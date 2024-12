Tether investe 775 milioni in Rumble: Devasini ed Ardoino sempre più vicini a Trump

Investimento strategico di Tether in Rumble

Questa acquisizione strategica permetterà ad Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini di entrare di fatto nel cerchio magico di Donald Trump che sempre di più sta accogliendo Tether e Bitfiniex e segue di poche settimane l’acquisizione di Cantor Fizgerald ed Howard Lutnick di una importante quota del 5% di Tether.

Tether ha recentemente annunciato un significativo investimento strategico di 775 milioni di dollari nella piattaforma di video sharing Rumble, un avvenimento che segue l’annuncio di Rumble sulla decisione di integrare il Bitcoin nel proprio bilancio. Questa azione si colloca in un contesto in cui Rumble si presenta come un’alternativa a YouTube, notoriamente critica nei confronti della censura dei contenuti. Il CEO di Tether, Paolo Ardonio, ha sottolineato attraverso un post X del 20 dicembre che la decisione di investimento deriva da una forte convinzione nelle basi fondamentali della libertà di espressione e della libertà finanziaria.

Ardonio ha evidenziato anche la rilevanza di due fattori chiave: l’indipendenza e la resilienza, affermando che l’investimento in Rumble rappresenta un sostegno alla tecnologia e alle imprese che cercano di offrire maggiore libertà agli individui. Questo approccio riflette la missione di Tether di favorire un ecosistema più indipendente e solido nella società contemporanea. La connessione tra Tether e Rumble promette di espandere non solo la portata delle loro operazioni, ma anche le opportunità per la creazione di una relazione strategica nell’ambito della pubblicità, dei servizi cloud e delle soluzioni di pagamento in criptovaluta.

Crescita dell’investimento in Rumble

La recente iniezione di liquidità di 775 milioni di dollari da parte di Tether ha avuto un impatto immediato sul mercato, con le azioni di Rumble (RUM) che hanno registrato una sorprendente crescita del 51,60% nelle contrattazioni after-hours, raggiungendo un valore di 10,90 dollari per azione, secondo i dati di Google Finance. Questo notevole incremento evidenzia l’ottimismo degli investitori, che vedono nell’accordo un potenziale di espansione significativo per Rumble in un mercato dominato da colossi come YouTube.

Il crescente interesse nei confronti di Rumble non si limita solamente all’ammontare dell’investimento, ma si estende anche alla strategia a lungo termine della piattaforma. Rumble ha recentemente confermato l’intenzione di aggiungere il Bitcoin al suo bilancio. Questo passo, approvato dal consiglio di amministrazione dell’azienda, prevede l’allocazione di una parte delle riserve di liquidità in eccesso fino a un massimo di 20 milioni di dollari, dimostrando così un impegno verso l’adozione delle criptovalute e una diversificazione strategica delle proprie risorse finanziarie.

Il CEO di Rumble, Chris Pavlovski, ha espresso grande entusiasmo per le prospettive future della piattaforma, dando un chiaro segnale di intenti nella competizione contro l’egemonia di YouTube. La strategia di Rumble si basa su un modello che invita a una maggiore partecipazione degli utenti e su una critica esplicita alla censura che caratterizza le piattaforme tradizionali, cercando di catturare un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Dettagli sull’accordo da 775 milioni di dollari

L’investimento strategico di 775 milioni di dollari da parte di Tether in Rumble è stato progettato per rafforzare ulteriormente la posizione della piattaforma nel panorama dei video online, dove la concorrenza con YouTube rimane agguerrita. Questa mossa non rappresenta solo un aiuto finanziario, ma segna anche un cambio di paradigma nell’approccio al content sharing, enfatizzando la libertà di espressione. Tether ha chiesto a Rumble di utilizzare questi fondi per espandere le sue operazioni, migliorare l’infrastruttura tecnologica, e sviluppare nuove funzionalità che possano attrarre contenuti di alta qualità, assicurando così che gli utenti abbiano accesso a una vasta gamma di video senza le limitazioni imposte dalla censura.

La decisione di investire in Rumble permette a Tether di diversificare ulteriormente il proprio portafoglio, navigando in territori in cui le criptovalute e le piattaforme decentralizzate stanno guadagnando terreno. I fondi potrebbero essere diretti non solo allo sviluppo tecnologico ma anche alla creazione di relazioni pivotali con creatori di contenuti, influencer ed enti pubblicitari che cercano alternative alle reti storiche. In un contesto in cui il panorama digitale evolve rapidamente, un investimento di tale portata da parte di un leader nel settore delle criptovalute accentua l’importanza di garantire un ambiente aperto e competitivo per i contenuti video.

