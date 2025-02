Tamara Brenni esplora la musica con i successi del Festival di Sanremo

Filling the music a Sanremo: un viaggio nella musica italiana

Filling the Music, il coro pop che ha rapidamente guadagnato popolarità online, presenta un evento straordinario in occasione del 75° anniversario del Festival di Sanremo. Questo progetto musicale offre un medley di un’ora, riunendo i ritornelli delle canzoni vincitrici del festival dal 1951 ad oggi. Le strade di Sanremo diventeranno palcoscenico per giovani talenti, bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, che eseguiranno performance a sorpresa il 14 e 15 febbraio. L’impegno di Filling the Music è non solo quello di celebrare la musica italiana ma anche di creare un legame intergenerazionale, realizzando prove presso le strutture per anziani a Lugano, dove la musica diventa veicolo di emozioni e condivisione.

Il primo flash mob è programmato per venerdì alle 14:30 e offrirà al pubblico un’opportunità unica di immergersi nella storia musicale del festival. La selezione dei brani evidenzierà l’evoluzione della musica italiana, permettendo agli spettatori di cogliere l’essenza di diversi decenni attraverso le note di canzoni iconiche. Alla guida di questo ambizioso progetto c’è la direttrice artistica Tamara Brenni, che ha saputo unire passione e professionalità per dar vita a un’esperienza che trascende il semplice concerto, diventando un vero e proprio viaggio nella musica.

Storia del progetto

Filling the Music è nato con l’intento di celebrare la ricca tradizione musicale italiana, in particolare in occasione dell’importante traguardo dei 75 anni del Festival di Sanremo. La direttrice artistica, Tamara Brenni, ha concepito l’idea di un coro pop, composto da bambini e ragazzi, per portare la musica nelle strade e nei cuori delle persone. La scelta di un approccio intergenerazionale è stata fondamentale: il progetto ha previsto prove e attività anche in strutture per anziani, consentendo incontri significativi tra le diverse generazioni. Questo scambio ha non solo arricchito il repertorio del coro, ma ha anche avuto un impatto emozionale profondo su tutti i partecipanti, dimostrando il potere della musica come strumento di connessione e di gioia condivisa.

La prima fase del progetto ha visto il coro esibirsi in vari contesti, permettendo ai giovani cantanti di acquisire esperienza e sicurezza sul palcoscenico. Le prove si sono svolte con costanza, mescolando momenti di pratica musicale a attività ludico-educative, rendendo il percorso creativo non solo formativo ma anche divertente. Le performance nei centri per anziani hanno rappresentato un momento toccante, dove la musica ha fatto emergere emozioni sopite e risvegliato ricordi preziosi. Questo approccio ha attratto l’attenzione dei media e del pubblico, consapevoli del valore sociale e culturale del progetto. Il supporto del Touring Club Svizzero come Mobility Partner ha inoltre facilitato il trasporto dei giovani talenti, sottolineando l’importanza di unire le forze per realizzare un evento che trascende i confini geografici e generazionali.

Il coro pop Filling the Music

Filling the Music si distingue come un coro pop innovativo, caratterizzato da un approccio fresco e coinvolgente nella musica, assimilando elementi di tradizione e modernità. Composto da una selezione di giovani talenti, il coro unisce bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15 anni, creando una sinergia unica di energie e passioni. Questo gruppo di cantanti non si limita a eseguire brani, ma attraversa una dimensione performativa che enfatizza il movimento e l’interpretazione, in modo che ogni esibizione diventi un evento coinvolgente. La direttrice artistica, Tamara Brenni, ha concepito il coro con la visione di avvicinare i giovani all’arte della musica pop attraverso un’interazione attiva.

Il coro si distingue per la sua capacità di adattarsi ai gusti e alle esigenze del pubblico, offrendo interpretazioni vivaci e dinamiche. Non è pertanto un semplice coro tradizionale: i membri sono incoraggiati a esprimere se stessi attraverso il canto e la danza. Tamara Brenni ha enfatizzato l’importanza di rendere i testi e le rappresentazioni accessibili e pertinenti per la loro fascia d’età, garantendo che i giovani non si limitino a cantare, ma vivano un’esperienza sostanziale durante le esibizioni. Questa attenzione ai dettagli ha creato non solo un repertorio musicale ricco, ma anche un ambiente in cui i ragazzi si sentono liberi di crescere artisticamente.

In questo contesto, le performance diventano una celebrazione della musica italiana, dalla storicità dei brani classici a contaminazioni più moderne, celebrare il Festival di Sanremo e la sua storia. Le esibizioni in programma, tra cui gli attesi flash mob, rappresentano un’opportunità per il coro di esprimere la propria unicità e il legame con la tradizione musicale italiana, formando un ponte tra le generazioni attraverso il linguaggio universale della musica.

Preparazione dello spettacolo

La preparazione per lo spettacolo di Filling the Music a Sanremo è stata un processo meticoloso, concepito per garantire un’esibizione che sia tanto emozionante quanto rappresentativa della musica italiana nel suo insieme. Tamara Brenni, direttrice artistica del progetto, ha organizzato le prove con l’obiettivo di affinare non solo le capacità vocali dei giovani cantanti, ma anche di costruire un senso di coesione all’interno del gruppo. Le prove, che si svolgono ogni settimana, comprendono sessioni di gruppo che variano da una a due ore, integrare anche lezioni private per personalizzare l’apprendimento. Questo approccio permette a ciascun membro di sviluppare le proprie abilità individuali, mentre il lavoro di squadra viene incoraggiato durante l’interpretazione collettiva dei brani.

