SwitchBot presenta innovativi robot aspirapolvere e campanelli smart al CES

Nuovi prodotti SwitchBot al CES 2025

Al CES 2025 di Las Vegas, SwitchBot ha svelato una gamma innovativa di dispositivi per la casa intelligente, sottolineando il suo impegno nella tecnologia di retrofitting e smart home. Tra i prodotti presentati figurano il K20+ Pro, un robot domestico multifunzionale, l’aspirapolvere S20 Pro, la serratura intelligente Lock Ultra, e il campanello video. Questi dispositivi sono progettati per migliorare l’efficienza domestica, il comfort e la sicurezza, rispondendo alle crescenti esigenze del mercato.

Il robot multiuso K20+ Pro si distingue per le sue capacità di pulizia, sicurezza e purificazione dell’aria, settando un nuovo standard nel settore dei robot domestici. L’aspirapolvere S20 Pro, evoluzione del modello precedente, offre una pulizia profonda grazie al suo design innovativo. La Lock Ultra promette di rivoluzionare la sicurezza della casa con tecnologie avanzate di sblocco e protezione, mentre il campanello video integra funzionalità moderne per la sorveglianza e comunicazione, mantenendo un’interfaccia user-friendly.

In un mercato competitivo, SwitchBot continua a dimostrare la sua forza con prodotti altamente funzionali che non solo rispondono ai bisogni quotidiani degli utenti, ma si integrano facilmente negli ecosistemi esistenti, promuovendo l’efficienza energetica e la comodità domestica.

SwitchBot robot domestico multitasking K20+ Pro

Il K20+ Pro di SwitchBot rappresenta un punto di svolta nella robotica domestica, essendo il primo robot multifunzionale al mondo in grado di integrare diverse funzioni avanzate in un solo dispositivo. Questo sistema innovativo combina la pulizia automatica, la sorveglianza domestica, la purificazione dell’aria e un’assistenza per la consegna, ridefinendo il concetto di assistente domestico. Le sue caratteristiche principali sono state progettate per garantire una versatilità senza precedenti.

Assistente di consegna intelligente : Il robot è capace di trasportare fino a 8 kg di carico grazie alla sua piattaforma mobile FusionPlatform, consentendo così la consegna di cibo, bevande e pacchetti di piccole dimensioni direttamente nelle stanze della casa.

: Il robot è capace di trasportare fino a 8 kg di carico grazie alla sua piattaforma mobile FusionPlatform, consentendo così la consegna di cibo, bevande e pacchetti di piccole dimensioni direttamente nelle stanze della casa. Guardiano di sicurezza : Dotato di un supporto per la telecamera SwitchBot pan/tilt con risoluzione 2K o 3K, il K20+ Pro offre monitoraggio in tempo reale e rilevamento dei movimenti. È la soluzione ideale per ricevere notifiche istantanee, garantendo un controllo sia locale che remoto.

: Dotato di un supporto per la telecamera SwitchBot pan/tilt con risoluzione 2K o 3K, il K20+ Pro offre monitoraggio in tempo reale e rilevamento dei movimenti. È la soluzione ideale per ricevere notifiche istantanee, garantendo un controllo sia locale che remoto. Purificatore d’aria : Può ospitare un purificatore d’aria SwitchBot, progettato per eliminare allergeni, odori e inquinanti. Grazie alla sua mobilità, il purificatore può essere spostato con facilità da una stanza all’altra, migliorando rapidamente la qualità dell’aria.

: Può ospitare un purificatore d’aria SwitchBot, progettato per eliminare allergeni, odori e inquinanti. Grazie alla sua mobilità, il purificatore può essere spostato con facilità da una stanza all’altra, migliorando rapidamente la qualità dell’aria. K20+ Pro Combo: In dotazione con un aspirapolvere senza filo, offre una soluzione 3-in-1 per la pulizia profonda di tutti gli ambienti. Il design compatto e le quattro modalità di pulizia garantiscono un’operatività efficace in ogni situazione.

Con queste innovazioni, il K20+ Pro si posiziona come un dispositivo essenziale per le famiglie moderne, mirando a semplificare e migliorare la vita quotidiana attraverso la tecnologia smart.

SwitchBot S20 Pro – robot aspirapolvere

Il S20 Pro di SwitchBot si pone come un’evoluzione significativa nel segmento degli aspirapolvere robotizzati, rappresentando un passo avanti rispetto al predecessore S10. Questo robot presenta un design innovativo a doppia estensione, munito di una spazzola laterale estensibile che consente di raggiungere ogni angolo della casa, garantendo una copertura completa e eliminando le zone morte. La tecnologia anti-intreccio, unita alla funzione di auto-pulizia RinseSync, rende l’S20 Pro un dispositivo di pulizia altamente efficiente.

