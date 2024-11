SynFutures si decentralizza con una nuova governance e un token innovativo

Sinossi della decentralizzazione di SynFutures

Decentralizzazione di SynFutures

La piattaforma di scambio di derivati perpetui, SynFutures, ha intrapreso un processo di decentralizzazione significativo introducendo una propria fondazione e un token di governance. Questo sviluppo rappresenta un passo cruciale verso la creazione di un mercato dei derivati senza permessi, accessibile ai trader al dettaglio. Fin dalla sua nascita, SynFutures ha affermato il suo obiettivo di listare “qualsiasi cosa con un feed di prezzo”, ed attualmente offre 330 coppie di trading, un numero che riflette la sua ambizione di espandere l’accesso ai prodotti finanziari decentralizzati.

Nel corso di quest’anno, la piattaforma ha registrato volumi di trading cumulativi pari a 235,1 miliardi di dollari, con 71 miliardi di dollari scambiati nel solo terzo trimestre. Tuttavia, si è notata una flessione nel valore totale bloccato, passato da 44,3 milioni di dollari nel primo trimestre a 26,5 milioni nel terzo. Nonostante questa riduzione, SynFutures continua a progredire verso il suo obiettivo di fornire una piattaforma robusta e sostenibile per il trading di derivati.

Per supportare questa decentralizzazione, SynFutures prevede di emettere 10 miliardi di token F (F), un token ERC-20 sulla mainnet di Ethereum. Sebbene non sia stata fissata una data specifica per l’evento di generazione del token, la fondazione ha pianificato che l’emissione degli F Tokens avverrà tra dicembre 2025 e novembre 2028. Questo permette alla piattaforma di stabilire una base per la sua comunità, fornendo un meccanismo di governance che sarà rivelato dopo il lancio ufficiale del token. La strategia di incentivazione per lo staking sarà annunciata nella “Stagione 2”, accentuando l’importanza della partecipazione della comunità nel futuro ecosistema di SynFutures.

Dettagli dell’emissione del token di governance F

SynFutures ha delineato un’ambiziosa strategia per l’emissione del token di governance F, progettato per supportare e facilitare il processo di decentralizzazione. La piattaforma prevede di emettere un totale di 10 miliardi di token F (F), con un’implementazione programmata sull’ERC-20 sulla mainnet di Ethereum. Questo token rappresenterà non solo un mezzo di scambio all’interno dell’ecosistema SynFutures, ma anche uno strumento di governance per gli utenti, consentendo loro di influenzare le decisioni critiche sulla gestione della piattaforma.

Attualmente, non è stata annunciata una data precisa per l’evento di generazione del token, ma la fondazione prevede che l’emissione di tutti i token avverrà in un arco temporale compreso tra dicembre 2025 e novembre 2028. Questa ampia finestra temporale consente alla piattaforma di ottimizzare l’allocazione dei token e garantire un approccio strategico al loro rilascio. La distribuzione dei token sarà effettuata in modo graduale, permettendo sia l’incorporamento di nuovi utenti che il sostegno alla già esistente comunità di investitori.

Il meccanismo di governance sarà comunicato successivamente al lancio del token, con un’importanza particolare data agli incentivi per lo staking che verranno svelati nella “Stagione 2”. Questi incentivi non solo incoraggeranno l’adozione del token, ma contribuiranno anche a promuovere la partecipazione attiva della comunità nel processo decisionale. Le specifiche sull’allocazione dei token daranno priorità a diverse categorie, inclusi sostenitori, consulenti e sviluppatori chiave, enfatizzando l’importanza di un approccio comunitario per il successo di SynFutures.

Struttura delle allocazioni dei token

La struttura di allocazione dei token F (F) rappresenta un aspetto cruciale della strategia di decentralizzazione di SynFutures, garantendo una distribuzione equa e ponderata tra diversi stakeholder. La piattaforma prevede che l’emissione totale di 10 miliardi di token sarà suddivisa in categorie specifiche, ognuna delle quali è progettata per incentivare diversi gruppi all’interno dell’ecosistema.

In particolare, i token verranno allocati a:

Comunità : una percentuale significativa è dedicata agli utenti e ai trader della piattaforma, sotto forma di incentivi per il coinvolgimento attivo nel trading e la governance.

: una percentuale significativa è dedicata agli utenti e ai trader della piattaforma, sotto forma di incentivi per il coinvolgimento attivo nel trading e la governance. Backers e consulenti : gli investitori iniziali e i consulenti ricevono una porzione dei token come riconoscimento per il loro supporto. Questo non solo premia l’impegno iniziale, ma stabilisce anche un legame strategico tra la piattaforma e le figure che l’hanno sostenuta nei momenti di esordio.

: gli investitori iniziali e i consulenti ricevono una porzione dei token come riconoscimento per il loro supporto. Questo non solo premia l’impegno iniziale, ma stabilisce anche un legame strategico tra la piattaforma e le figure che l’hanno sostenuta nei momenti di esordio. Cassa : una porzione è destinata a una tesoreria centrale che sarà utilizzata per il futuro sviluppo e la liquidità della piattaforma. Questa allocazione è fondamentale per garantire la sostenibilità a lungo termine e l’innovazione continua.

: una porzione è destinata a una tesoreria centrale che sarà utilizzata per il futuro sviluppo e la liquidità della piattaforma. Questa allocazione è fondamentale per garantire la sostenibilità a lungo termine e l’innovazione continua. Contributori chiave : gli sviluppatori e i membri del team di SynFutures riceveranno una quota di token per incentivare la loro partecipazione attiva e il contributo al progresso della piattaforma.

