Taylor Mega parla di Fedez e Tony Effe: segreti, violenze e dipendenze svelati

Anticipazioni dell’intervista a Taylor Mega

Taylor Mega, nota influencer e imprenditrice, sarà presente nella puntata di Belve in onda il 17 dicembre. Durante l’intervista condotta da Francesca Fagnani, l’ospite ha toccato vari argomenti, tra cui le sue esperienze passate e i rapporti recenti con figure del panorama musicale italiano. Mega ha messo in luce in particolare il contesto del dissing tra Fedez e Tony Effe, nei quali è stata implicata direttamente.

In merito all’imminente incontro tra i due rapper sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, ha dichiarato: “ Siamo alla frutta ”. Questo sottolinea la sua percezione che il conflitto potrebbe essere giunto a una fase finale. Inoltre, la sua presenza nel video di dissing di Fedez contro Tony Effe è stata usata da Mega come un’opportunità per chiarire che “Ognuno faceva i cavoli propri”, mentre rispondeva a domande sul suo presunto ruolo nel tumulto emotivo creato dalla rivalità tra i due artisti.

La relazione con Fedez e il dissing con Tony Effe

Nel corso dell’intervista, Taylor Mega ha affrontato senza filtri la sua relazione con Fedez, mettendo in evidenza che all’epoca il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni. La risposta di Mega è stata chiara: “Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie”. Questa sua affermazione sembra voler ridimensionare le polemiche riguardo la sua partecipazione nel dissing verso Tony Effe, che ha coinvolto anche Fedez. Interrogata da Francesca Fagnani sulla sua partecipazione a tale evento controverso, Mega ha ribadito che era un modo per “togliermi qualche sassolino dalla scarpa”, alludendo al fatto che cercava una forma di rivalsa per le critiche ricevute dal rapper Tony Effe.

Non ha inoltre nascosto il suo pensiero sulle capacità artistiche dei due protagonisti, affermando: “Siamo alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l’altro non sa proprio cantare”. Con queste parole, Mega sembra voler esprimere scetticismo sull’evoluzione della rivalità tra i due artisti, delineando un quadro critico della scena musicale attuale. La sua posizione appare quindi molto chiara: si tratta di una situazione giunta a un punto di stallo, in cui le rivalità sembrano perdurare senza effettive soluzioni o progressi.

Il passato difficile e la lotta contro le dipendenze

Taylor Mega ha aperto un capitolo doloroso della sua vita, raccontando del periodo oscuro caratterizzato da relazioni tossiche e dipendenze. Ha rivelato di aver avuto una relazione abusiva con un ex partner, un’esperienza che l’ha spinta verso l’uso di sostanze stupefacenti. “Mi facevo di eroina”, ha dichiarato, aggiungendo che le sue esperienze erano accompagnate da visioni demoniache. Questa fase della sua vita ha segnato profondamente la sua esistenza e la sua psiche.

Il racconto di Mega non si è limitato a un semplice ammissero, ma ha incluso un profondo riflessione sui danni subiti. Ha descritto momenti critici, come quelli di astinenza, annotando un episodio in cui si trovava a scuola, avvertendo un freddo insopportabile che la portò a chiedere il permesso per allontanarsi. “Stavo attaccata al termosifone”, ha ricordato, sottolineando la disperazione di quel periodo.

Nonostante le difficoltà, il percorso di recupero è stato lungo e ha richiesto grande determinazione. Mega ha affermato di essere “da 13 anni senza toccare nulla”, evidenziando un’importante vittoria personale. Queste rivelazioni non solo illuminano il suo passato, ma offrono anche uno spaccato di resilienza, rivelando come sia riuscita a superare esperienze traumatiche e a rimanere determinata nella sua lotta contro le dipendenze.