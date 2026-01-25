Superenalotto colpo inaspettato centra un solo 5 da 205mila euro e scatena la caccia alla combinazione segreta

Colpo da 205mila euro

Nel concorso odierno del Superenalotto, sabato 24 gennaio 2026, un unico tagliando ha centrato un “5” da 205.680,50 euro, mandando in fibrillazione ricevitorie fisiche e piattaforme online. L’assenza di “6” e “5+1” ha trasformato questa vincita intermedia nel vero colpo di scena dell’estrazione, con un ritorno mediatico superiore alle attese.

La combinazione vincente è stata: 22, 37, 55, 61, 68, 71. Numero Jolly: 21. Numero SuperStar: 18. Il montepremi non assegnato sulle fasce più alte ha alimentato la narrazione della “combinazione segreta”, spingendo molti giocatori abituali a studiare ricorrenze, ritardatari e incroci statistici.

L’estrazione chiude la settimana con un segnale forte per tutti gli appassionati: anche senza jackpot, i premi di seconda fascia possono cambiare la vita in un colpo solo, soprattutto quando l’intero bottino di categoria finisce nelle mani di un solo fortunato o di un sistema vincente.

Caccia alla ricevitoria e ai sistemi

La vincita da oltre 205mila euro ha fatto scattare una vera caccia all’identità del fortunato, tra curiosità di quartiere e indiscrezioni social. In molte città italiane, da Roma a Milano, si moltiplicano le domande nelle tabaccherie: il ticket è stato giocato in ricevitoria fisica, online o tramite app del brand Sisal?

Gli addetti ai lavori segnalano un nuovo boom di giocate sistemiche e schedine precompilate, considerate dai giocatori più esperti uno strumento per coprire più combinazioni con un budget controllato. Gli algoritmi di pronostico, diffusi su forum e canali Telegram, miscelano numeri “freddi” e “caldi”, sperando di intercettare il prossimo colpo.

In parallelo crescono l’uso di bollette condivise tra amici e colleghi e le giocate collettive in bar e circoli. L’idea di poter partecipare, anche con somme minime, a una vincita di fascia alta resta una leva psicologica potentissima, alimentata a ogni estrazione da casi come quello di oggi.

Jackpot oltre 111 milioni

Con il mancato “6” di questa estrazione, il jackpot sale a 111,6 milioni di euro e diventa uno dei montepremi più osservati d’Europa. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 27 gennaio, con l’aspettativa di un’impennata di schedine sia last minute in ricevitoria sia tramite i servizi digitali autorizzati.

Gli analisti del gaming sottolineano come soglie psicologiche superiori ai 100 milioni inneschino una “corsa all’oro” tipica dei grandi jackpot: nuovi giocatori occasionali si aggiungono agli habitué, mentre i media rilanciano statistiche su frequenze estrazionali, combinazioni storiche e quote record incassate negli anni passati.

Gli esperti ricordano però che la probabilità di centrare il “6” resta estremamente bassa e invitano a giocare con responsabilità, fissando budget rigidi e trattando il Superenalotto come puro intrattenimento. La vera notizia, per ora, è la tensione crescente attorno al montepremi, pronta a esplodere in caso di vincita record nelle prossime estrazioni.

FAQ

D: Quanto vale la vincita più alta registrata in questo concorso?

R: La vincita singola di maggior rilievo è il “5” da 205.680,50 euro.

D: Sono stati realizzati 6 o 5+1 nell’ultima estrazione?

R: No, nessun “6” e nessun “5+1” sono stati centrati nel concorso di sabato 24 gennaio 2026.

D: A quanto ammonta il jackpot del prossimo concorso?

R: Il jackpot sale a 111,6 milioni di euro per l’estrazione di martedì 27 gennaio.

D: Qual è stata la combinazione vincente completa?

R: I numeri estratti sono stati 22, 37, 55, 61, 68, 71, con Jolly 21 e SuperStar 18.

D: Dove posso verificare le vincite del Superenalotto?

R: È possibile controllare ricevute e codici su siti ufficiali del concessionario, in ricevitoria e tramite app autorizzate.

D: Si conosce la località in cui è stato giocato il “5” da 205mila euro?

R: Al momento non è stata diffusa pubblicamente l’esatta località della giocata vincente.

D: È consigliabile usare sistemi e schedine multiple?

R: Possono aumentare il numero di combinazioni giocate, ma non annullano il rischio e vanno utilizzati solo entro un budget sostenibile.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia di estrazione?

R: Le informazioni derivano dai dati ufficiali di estrazione del Superenalotto riportati dagli aggiornamenti di cronaca specializzata e dai comunicati del concessionario.