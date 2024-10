Sygnum inaugura ufficio a Lugano e promuove un progetto innovativo su Bitcoin

Sygnum apre un ufficio a Lugano

La banca svizzera Sygnum, focalizzata sugli asset digitali, ha intrapreso un’importante iniziativa aprendo un nuovo ufficio nella città di Lugano. Questa mossa strategica è concepita per potenziare la presenza locale dell’istituto e per promuovere un’interazione più profonda con l’effervescente ecosistema di Bitcoin e degli asset digitali presente nella zona. L’ufficio, situato nel Plan B HUB di Lugano, sarà un punto di riferimento per la crescente comunità di clienti, interessati e partner del Ticino, offrendo un accesso diretto a servizi finanziari regolamentati.

Uno dei punti salienti di questo sviluppo è l’impegno di Sygnum a fornire un’ampia gamma di servizi, inclusa la custodia di asset digitali, prestiti Lombard garantiti da criptovalute e consulenze personalizzate. I professionisti di Sygnum supporteranno i clienti localmente, garantendo l’accesso a strumenti finanziari all’avanguardia e una consulenza esperta per facilitare operazioni sicure e conformi alle normative.

Martin Burgherr, Chief Client Officer di Sygnum, ha sottolineato l’importanza della crescente accettazione istituzionale e della chiarezza normativa nella regione. “Il coinvolgimento di Lugano negli asset digitali pone la regione come un hub innovativo per Bitcoin, unendo investitori, imprenditori e professionisti in un ambiente favorevole”, ha affermato Burgherr.

Inoltre, Sygnum si impegna a rafforzare le collaborazioni con altri attori locali per stimolare un ecosistema imprenditoriale efficiente. Questa nuova apertura non solo rappresenta un passo significante per Sygnum, ma si inserisce all’interno di un quadro più ampio di supporto alla digitalizzazione e alle innovazioni nel settore finanziario già in atto a Lugano.

È evidente che la decisione di Sygnum di stabilire una presenza a Lugano non è soltanto un indicatore della sua crescita, ma anche un segnale forte dell’importanza di Lugano nel panorama globale degli asset digitali.

Iniziativa Bitcoin@Sygnum

In linea con la sua strategia di espansione e consolidamento della presenza nel tessuto economico locale, Sygnum ha annunciato il lancio ufficiale della iniziativa Bitcoin@Sygnum in occasione del Plan B Forum che si terrà a Lugano il 25 e 26 ottobre 2024. Questo programma rappresenta un impegno significativo da parte della banca per rafforzare le relazioni con partner strategici all’interno dell’ecosistema Bitcoin, creando opportunità per lo sviluppo di nuove ricerche e applicazioni legate a questa criptovaluta.

Bitcoin@Sygnum si propone di stimolare l’innovazione attraverso la creazione di prodotti specifici basati su Bitcoin, così come l’integrazione di tecnologie correlate, favorendo un ambiente di sperimentazione e implementazione di soluzioni all’avanguardia. Con il supporto di esperti del settore, l’iniziativa mira a fornire non solo unaccesso facilitato a strumenti finanziari innovativi, ma anche a promuovere la formazione e la sensibilizzazione sugli asset digitali nel contesto luganese.

Questo approccio è determinante per Sygnum, poiché permette alla banca di posizionarsi come punto di riferimento nel settore degli asset digitali. Attraverso Bitcoin@Sygnum, Sygnum intende stabilire collaborazioni fruttuose con centri di ricerca, istituzioni educative e aziende tecnologiche, generando un network sinergico che avvantaggi l’intero ecosistema digitale di Lugano.

In un contesto di crescente accettazione di Bitcoin come valida risorsa finanziaria, Sygnum si propone di accentuare ulteriormente questa tendenza, creando aree di ricerca dedicate e opportunità di investimento. La banca attribuisce particolare importanza alla creazione di un ambiente che favorisca l’educazione e lo sviluppo di competenze legate alla blockchain, garantendo che Lugano possa restare all’avanguardia nell’innovazione tecnologica.

Martin Burgherr ha ribadito: “Con Bitcoin@Sygnum, ci proponiamo non solo di promuovere Bitcoin come asset, ma anche di esplorare a fondo le sue potenzialità in un’ottica di sostenibilità e responsabilità economica”. Con questo spirito, la banca intende non solo attrarre investitori, ma anche coinvolgere la popolazione locale in iniziative che mettano in luce le opportunità offerte dagli asset digitali.

Collaborazione con la città di Lugano

L’apertura del nuovo ufficio di Sygnum a Lugano rappresenta un pilastro fondamentale per consolidare la sinergia tra l’istituto bancario e l’amministrazione locale, con l’obiettivo di alimentare un ecosistema favorevole alle innovazioni nel campo degli asset digitali. Questa collaborazione si inserisce in un contesto già attivo, dove Lugano ha dimostrato un forte impegno verso la digitalizzazione e l’adozione di criptovalute.

