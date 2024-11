SWISS prolunga divieto di volo verso Tel Aviv fino a nuove disposizioni

### Decisione della SWISS

SWISS estende il divieto di volo per Tel Aviv

SWISS, parte del Gruppo Lufthansa, ha comunicato l’estensione della sospensione dei voli per Israele a causa della persistente situazione di sicurezza instabile. Le operazioni verso l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv rimarranno interrotte fino al 15 dicembre. Questa decisione include anche altre compagnie aeree del gruppo, quali Lufthansa, Austrian Airlines e Brussels Airlines.

Inizialmente, il divieto di volo era previsto fino al 25 novembre, ma il deterioramento della situazione ha costretto la compagnia a rimandare ulteriormente la ripresa dei collegamenti. La salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale resta la priorità massima per la compagnia aerea.

### Dettagli sulla sospensione dei voli

La sospensione dei voli di SWISS verso Tel Aviv si inserisce all’interno di un contesto più ampio di preoccupazioni per la sicurezza. La compagnia aerea ha deciso di estendere la misura fino al 15 dicembre 2024, a seguito di un’attenta valutazione delle attuali condizioni geopolitiche e delle avvertimenti ricevuti da fonti ufficiali. Questo divieto non riguarda solo SWISS, ma si estende anche ad altre compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, come Austrian Airlines e Brussels Airlines, che seguiranno lo stesso protocollo per l’aeroporto Ben Gurion.

Precedentemente, la sospensione era fissata fino al 25 novembre, ma eventi recenti hanno portato a una rivalutazione della situazione. I vertici della compagnia aerea hanno sottolineato che la decisione è stata presa tenendo conto della sicurezza dei propri clienti e del personale, evidenziando l’importanza di evitare voli in aree ad alto rischio. Le autorità di aviazione civile sono state coinvolte nel processo decisionale, assicurando che tutte le misure siano conformi agli standard internazionali di sicurezza aerea.

### Opzioni per i passeggeri

A seguito dell’estensione della sospensione dei voli verso Tel Aviv, SWISS ha messo in atto una serie di misure a favore dei passeggeri colpiti. I clienti delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa possono riprogrammare i propri viaggi senza alcun costo aggiuntivo, fornendo così la massima flessibilità in una situazione complessa. Questa opzione si applica a coloro che avevano originariamente prenotato un volo per Tel Aviv fino alla nuova scadenza del divieto, fissata per il 15 dicembre 2024.

In alternativa, i passeggeri hanno la possibilità di richiedere un rimborso integrale del prezzo del biglietto. Questo approccio mira a garantire che i viaggiatori possano attuare le proprie decisioni in base alle circostanze personali e alle necessità di viaggio, senza incorrere in penali. Inoltre, per facilitare il processo, SWISS fornisce strumenti di gestione online per la modifica delle prenotazioni e la richiesta di rimborsi, semplificando ulteriormente l’iter burocratico per i propri clienti.

### Riconferma delle sospensioni ad altre destinazioni

Oltre alla sospensione dei voli per Tel Aviv, SWISS ha ufficialmente esteso le restrizioni per ulteriori destinazioni a causa delle persistenti motivazioni di sicurezza. In particolare, i voli per Beirut, capitale del Libano, rimarranno interrotti fino al 28 febbraio 2025. Questa decisione evidenzia l’attenzione della compagnia aerea verso le aree che presentano rischi significativi, contribuendo a mantenere la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Con riguardo a Teheran, la situazione si evolve con la conferma che i voli verso la capitale iraniana non riprenderanno prima del 31 gennaio 2025. Le scelte operate da SWISS sono in linea con le strategie di gestione dei fattori di rischio e la continua analisi delle condizioni internazionali. Queste misure sono state adottate dopo un’attenta valutazione da parte degli esperti del Gruppo Lufthansa, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza nei cieli e a bordo degli aerei. La compagnia si impegna a monitorare da vicino la situazione e a mantenere i passeggeri informati riguardo a qualsiasi successiva evoluzione.