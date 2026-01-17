Studentessa trovata carbonizzata nel letto: accendino sospetto, il mistero di una fuga mai tentata

Dinamica dell’incendio

Prescot, notte del 2 aprile 2025. I vigili del fuoco arrivano alla casa della famiglia Allen e trovano all’esterno i genitori, Shaun Allen e Michelle McGurry, con cinque figli. Dentro, nella cameretta, la tredicenne Layla Allen viene rinvenuta senza vita, ancora nel letto a castello. I vicini riferiscono urla e la voce di un uomo che gridava: «Salta, ti prendo dalla finestra».

L’analisi del Merseyside Fire and Rescue Service, condotta da Ruth Baller‑Wilson, indica una combustione concentrata nell’area del letto, con indizi compatibili con un innesco localizzato. La sequenza degli eventi resta incerta, ma il fronte di fiamma e i pattern di bruciatura suggeriscono l’origine sulla struttura del castello, verosimilmente nel punto in cui la vittima riposava.

Non emergono segni di esplosioni o cortocircuiti evidenti nell’ambiente immediato. I rilievi indicano una propagazione rapida tipica di una fiamma libera a contatto con materiali tessili di biancheria e indumenti. Sul posto vengono repertati due accendini all’interno dell’abitazione, elemento coerente con l’ipotesi di un innesco da fiamma viva, ma privo al momento di correlazione forense definitiva con l’origine del rogo.

Domande sulle cause e sugli accendini trovati

Gli investigatori orientano l’ipotesi principale su un innesco da fiamma libera, plausibilmente un accendino, innesco coerente con i pattern di bruciatura sul letto a castello. All’interno dell’abitazione vengono repertati due accendini, ma i genitori, Shaun Allen e Michelle McGurry, negano che appartengano alla famiglia, lasciando aperto il nodo della provenienza.

La funzionaria del Merseyside Fire and Rescue Service, Ruth Baller‑Wilson, sottolinea che la sequenza temporale non è definibile con certezza: i dati fisici indicano una fiamma diretta sui tessuti, ma non chiariscono chi l’abbia azionata né quando. L’ipotesi di manipolazione impropria resta in esame, sia da parte della vittima sia di altre persone presenti in casa al momento del rogo.

La coroner Anita Bhardwaj evidenzia limiti investigativi: la polizia non ha potuto interrogare i minori presenti per tutelarli da traumi, impedendo di raccogliere dichiarazioni potenzialmente decisive. In assenza di testimonianze dirette, non è possibile escludere scenari alternativi né attribuire con rigore gli accendini alla scena d’innesco. Restano da chiarire tracciabilità degli oggetti repertati, eventuali impronte o residui, e la compatibilità tra tempi di sviluppo del fuoco e movimenti dei presenti.

Interrogativi sulla mancata fuga della vittima

La perizia di Ruth Baller‑Wilson rileva che Layla Allen, 13 anni, era descritta come in buona salute e fisicamente in grado di muoversi. Non risultano elementi che indichino un intrappolamento meccanico o ostacoli strutturali nel letto a castello. L’ipotesi più coerente, secondo l’analisi tecnico‑scientifica, è che al momento critico la ragazza stesse dormendo, colta dall’inalazione di fumi e dal rapido incremento termico prima di potere reagire.

Gli scenari considerati escludono, allo stato, una fuga tentata e interrotta: non emergono segni di discesa dal letto né spostamenti di oggetti compatibili con un tentativo di uscita. La dinamica dei fumi in ambiente chiuso e l’azione degli incendi di materiali tessili possono determinare un collasso rapido della vigilanza, riducendo finestra temporale e capacità motoria.

Resta aperto l’interrogativo se un’eventuale combustione degli indumenti possa aver inibito la reazione. La stessa esperta segnala che, anche in tale ipotesi, ci si attenderebbe un movimento per allontanarsi dalla fonte. L’assenza di tale evidenza rafforza la tesi del sonno profondo o della perdita di coscienza per inalazione precoce. La mancanza di testimonianze dirette dei minori presenti impedisce di validare o confutare questi passaggi cruciali.

FAQ