Tesla lancia un’app per trasformare l’Apple Watch in una chiave per la tua auto intelligente

Tesla ha finalmente creato un’app che trasforma il tuo Apple Watch in una chiave per auto

A marzo, Elon Musk, CEO di Tesla, aveva accennato alla possibilità di un’integrazione tra l’Apple Watch e le auto elettriche del marchio. Successivamente, alcuni sviluppatori hanno scoperto riferimenti a un’app per smartwatch nel codice dell’app Tesla. Oggi, la casa automobilistica ha ufficializzato il lancio di un’app per Apple Watch, prevista per il prossimo aggiornamento natalizio del 2024. Questa app verrà resa disponibile attraverso un aggiornamento over-the-air (OTA) che inizierà il rollout la prossima settimana.

Funzionalità dell’app per Apple Watch

La nuova applicazione consentirà agli utenti di monitorare il livello attuale di carica della batteria, aprire il frunk del veicolo e attivare a distanza il sistema di climatizzazione. Tuttavia, la funzione più innovativa sarà la possibilità di utilizzare l’orologio come chiave telefonica. Attraverso questa funzionalità, sarà possibile bloccare, sbloccare e avviare il veicolo direttamente dall’orologio, facilitando ulteriormente l’interazione con l’auto, senza necessità di estrarre il telefono.

Integrazione della chiave telefonica

La chiave telefonica, presente nelle vetture Tesla, opera tramite segnali Bluetooth. Questo sistema permette di sbloccare le porte dell’auto semplicemente toccando la maniglia, mentre il sistema di blocco automatico si attiva quando l’utente si allontana con il telefono associato. Dopo la registrazione, i dispositivi fidati non richiedono una connessione a internet per accedere alle caratteristiche principali, migliorando la praticità d’uso.

Aggiornamenti e nuove funzionalità nel 2024

Oltre all’introduzione dell’app per Apple Watch, l’aggiornamento natalizio del 2024 offrirà ulteriori funzionalità. Gli utenti potranno visualizzare e salvare localmente i video registrati dalle telecamere dell’auto in modalità Dashcam e Sentry. Inoltre, sarà possibile impostare i livelli di carica della batteria al momento di arrivare a destinazione, così come controllare le previsioni di precipitazione attraverso la mappa. Un’altra novità riguarda il sistema di allerta quando si è in retromarcia, che segnala la presenza di pedoni o veicoli in prossimità, fornendo essenziali miglioramenti alla sicurezza stradale.

