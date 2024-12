Telegram: come sfruttare programmi di affiliazione e intelligenza artificiale per guadagnare

Novità di Telegram

Telegram ha recentemente introdotto un aggiornamento significativo, seguendo quello rilasciato a metà novembre. Tra le principali innovazioni figurano i programmi di affiliazione, pensati per consentire ai creatori di contenuti e agli sviluppatori di mini app di monetizzare il loro lavoro e ampliare la base degli utenti. Questa nuova implementazione rappresenta un passo importante nel riconoscimento del valore delle attività digitali, supportando non solo i professionisti del settore ma anche i semplici utenti.

Inoltre, la piattaforma ha migliorato la sua funzionalità di ricerca, sfruttando l’intelligenza artificiale per facilitare la scoperta di sticker. Gli utenti possono ora cercare adesivi con maggiore perizia, utilizzando descrizioni complesse e specifiche, il che rende l’esperienza molto più intuitiva e soddisfacente. Con oltre 40.000 adesivi disponibili, l’efficienza nella ricerca contribuisce a migliorare l’interazione e l’espressività degli utenti durante le chat.

Questi aggiornamenti non solo migliorano la funzionalità complessiva di Telegram, ma segnano anche un cambiamento nel modo in cui i contenuti e le interazioni vengono gestiti all’interno dell’app, offrendo nuove opportunità per tutti gli utenti.

Programmi di affiliazione

Con l’introduzione dei programmi di affiliazione, Telegram ha avviato un’iniziativa che promuove la monetizzazione per i creatori di contenuti e gli sviluppatori di mini app. Questi programmi consentono agli utenti di guadagnare *stelle*, un sistema di ricompensa che premia coloro che partecipano attivamente. La struttura di guadagno è semplice e trasparente, facilitando l’interazione sia da parte degli influencer che del pubblico. Per accedere ai programmi, gli utenti possono navigare attraverso il menù *Impostazioni > Le mie stelle > Guadagna stelle*, dove bene in vista possono consultare le opportunità disponibili, ordinate secondo criteri come redditività e data di avvio.

La partecipazione è accessibile e diretta: dopo aver selezionato un programma, è sufficiente diffondere il link di affiliazione. Quando un nuovo utente utilizza questo link per interagire con una mini app, l’affiliato guadagna una commissione immediata sugli acquisti effettuati con le stelle di Telegram. È essenziale notare che le commissioni si applicano non solo per il primo acquisto, ma per l’intera durata del programma di affiliazione. Questa caratteristica offre un incentivo significativo per gli affiliati, in quanto possono continuare a guadagnare anche dopo il primo contatto.

I creatori di mini app, riconoscendo il valore della loro rete di utenti, possono avviare un programma di affiliazione e determinare la percentuale di ricavi da condividere con gli affiliati. Questo approccio incentivante permette di modulare l’impatto economico e, al contempo, sviluppare relazioni fruttuose all’interno dell’ecosistema di Telegram.

Come funzionano i programmi

I programmi di affiliazione di Telegram operano su un modello di guadagno semplice e diretto, progettato per massimizzare i benefici sia per gli affiliati che per gli sviluppatori di mini app. Una volta individuato un programma di affiliazione tramite il percorso *Impostazioni > Le mie stelle > Guadagna stelle*, l’utente può facilmente registrarsi e accedere a un link univoco da condividere. La trasparenza è un elemento chiave, poiché sia la percentuale di commissione che le modalità di guadagno sono chiaramente comunicate e verificabili.

Ogni volta che un nuovo utente clicca su questo link e inizia a navigare all’interno di una mini app, l’affiliato ha l’opportunità di guadagnare una commissione sugli acquisti effettuati. Questa commissione è valida per tutta la durata del programma di affiliazione, il che significa che ogni acquisto futuro dell’utente affiliato genera proventi aggiuntivi per l’affiliato originale. Tale struttura non solo incentiva la promozione, ma stabilisce anche un legame duraturo tra il creatore e il suo pubblico.

Gli sviluppatori possono personalizzare ulteriormente il loro programma decidendo quale percentuale dei ricavi saranno disposti a condividere con gli affiliati. Hanno la flessibilità di stabilire diverse modalità di guadagno, considerando anche la durata del periodo di affiliazione, che può variare a seconda del grado di interazione degli utenti con la mini app. In questo modo, il modello di affiliazione si adatta a diverse strategie di marketing e sostenibilità economica, facilitando la crescita reciproca nel contesto di Telegram.

Ricerca di sticker con AI

La recente integrazione dell’intelligenza artificiale nella ricerca degli sticker rappresenta un passo avanti significativo per Telegram, migliorando notevolmente l’esperienza degli utenti. Questa funzionalità consente di eseguire ricerche complesse e dettagliate utilizzando più parole chiave, rendendo il processo di individuazione degli sticker più intuitivo ed efficiente. Ad esempio, un utente può semplicemente digitare frasi descrittive come “gatto che beve caffè” per visualizzare immediatamente i risultati pertinenti tra i numerosi adesivi disponibili.

Con oltre 40.000 sticker a disposizione, l’uso dell’intelligenza artificiale per affinare la ricerca permette di scoprire adesivi che potrebbero altrimenti essere difficili da trovare con metodi tradizionali. Questa funzionalità non solo migliora l’interazione degli utenti all’interno delle chat, ma arricchisce anche il modo in cui si esprimono attraverso adesivi, aumentando la creatività e la personalizzazione delle comunicazioni.

Inoltre, gli utenti Premium hanno la possibilità di applicare questa ricerca avanzata anche nella sezione emoji, ampliando ulteriormente l’utilizzo della tecnologia AI nell’applicazione. Con questi miglioramenti, Telegram dimostra un impegno costante nell’evoluzione delle sue funzionalità, mirando a soddisfare le esigenze di una base d’utenza sempre più esigente e in cerca di modalità espressive innovative nelle loro conversazioni quotidiane.

Altre funzionalità recenti

Oltre ai programmi di affiliazione e ai miglioramenti nella ricerca degli sticker, Telegram ha introdotto altre due funzionalità che arricchiscono ulteriormente l’esperienza degli utenti. La prima novità riguarda la possibilità di creare collage di foto e video da utilizzare nelle storie. Gli utenti possono ora combinare un massimo di sei elementi visivi, scelta che permette di esprimere la propria creatività. I vari layout disponibili offrono una flessibilità maggiore nel presentare i contenuti, consentendo modifiche semplici e immediate, grazie alla possibilità di trascinare e riorganizzare gli elementi all’interno del collage.

Un’altra innovazione significativa riguarda l’ottimizzazione delle didascalie nei media condivisi nelle chat. Infatti, è stata implementata l’opzione “Sposta didascalia in alto”, che consente di riorganizzare la visualizzazione delle informazioni, posizionandole in una parte superiore dell’immagine o del video. Questo piccolo, ma fondamentale aggiornamento, facilita una fruizione più fluida e agevole dei contenuti, migliorando la leggibilità e l’appeal estetico dei messaggi.

Queste funzionalità offrono agli utenti un modo nuovo e originale per interagire all’interno della piattaforma, aumentando l’attrattiva di Telegram come strumento non solo per la messaggistica, ma anche per la creazione e la condivisione di contenuti vari e coinvolgenti. Con ogni aggiornamento, Telegram continua a rispondere alle esigenze di una comunità sempre più dinamica e creativa.