Il CEO di Rumble, Chris Pavlovski, ha accolto con entusiasmo questa opportunità, sottolineando che i capitali d’investimento non sono solo una spinta economica, ma anche un riconoscimento della missione di Rumble di offrire una piattaforma alternativa e non censurata per i creatori di contenuti e gli utenti. Con tale somma, Rumble può ampliare la propria offerta e rimanere competitiva nel lungo termine, posizionandosi come un attore decisivo nel mercato della condivisione video e sfidando le normative esistenti di altre piattaforme consolidate.

Visione condivisa tra Tether e Rumble

Il legame tra Tether e Rumble si fonda su una visione comune che mette al centro i valori della libertà di espressione e dell’autonomia finanziaria. Il CEO di Tether, Paolo Ardonio, ha espresso il suo supporto per l’operato di Chris Pavlovski e del suo team, descrivendo il loro progetto come un passo significativo verso il rafforzamento della resilienza e dell’indipendenza nella società attuale. Questo investimento di 775 milioni di dollari non si limita solo a un sostegno finanziario, ma rappresenta anche un impegno reciproco a sviluppare tecnologie e strategie che possano amplificare l’impatto di entrambe le realtà nel settore digitale.

Ardonio ha sottolineato l’intenzione di Tether di collaborare strettamente con Rumble per creare una serie di soluzioni integrate nell’ambito della pubblicità, dei servizi cloud e dei pagamenti in criptovaluta. Questa sinergia potrebbe non solo potenziare l’offerta di Rumble, ma anche stabilire nuovi standard per la monetizzazione dei contenuti video, rendendo la piattaforma un’opzione competitiva per i creatori che cercano alternative a piattaforme più tradizionali come YouTube.

D’altra parte, Pavlovski ha manifestato la sua determinazione a sfidare il monopolio del mercato esistente, affermando che Rumble è pronta a combattere per una quota di mercato globale. Queste dichiarazioni rimarcano l’ambizione di Rumble di non essere soltanto un attore secondario, ma un pioniere nel promuovere un ambiente di condivisione dei contenuti che valorizzi la libertà e la creatività degli utenti. La convergenza delle loro visioni strategie potrebbe portare a un significativo cambio di paradigma nel panorama della condivisione video e nella governance delle piattaforme digitali.

Impatto sul mercato e reazione degli investitori

L’iniezione di 775 milioni di dollari da parte di Tether ha immediatamente creato onde nel mercato, con le azioni di Rumble che hanno visto un incremento sostanziale del 51,60% nelle contrattazioni after-hours. Questo rally ha portato il valore delle azioni a 10,90 dollari, secondo i dati di Google Finance. Gli analisti e gli investitori stanno osservando con attenzione questo fenomeno, considerando l’alleanza strategica tra Tether e Rumble come un potenziale game-changer nel competitivo settore dei video online.

Il significativo incremento del valore azionario è stato accolto con ottimismo, suggerendo che il mercato riconosce il potenziale di crescita di Rumble. La piattaforma, nota per la sua politica di non censura e l’impegno nella libertà di espressione, potrebbe ora posizionarsi come un’alternativa credibile a YouTube. La reazione dei mercati riflette una crescente fiducia nella capacità di Rumble di attrarre una base di utenti più ampia e diversificata, soprattutto in un contesto in cui gli utenti sono sempre più critici nei confronti delle piattaforme tradizionali che adottano politiche di moderazione severe.

A seguito di questo investimento, gli osservatori del mercato stanno anche discutendo degli effetti a lungo termine di questa intesa. La quota di mercato di Rumble potrebbe ampliarsi non solo grazie a un maggior numero di contenuti, ma anche attraverso l’integrazione di soluzioni di pagamento in criptovaluta, beneficando ulteriormente dell’ecosistema tecnologico di Tether. Non sorprende quindi che la comunità degli investitori sia in fibrillazione, anticipando come questa alleanza possa rivoluzionare il modo in cui il contenuto viene condiviso e monetizzato, oltre a poter influenzare le dinamiche competitive del settore nel suo complesso.