone ha incollato davanti al video 1.004.000 spettatori , raggiungendo un 5.7% di share. Gli ascolti di Rai3 per FarWest si sono attestati a 562.000 spettatori e un 3.4%, e Rete4 con Quarto Grado ha accumulato 1.167.000 spettatori per un 8.2%.

La7 si è posizionata con Propaganda Live, attirando 905.000 spettatori e un 6.5%, mentre su Tv8, Quantum of Solace ha raggiunto 353.000 spettatori e un 2% di share. Infine, sul Nove, Fratelli di Crozza ha ottenuto l’attenzione di 1.133.000 spettatori , per un 6.2% di share. A completare la serata, The Italian Job su 20 ha registrato 476.000 spettatori con un 2.6%, e Scommessa con la morte su Iris è stato seguito da 345.000 spettatori , corrispondenti a un 1.8%.

Performances dei programmi

La serata di venerdì 29 novembre 2024 ha evidenziato prestazioni di ascolto significative per numerosi programmi in onda sulle principali reti italiane. The Voice Kids su Rai1 ha superato ogni aspettativa con un totale di 3.716.000 spettatori , raggiungendo un notevole 23.8% di share. Questo successo non solo consolida la sua posizione nel pomeriggio televisivo ma dimostra anche l’efficacia della formula del talent show dedicato ai giovani talenti. In contrapposizione, Il Patriarca 2 su Canale5 ha ottenuto 2.143.000 spettatori e un 12.8% di share, un risultato che merita attenzione sebbene non possa competere con il frontrunner della serata.

Altri programmi hanno avuto andamenti diversificati: su Rai2, il quiz Falla girare si è mantenuto sui livelli contenuti attirando 462.000 spettatori , corrispondenti a un 2.6%. Da segnalare anche Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone su Italia1, che ha totalizzato 1.004.000 spettatori , con un share del 5.7%. Ancora su Rai3, FarWest ha realizzato un ascolto di 562.000 spettatori , pari a un 3.4% di share, mentre il talk show Quarto Grado su Rete4 ha attirato 1.167.000 spettatori , battendo il 8.2% di share.

Il panorama si completa con Propaganda Live su La7, che ha collezionato 905.000 spettatori e un 6.5% di share, mentre su Tv8, il film Quantum of Solace ha raggiunto 353.000 spettatori e un 2%. Da notare anche Fratelli di Crozza sul Nove, con un seguito di 1.133.000 spettatori e un 6.2% di share. La diversità nelle performance riflette le varie tendenze del pubblico e la competizione accesa tra le diverse proposte televisive. Infine, programmi come The Italian Job su 20 e Scommessa con la morte su Iris hanno registrato rispettivamente 476.000 e 345.000 spettatori , evidenziando le diverse preferenze del pubblico in materia di intrattenimento serale.

Comparazione tra le reti

La serata del 29 novembre 2024 ha messo in risalto la dinamica competitiva tra le principali reti televisive italiane, dove Rai1 ha nuovamente confermato la sua leadership. Il programma The Voice Kids ha dominato la serata, raggiungendo un impressionante 23.8% di share con 3.716.000 spettatori , a conferma della sua popolarità tra il pubblico più giovane e le famiglie.

In seconda posizione, Canale5 con Il Patriarca 2 si è attestato su uno share di 12.8%, occupando il secondo posto con 2.143.000 spettatori , un risultato che, sebbene inferiore rispetto a Rai1, mostra la solidità del suo palinsesto. Gli altri programmi di approfondimento e intrattenimento hanno registrato ascolti più contenuti. Celebre il quiz show Falla girare su Rai2, che ha segnato un share del 2.6% con gli 462.000 spettatori richiamati. Al contrario, Italia1 ha capitalizzato su un pubblico amante del cinema con Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone, giungendo a un 5.7% di share con 1.004.000 spettatori .

Rete4 ha mantenuto un buon ascolto grazie a Quarto Grado, che ha registrato 1.167.000 spettatori con un 8.2%, dimostrando l’appeal dei programmi di contenuti investigativi. La7 ha ottenuto un 6.5% di share con Propaganda Live, attirando 905.000 spettatori , posizionandosi in una zona di rispetto tra i talk show serali. In conclusione, il panorama mostra una lotta accesa per il favore del pubblico, con Rai1 che continua a brillare mentre Canale5 si difende con programmi forti e incisivi.

Ascolti nel preserale

Il preserale del 29 novembre 2024 ha visto una consolidata affermazione di Rai1 con il suo quiz show L’Eredità, che ha attratto 4.307.000 spettatori , equivalente a un notevole 25.2% di share. La sfida di apertura L’Eredità – La Sfida dei 7 ha rispettivamente totalizzato 3.074.000 spettatori , raggiungendo un 21.8%, mantenendo così un trend positivo per la rete. Questo posizionamento dimostra la forte affezione del pubblico nei confronti di format collaudati, in grado di intrattenere ed educare al contempo.

