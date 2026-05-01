Home / SPETTACOLI & CINEMA / Tarantino collega Kill Bill e Bastardi senza gloria in unico universo narrativo

Kill Bill torna in TV e svela il suo legame segreto con Bastardi senza gloria

Chi: il regista Quentin Tarantino, le protagoniste Uma Thurman (Beatrix Kiddo) e Mélanie Laurent (Shosanna Dreyfus). Cosa: il ritorno in TV di Kill Bill: Volume 1 su Cielo e la rivelazione del legame narrativo con Bastardi senza gloria. Dove: in prima serata sull’emittente italiana Cielo e, dal 28 maggio, nelle sale con Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Quando: oggi, 1° maggio, in concomitanza con la rinnovata attenzione critica sull’opera. Perché: Tarantino ha scritto i due film in parallelo, trasferendo sul personaggio della Sposa molte idee originariamente pensate per Shosanna, creando una connessione tematica e strutturale che illumina il suo modo di costruire eroine femminili e narrazioni di vendetta.

In sintesi:

Kill Bill: Volume 1 torna stasera in TV su Cielo in prima serata.

torna stasera in TV su Cielo in prima serata. Dal 28 maggio arriva al cinema la versione integrale The Whole Bloody Affair.

Tarantino ha concepito insieme Kill Bill e Bastardi senza gloria , condividendo idee di scrittura.

e , condividendo idee di scrittura. Molti tratti originari di Shosanna sono confluiti nella Sposa Beatrix Kiddo.

Come Kill Bill ha plasmato la nascita di Shosanna in Bastardi senza gloria

La programmazione di Cielo riporta in prima serata Kill Bill: Volume 1, uscito nel 2003, con Uma Thurman nei panni della Sposa in cerca di vendetta, affiancata da Lucy Liu, David Carradine e Daryl Hannah. Parallelamente, dal 28 maggio, l’opera tornerà in sala nel montaggio unico di quattro ore Kill Bill: The Whole Bloody Affair, come originariamente immaginato da Quentin Tarantino.

Meno noto al grande pubblico è il legame con l’ucronia bellica Bastardi senza gloria. Tarantino ha infatti elaborato le sceneggiature dei due film nello stesso periodo. Il progetto sulla Seconda guerra mondiale, inizialmente difficoltoso da strutturare, fu accantonato: molte idee pensate per la giovane ebrea Shosanna Dreyfus confluirono nel personaggio di Beatrix Kiddo.

Durante la promozione di Bastardi senza gloria, il regista ha spiegato che la prima versione di Shosanna era molto più vicina alla Sposa, quasi una “Giovanna d’Arco che uccideva i nazisti”, dotata di una lista di ufficiali da eliminare sparandoli dai tetti di Parigi. Tarantino ha ammesso di aver scritto “sequenze d’azione davvero fantastiche” per lei, ma di aver trasferito “quasi tutto ciò che mi piaceva di Shosanna” alla Sposa di Kill Bill, compresa la struttura stessa della lista di nemici da abbattere uno per uno.

Dalla giustiziera pulp alla sopravvissuta: l’evoluzione di Shosanna

Completato Kill Bill, tornando su Bastardi senza gloria Tarantino si è reso conto che la prima Shosanna era troppo simile a Beatrix Kiddo. Da qui la scelta cruciale: rimuovere gli elementi più pulp e trasformarla da giustiziera armata a sopravvissuta che vive in clandestinità, cercando di non attirare l’attenzione dei tedeschi.

Nella versione definitiva, Shosanna non compie una serie di omicidi mirati, ma orchestra un unico attentato: dare fuoco al proprio cinema durante la première di un film di propaganda, con l’obiettivo di uccidere Adolf Hitler e l’élite nazista. Tarantino ha dichiarato di aver privilegiato la sua intelligenza e la capacità di mantenere il controllo “in situazioni in cui chiunque crollerebbe”, avvicinandola più alla complessità psicologica di Jackie Brown che alla furia vendicativa della Sposa.

Questa rifinitura dimostra come Tarantino lavori per sottrazione: rinunciando a un doppione della Sposa, ha ottenuto due archetipi femminili distinti e complementari, rafforzando la coerenza interna del suo universo autoriale e offrendo al pubblico una lettura più sfumata della vendetta al cinema.

FAQ

Quando va in onda Kill Bill Volume 1 su Cielo?

Va in onda oggi, 1° maggio, in prima serata su Cielo, offrendo l’occasione di rivedere il cult di Tarantino in TV.

Che cos’è Kill Bill The Whole Bloody Affair?

È il montaggio integrale di circa quattro ore che unisce i due volumi di Kill Bill, in uscita nelle sale italiane dal 28 maggio.

In cosa Shosanna è diversa dalla Sposa di Kill Bill?

È diversa perché Shosanna, nella versione definitiva, non è una killer seriale ma una sopravvissuta che organizza un unico attentato nel suo cinema parigino.

Perché Tarantino ha cambiato il personaggio di Shosanna?

Lo ha cambiato per evitare sovrapposizioni con Beatrix Kiddo, rendendo Shosanna più realistica, meno pulp e maggiormente centrata su astuzia e sangue freddo.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sui film di Tarantino?

È elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.