The Unique Show di Dalila Daffara: Esposizione di Alta Gioielleria a Lugano

“Luxury Lugano 2024: Esposizione di Alta Gioielleria a Lugano”

Luxury Lugano torna con una nuova edizione straordinaria, confermando il proprio status di evento imperdibile per gli amanti dell’alta gioielleria. Dal 22 al 24 novembre 2024, il LAC Lugano Arte e Cultura, uno degli spazi più iconici del Canton Ticino, sarà il palcoscenico di una rassegna di lusso senza pari, ideata da The Unique Show e guidata dalla visione di Dalila Daffara, CEO di D4Lux.

Una piattaforma esclusiva per la gioielleria internazionale



Luxury Lugano, giunto alla sua quinta edizione, presenta una selezione curata di 19 collezioni di gioielli raffinati e di alta gioielleria provenienti da tutto il mondo.

La missione dell’evento è quella di celebrare la creatività e l’eccellenza del design internazionale, unendo nomi affermati e nuove stelle emergenti in un’esposizione ricca di fascino e bellezza.

Gli espositori della nuova edizione



Tra i brand presenti quest’anno figurano nomi come Elena Semy (Polonia), Il Diamante (Italia), Maddalena di Stefano (Italia), Matthia’s & Claire (Svizzera), Qitteri (Francia), Olympus Art (Turchia), e Louisa Westwood (Regno Unito).

L’Italia, rappresentata da una vasta selezione di marchi tra cui Lorini Gioielli, Pasquini, Treesure, Vitale Jewelry e molti altri, si conferma ancora una volta come uno dei pilastri della manifattura di lusso.

Inaugurazione con il vicesindaco di Lugano



La cerimonia inaugurale del 22 novembre 2024 sarà arricchita dalla presenza di Roberto Badaracco, Vicesindaco di Lugano e Capo Dicastero Cultura, Sport ed Eventi.

La giornata proseguirà con una preview esclusiva dedicata alla stampa nazionale e internazionale, seguita da un cocktail serale ispirato al glamour degli anni ’20, evocando le atmosfere lussuose e sfavillanti del “Grande Gatsby”.

Esperienza per ospiti selezionati e networking



Sabato 23 novembre, il pubblico selezionato potrà ammirare le creazioni esposte dalle 16:00 alle 19:00, avendo la rara opportunità di interagire direttamente con designer e marchi.

Questo spazio dedicato permetterà di acquistare pezzi unici, perfetti per celebrare le festività natalizie con stile. La serata si concluderà con un evento su invito, caratterizzato da musica dal vivo e momenti di intrattenimento esclusivo.

Sfilata di moda e gioielli di lusso



La giornata finale, domenica 24 novembre, promette di essere altrettanto indimenticabile, grazie a una sfilata esclusiva della designer Jenny Monteiro.

L’incontro tra alta moda e alta gioielleria offrirà ai presenti un’esperienza immersiva, rappresentando il perfetto connubio tra estetica e lusso che caratterizza The Unique Show.



Il successo di Luxury Lugano non sarebbe possibile senza il sostegno dei suoi partner e sponsor. Tra questi, spiccano nomi prestigiosi come Champagne Barons de Rothschild, Ferrari Group, Trilliant Capital e molti altri, il cui contributo è fondamentale per trasformare l’evento in un’esperienza senza pari.

Il Comune di Lugano, dal canto suo, continua a supportare attivamente l’iniziativa, sottolineando l’importanza culturale e turistica di questo appuntamento.

Un evento dedicato all’eccellenza



Luxury Lugano non è solo un’esposizione, ma una celebrazione del lusso e del savoir-faire artigianale. Oltre a presentare gioielli straordinari, offre un’opportunità unica per appassionati, professionisti del settore e collezionisti di incontrarsi e creare sinergie in un ambiente raffinato.

L’evento, arricchito da spettacoli e intrattenimento, incarna appieno la filosofia di The Unique Show: creare un’esperienza totalizzante, dove ogni dettaglio è curato per garantire un’atmosfera indimenticabile.