Inoltre, la preparazione ha incluso la creazione di coreografie che accompagnano i vari pezzi musicali, conferendo una dimensione visiva che rende le esibizioni ancor più coinvolgenti. Con riferimento a canzoni iconiche come “Occidentali’s Karma” e “Nel blu dipinto di blu”, i giovani artisti non solo cantano, ma si muovono esprimendo l’emozione e l’energia che la musica italiana incarna. Questa sinergia di canto e movimento ha lo scopo di attrarre e coinvolgere il pubblico, rendendo ogni flash mob un evento da ricordare.

Il momento culminante di questa preparazione è stato rappresentato dalle prove effettuate presso le strutture per anziani di Lugano. Queste sessioni hanno avuto un impatto significativo, trasformando le prove in un’esperienza di scambio intergenerazionale, dove la musica ha unito diverse età in un abbraccio collettivo di sentimenti e ricordi. Questo processo ha reso la preparazione dello spettacolo non soltanto un esercizio tecnico, ma piuttosto un viaggio emozionale che ha arricchito tutti i partecipanti, creando legami unici e duraturi. La musica, qui, diventa non solo una forma di espressione, ma anche un meccanismo di connessione tra le generazioni, dimostrando il potere del canto di andare oltre il palcoscenico.

Coinvolgimento del pubblico

Il coinvolgimento del pubblico rappresenta un elemento chiave per l’iniziativa di Filling the Music, rendendo l’esperienza non solo una performance, ma un evento comunitario che invita tutti a partecipare. La direttrice artistica Tamara Brenni ha sviluppato un piano che prevede flash mob interattivi, progettati per sorpendere e attrarre i passanti lungo le strade di Sanremo, stimolando la curiosità e l’entusiasmo degli spettatori. La prima esibizione si svolgerà venerdì alle 14:30, organizzata in diverse location per massimizzare la partecipazione e amplificare l’impatto emotivo.

Durante queste esibizioni, i membri del coro non solo si limiteranno a eseguire i brani vincitori del Festival, ma coinvolgeranno attivamente il pubblico invitandolo a cantare insieme. Il repertorio include ritornelli iconici che trascendono le generazioni, incoraggiando tutti a rivivere ricordi e a condividere emozioni comuni. È questo l’aspetto che rende l’incontro tanto speciale e memorabile: dall’alto della loro giovinezza, i cantanti creano un ponte tra il passato e il presente, avvicinando il pubblico alla musica italiana in un modo che si basa su interazioni genuine.

In aggiunta, le coreografie studiate per diverse canzoni non sono solo un arricchimento visivo ma anche un modo per rompere il ghiaccio. Canzoni celebri come “Occidentali’s Karma” e “Nel blu dipinto di blu” saranno accompagnate da movimenti coreografici pensati per rendere l’incontro più vivace e coinvolgente. La combinazione di canto, danza e spontaneità mira a far sentire ogni partecipante come parte di un grande evento, trasformando anche i momenti più casuali in occasioni per celebrare la musica e la convivialità.

L’obiettivo di coinvolgere il pubblico si estende oltre le semplici esibizioni. Filling the Music punta a stimolare una riflessione sull’importanza della musica come veicolo di gioia e condivisione. Con questi eventi, il coro non solo intrattiene, ma crea una trama sociale in cui ogni partecipante diventa protagonista, contribuendo a costruire una comunità più unita e viva. La magia della musica, allora, si fa strada attraverso ogni ritornello, ogni sorriso e ogni attimo condiviso tra le note, rendendo l’esperienza di Sanremo 2025 non solo un concerto, ma un vero e proprio festival di emozioni collettive.

Progetti futuri dopo Sanremo

Il coro pop Filling the Music non si limita a vivere il momento del Festival di Sanremo; i suoi obiettivi si estendono ben oltre la manifestazione. Dopo la celebrazione delle storiche melodie che hanno caratterizzato il Festival, i giovani artisti hanno in programma di proseguire il loro viaggio musicale con un tour che porterà il medley di canzoni vincitrici nei vari contesti in cui il progetto è stato attivo. Questo tour non solo si propone di intrattenere un pubblico più vasto ma anche di continuare a instaurare rapporti intergenerazionali, replicando l’esperienza vissuta negli spazi per anziani di Lugano.

La direzione artistica di Tamara Brenni ha già pianificato una serie di eventi e attività che si ricollegheranno all’impatto avuto durante le esibizioni di Sanremo. Si sta inoltre valutando la possibilità di integrare nuove canzoni originali nel repertorio, frutto del lavoro collettivo dei membri del coro, che si cimenteranno sia in brani di gruppo che in solisti. Tamara Brenni stessa è coinvolta nella scrittura dei testi, mentre i musicisti si dedicano agli arrangiamenti, dando così l’opportunità ai giovani di esprimere le proprie emozioni e creativity attraverso le loro opere.

Le prove continueranno a svolgersi settimanalmente, mantenendo il giusto equilibrio tra impegno e divertimento. I giovani talenti, che già dedicano 1-2 ore a settimana oltre a sessioni private, troveranno ulteriore stimolo e opportunità di crescita professionale nella pratica di nuovi brani. Con il supporto della comunità, Filling the Music ambisce a diventare un riferimento a livello regionale per l’educazione musicale e l’integrazione sociale, dimostrando come la musica possa essere un catalizzatore di cambiamento e coesione.