Su Canale5, la trasmissione Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.485.000 spettatori , corrispondente a un 18.8% di share, confermando il suo appeal anche in un contesto altamente competitivo. Il segmento di prima serata si conclude con la Ruota della Fortuna, che ha attratto ulteriori 3.645.000 spettatori , registrando un significativo 22.4% di share, che riflette la capacità del programma di attrarre un pubblico ampio e variegato.

Su Rai2, i dati mostrano una partecipazione relativamente più contenuta, con N.C.I.S. – Unità Anticrimine che ha conquistato 1.488.000 spettatori , registrando un 7.4%. Questo suggerisce una continua lotta per attrarre l’attenzione del pubblico. Il quiz 4 di Sera su Rete4 ha racimolato 977.000 spettatori e un 5% di share, dimostrando la continua presenza di programmi classici nel panorama del preserale.

In generale, il preserale evidenzia una chiara dominanza di Rai1, ma con Canale5 che continua a competere in modo efficace e Rete4 che offre contenuti per un pubblico più specifico. Le dinamiche mostrano un’industria televisiva in costante evoluzione, con i format tradizionali che si confrontano con nuove proposte ed esigenze del pubblico.

Risultati del daytime

Il daytime del 29 novembre 2024 ha offerto una panoramica interessante delle preferenze del pubblico italiano, con Rai1 che ha prevalso in gran parte della fascia oraria mattutina e pomeridiana. Nella mattinata, Tg1Mattina ha raggiunto un ascolto di 492.000 spettatori e un 13.2% di share, mentre Unomattina ha ottenuto 840.000 spettatori con un 18.7%, dimostrando il suo appeal tra i telespettatori.

Su Canale5, il TG5 Mattina ha registrato un buon risultato con 607.000 spettatori e un 19% di share, mentre Mattino Cinque News ha segnato un calo, raccogliendo 817.000 spettatori nella prima parte e scendendo a 668.000 spettatori nella seconda. La seconda parte ha mostrato una perdita di attenzione, indicando la necessità di un rinnovamento nei contenuti per mantenere il pubblico coinvolto.

Nel segmento del mezzogiorno, E’ Sempre Mezzogiorno su Rai1 ha mantenuto l’interesse con 1.635.000 spettatori e un 17.3% di share, mentre Forum su Canale5 si è attestato su buoni livelli con 1.280.000 spettatori e un 18.7%. La striscia di Uomini e Donne è stata particolarmente forte, attrarre 2.537.000 spettatori , equivalente a un 24.8% di share, evidenziando l’appeal dei format di intrattenimento più orientati al pubblico giovane e femminile.

Rai2 ha lottato per ottenere risultati più competitivi, segnalando un interesse contenuto con Ore 14 e BellaMa’, che hanno raggiunto rispettivamente 1.043.000 e 656.000 spettatori . Gli ascolti di Rai3 hanno mostrato un certo successo con Figu – Album di Persone, che ha coinvolto 1.711.000 spettatori , confermando la forza di programmazione della rete.

Analisi della seconda serata

La seconda serata del 29 novembre 2024 ha visto Rai1 mantenere la sua predominanza con il programma Tv7, che ha interessato 599.000 spettatori , raggiungendo un 11% di share. Questo risultato evidenzia come l’informazione e l’approfondimento continuino a essere apprezzati anche in orari serali, confermando una base di telespettatori fedeli alla rete. Canale5 ha risposto con TG5 Notte, il quale ha catturato l’interesse di 696.000 spettatori , traducendosi in un 7.3% di share, un esito che mostra la solidità della programmazione informativa notturna.

Analogamente, su Rai2, il programma Candice Renoir ha ottenuto un totale di 167.000 spettatori e un 1.5% di share, dimostrando di incontrare l’interesse di una nicchia di pubblico specifica. In questo contesto, Tango, trasmesso su Rai2, ha registrato 112.000 spettatori con un 2.2% di share, rivelando una certa difficoltà nel riuscire a catturare l’attenzione del grande pubblico durante la notte.

Italia1 ha proposto il film Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro, ottenendo 449.000 spettatori e un 5.8%, confermando l’apprezzamento del pubblico per gli intrattenimenti a sfondo fantastico. Su Rai3, invece, il notiziario TG3 Linea Notte ha incassato 254.000 spettatori e un 3.5%, mentre Rete4 ha scelto di puntare su Caccia alla Spia – The Enemy Within, che ha attirato 238.000 spettatori con un 6.2%.