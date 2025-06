Supporto Formazione e Lavoro: Tutto Quello che Succede Dopo 12 Mesi di Attività

Supporto formazione e lavoro: a chi spetta e come funziona

Il Supporto Formazione e Lavoro rappresenta una misura economica rivolta a specifiche categorie di soggetti che, pur trovandosi in condizioni economiche precarie, sono considerati attivabili al lavoro. Dalla sua riforma, a partire dal 2025 l’importo è stato incrementato da 350 euro a 500 euro mensili, confermando la struttura del sostegno come strumento connesso alla formazione e all’inserimento lavorativo. A differenza dell’Assegno di Inclusione, che si indirizza a persone con fragilità o condizioni socio-sanitarie particolari, questa misura è riservata a soggetti con età compresa tra i 18 e i 59 anni, privi di invalidità riconosciuta, carichi di cura o presa in carico dai servizi sociali o sanitari.



La finalità principale è quella di promuovere l’attivazione lavorativa attraverso l’erogazione di un benefit economico correlato a un percorso di formazione professionale o a lavori di pubblica utilità. L’accesso al Supporto è subordinato a precisi requisiti reddituali e all’ISEE, che deve attestare la condizione di disagio economico. Inoltre, per beneficiarne, il destinatario è tenuto ad intraprendere o proseguire obbligatoriamente attività formative o progetti che ne facilitino il reinserimento nel mercato del lavoro.

Questa distinzione netta tra la platea del Supporto Formazione e Lavoro e quella dell’Assegno di Inclusione rende evidente la diversa natura delle due misure: la prima è uno strumento di politica attiva finalizzato alla ricollocazione lavorativa, la seconda un sussidio di inclusione sociale e contrasto alla povertà. La misura ha durata limitata a 12 mesi, con possibilità di rinnovo solo in condizioni particolari, e punta a incentivare il percorso di autonomia economica attraverso la formazione e l’attivazione lavorativa.

Cosa succede al termine dei 12 mesi di beneficio

Al termine dei 12 mesi durante i quali il Supporto Formazione e Lavoro viene erogato, la misura si interrompe automaticamente a meno che non sussistano condizioni specifiche per una proroga. Conclusa la durata massima prevista, il beneficio non prosegue e non viene più corrisposto, rendendo indispensabile che il beneficiario abbia nel frattempo completato o stia in ogni caso frequentando un percorso formativo o un’attività di pubblica utilità. In assenza di tali condizioni, non sono previste forme di continuazione automatica del sostegno economico.

È fondamentale sottolineare che allo scadere del periodo di erogazione non si apre una fase di rinnovo spontaneo o di trasformazione automatica del beneficio in altre forme di supporto. Questo comporta l’esclusione del beneficiario dalla misura in assenza di aggiornamento del suo percorso di inserimento lavorativo.

Di conseguenza, il completamento del Supporto Formazione e Lavoro segna un punto di verifica obbligatorio della situazione occupazionale e formativa del beneficiario, con l’obbligo di aggiornare o modificare il Patto di Servizio Personalizzato per garantire la prosecuzione del sostegno in caso di attività ancora in corso.

Proroga e aggiornamento del patto di servizio personalizzato

La proroga del Supporto Formazione e Lavoro è una possibilità circoscritta e subordinata a condizioni rigorose. Può essere concessa esclusivamente per chi sta frequentando un corso di formazione in corso, il cui termine ecceda la durata massima dei 12 mesi originari del beneficio. La richiesta di proroga deve essere accompagnata dall’aggiornamento obbligatorio del Patto di Servizio Personalizzato, documento fondamentale che attesta l’effettiva prosecuzione del percorso di inserimento lavorativo o formativo.

È essenziale presentare tale aggiornamento entro il termine di fruizione dei primi 12 mesi: senza questa comunicazione, la domanda di proroga viene automaticamente sospesa. In caso di mancato adeguamento entro 90 giorni dal blocco, il beneficio verrà revocato definitivamente.

Questa procedura rappresenta un meccanismo di controllo rigoroso che obbliga il beneficiario a mantenere attivo e documentato il proprio impegno verso il reinserimento lavorativo. L’aggiornamento del Patto di Servizio non è quindi una mera formalità, ma una condizione imprescindibile per la continuazione del sostegno economico per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi.

Alla luce di ciò, è importante prevedere tempestivamente il dialogo con i servizi competenti per verificare tempestivamente la necessità di proroga, evitando così rischi di interruzione anticipata del supporto. Solo attraverso questa strategia è possibile sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla misura, garantendo continuità al percorso formativo o lavorativo intrapreso.