: gli sviluppatori e i membri del team di SynFutures riceveranno una quota di token per incentivare la loro partecipazione attiva e il contributo al progresso della piattaforma. Sviluppo del protocollo e liquidità: i token saranno destinati alla promozione dello sviluppo del protocollo e alla gestione della liquidità, garantendo che il trading rimanga fluido ed efficiente.

Questa allocazione è pensata non solo per incentivare la partecipazione attiva e l’adozione del token, ma anche per stabilire una governance che coinvolga i vari attori dell’ecosistema. Con un focus su un approccio inclusivo, SynFutures mira a creare una comunità coesa e impegnata, capace di contribuire attivamente al miglioramento e all’evoluzione continua della piattaforma.

Con l’arrivo di ulteriori dettagli sulla struttura di governance e sulle opportunità di staking, gli utenti e gli investitori attendono con interesse come questi meccanismi influenzeranno le dinamiche interne della piattaforma.

Finanziamenti e supporto dei venture capital

SynFutures ha dimostrato una capacità significativa di attrarre investimenti nel corso della sua evoluzione, evidenziando l’interesse dei venture capital nel settore dei derivati decentralizzati. Sin dal suo ingresso nel mercato, avvenuto nel gennaio del 2021, la piattaforma ha completato diverse fasi di finanziamento, a partire da un round seed di 1,4 milioni di dollari. Questo primo finanziamento ha posto le basi per il successivo sviluppo e l’espansione del progetto.

Nel giugno 2021, SynFutures ha comunque realizzato un’importante Serie A, guidata da Polychain Capital, che ha consentito di raccogliere ulteriori 14 milioni di dollari. Qui, anche nomi di prestigio come Pantera Capital, Framework e Wintermute hanno contribuito, consolidando il supporto strategico alla piattaforma. Questi fondi hanno permesso di lanciarla in agosto sulla rete layer-2 di Ethereum, Blast, e successivamente, a luglio di quest’anno, di espandersi ulteriormente sulla rete Base.

Un altro traguardo fondamentale è stato raggiunto nel mese di ottobre del 2023, quando SynFutures ha annunciato di aver concluso una raccolta di 22 milioni di dollari nella sua Serie B, ancora una volta sotto la guida di Pantera Capital, insieme a partecipazioni di Susquehanna International Group e HashKey Capital. Questi investimenti, insieme, non solo confermano la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita della piattaforma, ma offrono anche risorse vitali per sviluppi futuri.

Durante questo periodo di finanziamento, SynFutures ha presentato la versione 3 del suo testnet e ha introdotto l’Oyster Automated Market Maker (AMM), un sistema che consente agli utenti di fare offerte sui futures perpetui tramite un libro ordini on-chain senza amministratori. Questo approccio innovativo rappresenta una continuità nel rispetto della filosofia decentralizzata della piattaforma, sottolineando l’importanza dell’autonomia degli utenti nel trading.

Un programma di punti Oyster sarà utilizzato per guidare la distribuzione dei token F alla comunità di SynFutures, diversificando ulteriormente i canali di engagement e incentivazione per gli utenti. Con questa combinazione di investimenti strategici e innovazioni tecnologiche, SynFutures si prepara a consolidarsi ulteriormente nel mercato dei derivati decentralizzati.

Progetti futuri e sviluppo della piattaforma

Progetti futuri e sviluppo della piattaforma SynFutures

SynFutures ha delineato un piano ambizioso per il suo futuro, con un focus su miglioramenti e ampliamenti della piattaforma. La visione a lungo termine si articola attorno a un ecosistema di derivati decentralizzati, progettato per offrire agli utenti un’esperienza di trading più sicura e intuitiva. La roadmap include l’introduzione di nuove funzionalità e un potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per garantire una performance ottimale.

Uno degli obiettivi principali sarà l’implementazione di ulteriori strumenti di trading e opzioni contrattuali per i partecipanti al mercato. Questo non solo attirerà nuovi trader, ma aumenterà anche le opportunità per quelli esistenti, rendendo SynFutures una scelta preferita per la negoziazione di derivati digitali. L’integrazione di meccanismi di gestione del rischio sarà centrale per facilitare il trading responsabile e proteggere gli investitori.

Inoltre, la piattaforma si impegna a potenziare la sicurezza dei propri sistemi, implementando protocolli più rigorosi e pratiche di auditing continuative per eliminare vulnerabilità potenziali. Questo approccio mira a fornire agli utenti fiducia nella sicurezza delle loro transazioni e nel trattamento dei fondi.

Un ulteriore elemento chiave sarà la crescita della comunità attraverso una comunicazione trasparente e strategie di incentivazione. SynFutures prevede di sviluppare un programma di educazione dedicato alla formazione degli utenti, per migliorare la comprensione dei derivati e dei rischi associati. Questo passo è cruciale per costruire una base di utenti informata e coinvolta, in linea con i valori della decentralizzazione.

Parallelamente, sarà perseguita l’espansione internazionale, cercando partnership strategiche con altri progetti DeFi e istituzioni per favorire l’adozione globale della piattaforma. Collaborazioni con entità di sviluppo e community locali potrebbero rivelarsi vantaggiose non solo per l’attivazione dei mercati emergenti, ma anche per il rafforzamento della visibilità del marchio SynFutures.

Questi progetti futuri posizionano SynFutures come un attore significativo nel panorama DeFi, spingendo verso un’innovazione continua e un miglioramento della proposta di valore per i suoi utenti.