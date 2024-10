Swissquote lancia il trading frazionato e un nuovo piano di risparmio investimenti

Swissquote lancia il trading frazionario

Swissquote ha recentemente introdotto una nuova funzionalità sul proprio piattaforma: il trading frazionario. Questo aggiornamento mira a soddisfare la crescente domanda di opzioni di investimento più flessibili e accessibili, permettendo così agli investitori di costruire un portafoglio diversificato nel tempo, senza vincoli di bilancio. Grazie a questa innovazione, gli utenti possono ora investire somme inferiori in una vasta gamma di attività, diluendo così il rischio e aumentando le possibilità di rendimento.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:20

Fino ad oggi, la piattaforma di Swissquote consentiva solo il trading di azioni intere, limitando così le strategie di investimento degli utenti, che si trovavano a dover affrontare il problema dei prezzi elevati delle azioni. L’introduzione del trading frazionario consente adesso di acquistare frazioni delle azioni più richieste, ETF, criptovalute e prodotti di Themes Trading. In questo modo, gli investitori possono impegnare qualsiasi cifra per iniziare a costruire un portafoglio robusto, senza doversi vincolare all’acquisto di azioni complete.

Questa nuova funzionalità rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo in cui gli investitori possono accedere ai mercati, rendendo possibile l’investimento anche a coloro che dispongono di budget limitati. Non meno importante è il fatto che il trading frazionario dà la possibilità di accedere a strumenti di investimento precedentemente inaccessibili, democratizzando così il mondo degli investimenti. La flessibilità di questa opzione permette a diversi tipi di investitori, dai neofiti agli esperti, di personalizzare le proprie strategie di investimento in base alle proprie esigenze e obiettivi finanziari.

Con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai mercati finanziari, Swissquote dimostra un forte impegno verso la modernizzazione delle pratiche di investimento, con soluzioni innovative che rispondono in modo efficace alle richieste degli investitori contemporanei. Grazie al trading frazionario, gli utenti potranno quindi approfittare di opportunità di investimento più ampie e adatte alle proprie disponibilità economiche.

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:49

Nuovo piano di risparmio e vantaggi

L’introduzione del nuovo “Piano di Risparmio” da parte di Swissquote rappresenta un ulteriore passo avanti nella creazione di un ambiente di investimento altamente flessibile e personalizzabile. Questa opzione permette ai clienti di impostare investimenti ricorrenti con la massima libertà, adattandoli in base alla disponibilità economica e assicurando un livello di diversificazione desiderato. Grazie a questa funzionalità, gli investitori possono pianificare con maggiore precisione il loro percorso finanziario, sia che si tratti di accumulare capitale per obiettivi a lungo termine, sia di rispondere a esigenze di liquidità più immediate.

Il Piano di Risparmio di Swissquote offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, consente di automatizzare gli investimenti, eliminando la necessità di monitorare quotidianamente il mercato per effettuare acquisti. Gli utenti possono configurare l’importo da investire a intervalli regolari, che si tratti di settimanali, mensili o trimestrali, e così facendo beneficiano della strategia del dollar-cost averaging. Questa strategia aiuta a mediare il costo degli investimenti nel tempo, riducendo l’impatto della volatilità del mercato e minimizzando il rischio complessivo.

Inoltre, questa nuova funzionalità è stata progettata tenendo presente l’importanza della personalizzazione. Gli investitori possono modificare le loro contribuzioni in qualsiasi momento, rendendo il piano altamente reattivo alle variazioni delle proprie circostanze finanziarie. Questa scelta di flessibilità è fondamentale in un contesto economico variabile, dove le priorità e le capacità di spesa possono cambiare rapidamente.

Non si deve sottovalutare anche l’aspetto educativo del Piano di Risparmio. Permettendo agli investitori di iniziare con piccole somme e costruire gradualmente il proprio patrimonio, Swissquote facilita un approccio all’investimento più responsabile e informato. Questo design aiuta a instaurare una mentalità di investimento a lungo termine, incoraggiando gli utenti a rimanere impegnati nel mercato piuttosto che lasciare che le emozioni o la volatilità li influenzino.

Il nuovo Piano di Risparmio di Swissquote non solo arricchisce l’offerta della piattaforma, ma segna anche un cambiamento significativo nel modo in cui gli investitori possono pianificare e gestire i loro investimenti, promuovendo una cultura di risparmio e investimento consapevole.