Con una potenza di aspirazione che raggiunge i 15.000 Pa, il robot è in grado di affrontare qualsiasi tipo di sporco, da polvere fine a particelle più grandi, rendendolo ideale per case con animali domestici o aree a traffico intenso. La dotsazione del robot include una stazione tutto-in-uno, disponibile in due varianti: una con serbatoio d’acqua tradizionale e l’altra con un sistema di (s)carico automatico. Tale flessibilità permette agli utenti di scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze di pulizia.

In aggiunta, l’S20 Pro è compatibile con la stazione di ricarica del modello S10, ciò aumenta ulteriormente la versatilità di utilizzo nel contesto di un’abitazione smart. Dotato di certificazione Matter, il robot si integra perfettamente negli ecosistemi di smart home esistenti, consentendo un controllo facilitato tramite app o assistenti vocali. Con queste avanzate funzionalità, l’S20 Pro si propone come un alleato eccezionale nelle operazioni quotidiane di pulizia, per chi cerca un dispositivo autonomo e altamente performante.

SwitchBot Lock Ultra

La SwitchBot Lock Ultra si afferma come una delle novità più rilevanti nel campo della sicurezza domestica. Questo campanello smart non solo offre prestazioni elevate, ma rappresenta anche un significativo passo avanti rispetto ai precedenti modelli, come il Lock Pro. Tra le sue caratteristiche distintive spicca la rapidità di sblocco, permettendo l’accesso immediato con oltre 16 modalità di sblocco supportate, una funzione che include il riconoscimento delle impronte digitali tramite il sistema FastUnlock.

In termini di compatibilità, il dispositivo è progettato per interagire facilmente con assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Siri, permettendo una gestione intuitiva da remoto. La sicurezza non è trascurata, infatti, la Lock Ultra è dotata di un sistema di protezione a sei livelli che impiega una crittografia AES-128, rendendo la serratura altamente resistente ai tentativi di manomissione.

Sistema di alimentazione triplo : Questa caratteristica garantisce un funzionamento continuativo, minimizzando il rischio di malfunzionamenti dovuti a mancanza di energia.

: Questa caratteristica garantisce un funzionamento continuativo, minimizzando il rischio di malfunzionamenti dovuti a mancanza di energia. Installazione universale : La Lock Ultra è progettata per adattarsi al 99,9% delle serrature esistenti, rendendo la sua integrazione nella maggior parte delle abitazioni estremamente semplice.

: La Lock Ultra è progettata per adattarsi al delle serrature esistenti, rendendo la sua integrazione nella maggior parte delle abitazioni estremamente semplice. Integrazione ecosistemica: Supporta il protocollo Matter, facilitando così la connessione con altri dispositivi intelligenti nella casa, richiedendo solo hub compatibili.

Con queste innovazioni integrative, la SwitchBot Lock Ultra non solo migliora la sicurezza della casa, ma si propone anche come un elemento centrale nell’ecosistema di smart home degli utenti, garantendo tranquillità e protezione ad ogni accesso.

SwitchBot campanello video

Il campanello video di SwitchBot rappresenta un importante passo in avanti nel settore della sorveglianza domestica, combinando tecnologia avanzata e facilità d’uso. Equipaggiato con un display portatile da 4,3 pollici, il dispositivo è progettato per facilitare l’interazione, specialmente per le persone anziane. Con un collegamento WiFi stabile, il campanello consente uno streaming video fluido e una funzionalità operativa anche senza connessione attiva, assicurando che l’utente possa sempre ricevere notifiche di attività presso la propria porta d’ingresso.

Una delle caratteristiche innovative del campanello è la sua straordinaria autonomia, con una durata della batteria che raggiunge i 20 mesi. Questo lungo intervallo elimina la necessità di frequenti ricariche, contribuendo a un’esperienza utente senza interruzioni. Inoltre, il dispositivo include funzionalità di archiviazione locale, consentendo la registrazione di video fino a 512GB, un’opzione che deve essere acquistata separatamente. In termini di sicurezza, la camera offre una risoluzione ultra-HD 2K e un campo visivo di 165 gradi, supportando anche la visione notturna a colori e riconoscimento del movimento basato su intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda l’installazione, è particolarmente semplice e rapida, con un processo che richiede solo 3 minuti utilizzando adesivi o viti. La flessibilità di montaggio consente all’utente di posizionare il monitor su un tavolo o fissarlo a parete, a patto di avere una presa di corrente disponibile. L’integrazione con Amazon Alexa fornisce ulteriori opzioni di controllo e comodità, rendendo il campanello video di SwitchBot una soluzione completa per la sorveglianza domestica e l’interazione con visitatori, per un’abitazione sempre più sicura e tecnologicamente avanzata.