Negli ultimi due anni, la città ha implementato politiche che consentono ai cittadini di adempiere ai propri obblighi fiscali tramite Bitcoin e altri asset digitali, mettendo in evidenza un approccio lungimirante e strategico. In questo clima fertile, Sygnum si propone come partner di riferimento per supportare ulteriormente queste iniziative, lavorando a stretto contatto con le autorità locali e gli operatori economici della zona.

Il sindaco di Lugano, Michele Foletti, ha evidenziato come “la presenza di Sygnum rafforzi il nostro impegno nel far diventare Lugano un attore significativo nell’innovazione blockchain e finanziaria”. Questo sostegno reciproco evidenzia la volontà di promuovere la regione come hub per le tecnologie emergenti, in perfetta sintonia con le tendenze globali nei settori fintech e blockchain.

In particolare, le strategie condivise tra Sygnum e il Comune di Lugano mirano a portare avanti progetti innovativi come pool di investimento in Bitcoin, mining sostenibile e programmi educativi dedicati. Queste iniziative non solo serviranno a formare una nuova generazione di esperti nel settore, ma garantiranno anche una base solida per attività economiche che abbracciano le opportunità offerte dal mondo degli asset digitali.

Con una visione comune, Sygnum e la città di Lugano intendono perseguire una roadmap decisa verso l’innovazione. In questo contesto, i programmi e gli eventi promossi da entrambe le parti saranno strategici per attrarre investimenti e talenti, posizionando Lugano come un punto di riferimento anche per le istituzioni internazionali interessate alle tecnologie blockchain. Sygnum si impegna a condividere la propria expertise, supportando iniziative che mettano in evidenza l’importanza degli asset digitali nel panorama economico contemporaneo.

Lugano, già ricca di potenzialità, può contare su questa nuova intesa per sviluppare progetti di portata significativa che, integrando l’innovazione tecnologica e le nuove pratiche finanziarie, delineeranno il futuro della città come un hub di eccellenza nel settore blockchain.

Visione per l’innovazione blockchain

La creazione di un ufficio da parte di Sygnum a Lugano rappresenta non solo una sporadica apertura commerciale, ma piuttosto un passo strategico verso una visione più ampia per l’innovazione nel campo della blockchain. Sygnum, riconosciuta come banca pioniera per gli asset digitali, intende sfruttare questa opportunità per collaborare attivamente con attori locali e internazionali, trasformando Lugano in un centro vitale per l’innovazione tecnologica.

Il piano di Sygnum include un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni che possano svolgere un ruolo determinante nell’evoluzione del panorama finanziario grazie alla blockchain. La banca si propone di lavorare insieme a università, centri di ricerca e startup, creando un ecosistema fertile dove idee innovative possano prosperare. L’obiettivo finale non è solo quello di perseguire il profitto, ma di consolidare Lugano come un fulcro di innovazione che attragga talenti e investimenti.

Martin Burgherr ha ribadito l’importanza della collaborazione tra il settore pubblico e il privato per raggiungere risultati significativi nel contesto della blockchain. Egli ha dichiarato: “La vera innovazione avviene quando si uniscono le forze di vari stakeholder. È nostra intenzione costruire ponti tra le diverse entità, affinché possa emergere un ecosistema sinergico che favorisca lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia.”

In questo contesto, il Plan B di Lugano si verifica come una leva strategica per stimolare l’adozione della tecnologia blockchain in vari settori, dall’agricoltura alla finanza, dalla salute alla logistica. La presenza di Sygnum contribuisce a centrare l’attenzione su progetti innovativi, tra cui attività di mining sostenibile e investimenti in asset digitali, che potrebbero stabilire nuovi standard nel settore.

Da un punto di vista educativo, Sygnum intende promuovere programmi formativi sul blockchain e sugli asset digitali, orientando studenti e professionisti locali verso competenze sempre più richieste dal mercato. Offrire corsi e workshop sarà fondamentale per creare una base di conoscenze tecniche necessaria per affrontare le sfide e le opportunità che il futuro riserva. Questo approccio integrato assicurerà che Lugano non solo accetti le innovazioni, ma diventi leader della trasformazione digitale, capace di influenzare strategie a livello globale.

In ultima analisi, la visione a lungo termine di Sygnum per Lugano è quella di posizionare la città come un attore chiave nell’arena della blockchain, sostenendo iniziative locali che possono avere un impatto positivo sull’economia e sull’occupazione. Con una strategia ben definita e un forte impegno per l’innovazione, Lugano si prepara a diventare un hub di eccellenza, esemplificando il potenziale della tecnologia blockchain per trasformare diverse industrie.