-57% Amazon.it 29,00€ 69,00€ PRIME PRIME Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Plus - Mezzanotte ​​​​​​​ Compra ora Amazon.it 64,99€ PRIME PRIME Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Bianco ghiaccio Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:19

L’importanza della diversificazione nel portafoglio

Nel contesto degli investimenti, la diversificazione si configura come un principio fondamentale per mitigare i rischi e ottimizzare i risultati. Con l’introduzione del trading frazionario e del nuovo Piano di Risparmio, Swissquote offre agli investitori l’opportunità di costruire portafogli più diversificati, accessibili anche a coloro che iniziano con budget più contenuti. Questa strategia consente di distribuire gli investimenti su una gamma più ampia di asset, minimizzando l’esposizione al rischio associato a un singolo titolo.

Investire in un assortimento di attivi, che comprende azioni, ETF, criptovalute e altri strumenti finanziari, permette di bilanciare le fluttuazioni di mercato. In periodi di incertezza economica o volatilità dei mercati, un portafoglio diversificato può resistere meglio agli urti, in quanto il calo del valore di una determinata attività può essere compensato dagli aumenti di altre. Questo approccio proattivo non solo protegge il capitale, ma favorisce anche opportunità di crescita più solide nel lungo termine.

La nuova funzionalità di trading frazionario consente agli investitori di acquistare frazioni di azioni, eliminando le barriere tradizionalmente associate all’acquisto di interi lotti. Ciò significa che anche investitori con fondi limitati possono accedere a titoli di alto profilo e a settori variegati, senza dover compromettere la varietà del loro portafoglio. Ad esempio, un investitore potrebbe decidere di allocare piccole somme in tecnologia, energia rinnovabile e beni di consumo, catturando il potenziale di crescita di ognuno di questi settori.

-49% Amazon.it 32,99€ 64,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Digitale Uomo Compra ora -30% Amazon.it 55,73€ 79,90€ Casio Orologio Quarzo Unisex, misura cassa 40.70mm con quadrante Digital Dial Digitale e cinturino Oro in Cinturino in metallo A100WEG-9AEF Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 00:39

Inoltre, l’implementazione del Piano di Risparmio incoraggia gli investitori a mettere in pratica la diversificazione in modo automatico. Attraverso l’opzione di investimenti ricorrenti, gli utilizzatori possono programmare l’acquisto di diversi strumenti e settori nel tempo, sviluppando una strategia consolidata e riducendo l’influenza delle fluttuazioni di mercato sui loro investimenti. Con questa strategia di dollar-cost averaging, gli investitori non solo ottimizzano il loro costo medio, ma si impegnano continuamente in un processo di accumulazione di ricchezze nel lungo termine.

La diversificazione rappresenta quindi una guida essenziale per gli investitori che desiderano navigare nel panorama delle opportunità di investimento moderne. Abbracciando pratiche diversificate attraverso strumenti quali il trading frazionario e il Piano di Risparmio di Swissquote, gli investitori sono meglio attrezzati per affrontare le sfide del mercato, migliorando la propria resilienza e potenzialità di rendimento.

Dichiarazioni di Jan De Schepper

Jan De Schepper, Chief Sales and Marketing Officer di Swissquote, ha esposto le motivazioni alla base delle recenti innovazioni introdotte dalla piattaforma, sottolineando quanto queste siano in linea con la missione di democratizzare gli investimenti. De Schepper ha dichiarato: “La nostra ambizione è offrire ai clienti strumenti che non solo soddisfino le loro necessità attuali, ma che li aiutino anche a raggiungere i propri obiettivi finanziari a lungo termine.” Inoltre, ha aggiunto che il trading frazionario, insieme al nuovo Piano di Risparmio, rappresenta un passo decisivo verso una maggiore accessibilità e una pianificazione più agile nel mondo degli investimenti.

