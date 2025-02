Sviluppatori Ethereum in avvio del testing di Pectra su Holesky per nuove funzionalità

Upgrade di Pectra su Holesky

Ethereum ha avviato l’aggiornamento di Pectra sulla rete di test Holesky, un passo significativo in vista delle implementazioni future sulla rete principale. Questo lancio, avvenuto alle 21:55 UTC, rappresenta un’importante opportunità per gli sviluppatori di testare e perfezionare le nuove funzionalità prima del loro debutto definitivo. L’Ethereum Foundation ha confermato che Pectra entrerà in funzione all’epoca 115.968 su Holesky e, successivamente, su Sepolia all’epoca 222.464 il 5 marzo alle 7:29 UTC. Una volta completati con successo gli aggiornamenti su entrambe le reti di test, sarà selezionata un’epoca di attivazione per la rete principale.

Pectra introduce miglioramenti cruciali nel panorama di Ethereum, enfatizzando l’astrazione degli account e ottimizzando l’esperienza utente per i validatori. Questo aggiornamento segue il recente hard fork Dencun, che aveva già diminuito le commissioni di transazione per le reti di layer-2, contribuendo all’adozione di massa della tecnologia Ethereum. L’aggiornamento Pectra segna quindi un ulteriore passo verso l’ampliamento delle capacità della rete e delle sue funzionalità, rendendo le transazioni più accessibili e efficienti.

Nuove funzionalità e miglioramenti per gli utenti

Il nuovo aggiornamento di Pectra presenta innovazioni significative rivolte a migliorare l’esperienza degli utenti e l’efficienza delle transazioni sulla rete Ethereum. Una delle principali novità introdotte è l’EIP-3074, che migliora l’astrazione degli account, consentendo a conti esternamente posseduti (EOA) di eseguire transazioni in batch e di ricevere pagamenti di gas sponsorizzati. Questo meccanismo di sponsorizzazione del gas consente agli utenti di effettuare transazioni anche senza possedere Ether (ETH), semplificando notevolmente l’accesso ai servizi sulla rete. Inoltre, sono previsti nuovi controlli di spesa e meccanismi di recupero alternativo, rendendo l’interazione con Ethereum più flessibile e sicura.

Un’altra novità di Pectra è l’aumento della capacità di blob, che subirà un incremento del 50%. Attualmente, la rete principale supporta mediamente tre blob per blocco; con l’implementazione di Pectra, questo numero raddoppierà a sei. I blob sono fondamentali per le blockchain di layer-2, poiché consentono di inviare dati compressi delle transazioni e le prove necessarie al mainnet. L’estensione della capacità di blob rappresenta un miglioramento significativo nel contenimento dei costi delle transazioni di layer-2, contribuendo ulteriormente alla loro sostenibilità ed efficienza economica.

In aggiunta, un’importante proposta di miglioramento all’interno di Pectra prevede l’aumento del saldo massimo su cui un validatore può ricevere ricompense, portando il limite attuale di 32 ETH per validatore fino a 2.048 ETH. Questo cambiamento non solo incoraggia un maggior numero di partecipanti nel processo di validazione, ma stabilisce anche un incentivo economico significativo per gli investitori a lungo termine, alimentando l’ecosistema Ethereum.

Accelerazione della roadmap di Ethereum

Il recente lancio dell’aggiornamento di Pectra sulla rete test Holesky segna un’accelerazione significativa nella tabella di marcia di Ethereum, una decisione presa dai core developer nel corso di una riunione “All Core Devs” il 13 febbraio. In questo incontro, losviluppatori dell’ecosistema hanno espresso il desiderio di implementare futuri aggiornamenti del protocollo con maggior frequenza, puntando a un ritmo di deployment più dinamico e reattivo.

Nixo Rokish, membro del team di supporto al protocollo dell’Ethereum Foundation, ha sottolineato che questa nuova direzione implica una riduzione dei tempi di discussione e una presentazione più incisiva delle idee. Con un approccio meno conservativo, i developer mirano a rispondere rapidamente alle esigenze del mercato e a migliorare l’infrastruttura di Ethereum. Questo cambiamento di strategia vuole garantire una continua evoluzione del network, mantenendo Ethereum all’avanguardia rispetto ad altre blockchain.

In particolare, la decisione di accelerare la roadmap va a favore dell’adozione di massa della tecnologia, in un contesto in cui le aspettative degli sviluppatori e degli utenti sono in costante crescita. La preparazione per il rilascio di aggiornamenti come Pectra, che non solo migliora le capacità di Ethereum ma promuove anche un ecosistema più connesso e accessibile, è adesso una priorità strategica.

Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.