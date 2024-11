TeamSystem introduce gli RCS con MailUp: una nuova era per la messaggistica e il marketing

Un mezzo interattivo e multimediale per migliorare le performance dei brand: il tasso di conversione raggiunge il 140%.

Gli RCS (Rich Communication Services) rappresentano una svolta nella comunicazione, non solo per lo scambio di messaggi, ma anche per il marketing. I dati parlano chiaro: oltre due miliardi di utenti, secondo Juniper Research, e un tasso di conversione che tocca il 140%.

Queste cifre hanno spinto numerose aziende a esplorare e adottare gli RCS per offrire un servizio clienti più efficace e coinvolgente, sfruttando le capacità avanzate di questa evoluzione degli SMS tradizionali.

Moderno, innovativo e sicuro: il sistema RCS supera i limiti degli SMS convenzionali, consentendo di includere elementi come immagini, caroselli, inviti all’azione (CTA) e campi dinamici. Il mittente è verificato, eliminando i rischi di frodi o phishing. Inoltre, l’interazione è più rapida, non esistono restrizioni sui caratteri, e il recapito dei messaggi è garantito.

TeamSystem, azienda leader nel settore delle soluzioni digitali per la gestione delle imprese e dei professionisti, è stata tra le prime realtà italiane a lanciare il canale RCS grazie a MailUp. Prevedendo il potenziale di questa innovazione, ha introdotto il servizio con anticipo, mettendolo a disposizione della propria clientela.

A livello mondiale, gli RCS stanno prendendo piede rapidamente, con il 26% di utenti che già li utilizza (per fare un confronto, WhatsApp raggiunge il 51%). I principali fattori di successo sono legati a sicurezza, affidabilità e miglioramento delle performance, in particolare nel contesto aziendale. La crescente adozione da parte dei brand è testimoniata da un incremento del 36% rispetto al 2023.

Grazie agli RCS, i brand possono aumentare il coinvolgimento del pubblico e creare un’immagine più personalizzata. Inoltre, la comunicazione multimediale e interattiva consente di migliorare i tassi di conversione e il ROI. Essendo un canale tecnologicamente avanzato, permette alle aziende di seguire i trend più recenti, mantenendo una posizione competitiva sul mercato.

Il sistema è semplice e intuitivo, consentendo una completa personalizzazione dei messaggi e la possibilità di programmarne l’invio. Per maggiori dettagli sul funzionamento degli RCS, è disponibile un’infografica realizzata da MailUp.