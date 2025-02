Tasse digitali per Big Tech: le minacce di Trump e l’impatto economico globale

Tasse digitali e ritorsioni commerciali

Recentemente, Donald Trump ha avviato un’iniziativa significativa contro le tasse digitali imposte alle aziende statunitensi in vari paesi, firmando un memorandum che incarica il Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti di esplorare misure di ritorsione. L’attenzione si è concentrata su leggi di paesi come l’Italia, che ha introdotto la tassa sui servizi digitali, considerata discriminatoria nei confronti delle multinazionali americane. Il memorandum sottolinea la possibilità di applicare dazi su prodotti importati da chi impone tali tasse. Questa azione si inquadra nel contesto di indagini già avviate durante il primo mandato di Trump, dimostrando un impegno costante a proteggere le aziende USA dalle legislazioni estere ritenute ingiuste.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

Analisi delle tasse digitali

La crescente ondata di imposizioni fiscali per i servizi digitali ha suscitato preoccupazioni significative tra le Big Tech statunitensi. Le tasse digitali sono progettate per colpire le aziende tecnologiche che operano in vari paesi, imponendo un tributo sul loro fatturato locale. In questo contesto, Donald Trump ha riacceso il dibattito con il suo memorandum del 21 febbraio, ritenendo che tali misure siano discriminatorie e, in alcuni casi, equivalgano a una forma di estorsione. Questa posizione non è nuova: durante il suo primo mandato, il Presidente aveva già avviato indagini su dieci giurisdizioni che, come l’Italia, avevano implementato tali tasse. L’attuale amministrazione Biden aveva cercato una soluzione multilaterale, sospendendo alcune misure unilaterali in attesa della riforma fiscale globale promossa dall’OCSE, che includeva una “global minimum tax” del 15%.

La questione delle tasse digitali si inquadra in un contesto più ampio di tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e le nazioni europee. Mentre le amministrazioni cercavano di stabilire un equilibrio tra le esigenze fiscali nazionali e le peculiarità delle aziende tecnologiche, le misure adottate da singoli paesi hanno messo a dura prova i rapporti commerciali, spingendo Trump a ipotizzare ritorsioni. I paesi che impongono tali tasse potrebbero dunque trovarsi nel mirino della politica commerciale statunitense, con potenziali dazi che si profilano all’orizzonte. Il memorandum di Trump è un segnale chiaro della sua intenzione di proteggere le multinazionali americane e di sfidare quella che considera una concorrenza sleale da parte di giurisdizioni estere.

Normative europee sotto esame

Ultimamente, l’attenzione si è focalizzata anche sulle normative europee che potrebbero influenzare la libertà di espressione e il funzionamento delle piattaforme digitali. L’analisi delle leggi come il Digital Markets Act e il Digital Services Act ha portato Donald Trump a criticarne la portata, sostenendo che queste normative potrebbero ostacolare la capacità delle aziende statunitensi di operare liberamente. Queste leggi sono state create con l’intento di regolamentare il mercato digitale in Europa, ma Trump e alcuni membri del suo team le vedono come tentativi di erodere la competitività delle aziende americane. Il memorandum recentemente firmato non si limita a criticare le tasse sui servizi digitali, ma invita anche a un’attenta revisione di queste normative, suggerendo che potrebbero essere utilizzate per giustificare azioni punitive contro le aziende statunitensi.

Il Digital Markets Act, progettato per garantire una concorrenza equa e prevenire comportamenti anti-concorrenziali da parte delle grandi piattaforme, viene visto con sospetto, mentre il Digital Services Act mira a responsabilizzare le piattaforme sui contenuti che ospitano. Entrambi i provvedimenti potrebbero avere ripercussioni non solo sulle Big Tech statunitensi, ma anche sulle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. La posizione di Trump, espressa nel suo memorandum, suggerisce un approccio aggressivo che potrebbe portare a sanzioni commerciali qualora le leggi europee non vengano riconsiderate.