Queste avanzate funzionalità permettono infatti di rimuovere molte delle barriere tradizionali che hanno spesso escluso investitori potenziali dalla partecipazione ai mercati finanziari. La flessibilità offerta dal trading frazionario è un vantaggio significativo, poiché gli investitori non sono più vincolati dalla necessità di possedere azioni complete, ma possono invece investire somme più piccole e diversificate. De Schepper ha enfatizzato l’importanza di questa maggiore libertà, affermando che consente a ogni cliente di personalizzare i propri investimenti in base alle esigenze individuali e alla propria situazione finanziaria.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:17

In aggiunta, il Piano di Risparmio, con la sua capacità di consentire investimenti ricorrenti, si allinea perfettamente con la tendenza attuale verso un approccio più disciplinato e consapevole agli investimenti. Secondo De Schepper, questa soluzione “non solo facilita la costruzione di un portafoglio diversificato, ma stimola anche una mentalità di investimento costante, incoraggiando gli utenti a rimanere attivi nel mercato.”

In un contesto di crescente competizione nel settore fintech, Swissquote ha dimostrato un forte impegno nell’adottare tecnologie innovative e nel rispondere alle mutevoli esigenze degli investitori. Le dichiarazioni di De Schepper rafforzano l’impegno dell’azienda verso la creazione di un ambiente di investimento che possa attrarre sia i neofiti che gli investitori esperti. “L’obiettivo finale è fornire ai nostri clienti non solo gli strumenti per investire, ma anche la fiducia per fare scelte informate, trasformando così il loro approccio agli investimenti,” ha concluso De Schepper.

Queste affermazioni indicano chiaramente la direzione in cui Swissquote sta andando, mirando a superare le aspettative dei clienti e a stabilire nuovi standard nel panorama degli investimenti digitali. La carica innovativa di Swissquote, sostenuta dalle parole fiduciose di De Schepper, preannuncia un futuro promettente per la piattaforma, dove gli investitori possono sentirsi sicuri e motivati a costruire i propri patrimoni nel tempo.

Prezzi accessibili e accesso per tutti gli investitori

Con il lancio del trading frazionario, Swissquote ha reso l’accesso ai mercati finanziari più conveniente e inclusivo. A partire da oggi, gli investimenti sulle azioni possono avvenire a un costo ridotto di soli CHF 3 per operazione, un’importante semplificazione per gli utenti che desiderano esplorare nuove opportunità senza incorrere in costi elevati. Questo pricing competitivo non solo facilita l’entrata nel mondo degli investimenti, ma incoraggia anche gli investitori a provare strategie diversificate senza un’esposizione finanziaria eccessiva.

La strategia di Swissquote non si limita a rendere il trading più accessibile, ma mira anche a democratizzare l’intero processo di investimento. Con l’implementazione del trading frazionario, i clienti possono ora acquistare una frazione di un’azione di alto valore o di ETF, bypassando così le limitazioni tradizionali legate all’acquisto di azioni complete. Questa flessibilità consente a chiunque, indipendentemente dalla propria situazione finanziaria, di costruire un portafoglio diversificato e mirato secondo le proprie capacità economiche.

In aggiunta, il nuovo piano di risparmio rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un ambiente favorevole agli investitori. Permettendo investimenti ricorrenti e la personalizzazione degli importi, Swissquote offre una soluzione tangibile per tutti, anche per coloro che desiderano iniziare a risparmiare con piccole somme. La capacità di adattare il piano in base alle circostanze personali rende l’operazione di investimento non solo più accessibile, ma anche adattabile alle esigenze di vita in continua evoluzione.

La semplicità d’uso della piattaforma, unita a questi costi contenuti, è fondamentale per attrarre nuovi investitori, inclusi quelli più giovani, che possono sentirsi scoraggiati dalle tradizionali barriere d’ingresso. L’educazione finanziaria è così promossa attivamente attraverso l’accesso a strumenti di investimento ora disponibili a tutti, favorendo una comunità di investitori più informata e coinvolta.

Nel contesto attuale, dove le incertezze economiche possono intimidire anche i più esperti, la possibilità di investire a costi contenuti e in modalità frazionaria rappresenta una ventata di freschezza. Swissquote continua a posizionarsi come un leader nel settore fintech, presentando soluzioni innovative che non solo rispondono alle inquietudini del mercato moderno, ma stabiliscono anche un nuovo paradigma per l’investimento al dettaglio. Con la loro accessibilità, gli strumenti offerti dalla piattaforma incoraggeranno anche i meno esperti a farsi avanti e a intraprendere il proprio percorso di investimento con sicurezza.