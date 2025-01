Streaming in crescita, televisione in declino: l’impatto dei dispositivi mobili

Aumento dello streaming e calo della tv tradizionale

Il 29 dicembre ha segnato un cambiamento significativo nel panorama della rilevazione degli ascolti televisivi in Italia, con l’emergere dello streaming come protagonista indiscusso. La nuova metrica di cui si parla, Total Audience, introduce una visione più ampia che non si limita ai tradizionali apparecchi televisivi ma abbraccia anche i contenuti fruiti tramite dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. Nei giorni dal 24 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025, il consumo di contenuti su questi “small screen” ha registrato una crescita impressionante dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo incremento ha parzialmente compensato il calo del 3,5% degli ascolti televisivi da parte dei principali broadcaster.

In un contesto dove gli spettatori si allontanano dalla programmazione tradizionale, è chiaro che le abitudini di visione si stanno trasformando. Un’analisi approfondita dei dati di ascolto rivela un cambiamento radicale nelle preferenze del pubblico, il quale riesce a trovare una maggiore flessibilità in piattaforme di streaming, che offrono contenuti on-demand e una varietà di scelte più ampie rispetto alla televisione lineare. I broadcaster stanno dunque affrontando la sfida di adattarsi a queste nuove modalità di fruizione, necessitando di strategie più evolute per catturare l’attenzione dei telespettatori. In un panorama mediatico in mutamento, la reazione tempestiva e strategica a queste tendenze sarà cruciale per il futuro dell’industria televisiva.

Impatto della misurazione Total Audience

La recente evoluzione nel consumo di contenuti da parte degli utenti sta evidenziando un forte cambiamento: l’uso di device mobili è in costante crescita. I dati riportati rivelano che, nel periodo analizzato, i contenuti fruiti attraverso smartphone, tablet e PC hanno visto un incremento significativo della fruizione. Con la classe di età più giovane sempre più orientata verso i piccoli schermi, è evidente che la tecnologia e le abitudini di consumo si intrecciano in modo nuovo e dinamico. Gli spettatori non solo cercano, ma richiedono flessibilità e accessibilità, per cui i contenuti on-demand si posizionano come la scelta principale.

Con il 2024 ormai in dirittura d’arrivo, le piattaforme di streaming costituiscono un punto di riferimento nella fruizione di contenuti. I dati di utilizzo dimostrano chiaramente come gli spettatori preferiscano attingere a un ampio catalogo disponibile in qualsiasi momento, piuttosto che seguire rigidamente la programmazione tradizionale. Questa tendenza non è solo un cambiamento nel modo di guardare la TV, ma rappresenta un istinto intrinseco verso l’autonomia del consumatore, che vuole decidere quando e come godere dei contenuti.

Inoltre, l’analisi del “Traffico Non Riconosciuto”, che include piattaforme di streaming e altre forme di consumo, ha mostrato una crescita costante, suggerendo che il pubblico sta progressivamente ampliando le proprie fonti di intrattenimento. Le aziende devono pertanto prendere atto di questa nuova realtà, investendo in tecnologie e strategie che possano ottimizzare l’esperienza dell’utente, per rimanere competitivi in un mercato sempre più affollato. Estrarre valore da questa evoluzione richiederà approcci proattivi e creativi, centrali per il futuro dell’intrattenimento.

La continua trasformazione nel modo in cui i consumatori accedono ai contenuti evidenzia una crescente predilezione per i dispositivi mobili. I datirecenti mostrano chiaramente che smartphone e tablet non sono più semplici complementi alla visione tradizionale, ma sono diventati le piattaforme tramite le quali una vasta parte del pubblico fruisce di film, serie e programmi televisivi. Durante il periodo analizzato, si è registrato un notevole aumento del consumo di contenuti tramite questi strumenti, segnalando un cambiamento radicale nelle abitudini di visione.

Questa evoluzione è particolarmente evidente tra le fasce di età più giovani, le quali manifestano un’affinità crescente per i “small screen”. Tali utenti non si accontentano di una programmazione rigida. Al contrario, preferiscono la flessibilità e l’accessibilità che i contenuti on-demand offrono, consentendo loro di decidere autonomamente come e quando godere delle proprie opere preferite. La digitalizzazione ha, di fatto, reso la fruizione audiovisiva un’esperienza personalizzata e immediata.

In linea con questa evoluzione, il “Traffico Non Riconosciuto”, che raccoglie anche i dati dalle piattaforme di streaming, ha dimostrato un incremento significativo. Questo aspetto suggerisce un cambiamento nelle fonti di intrattenimento, spingendo i broadcaster e i produttori di contenuti a ripensare le proprie strategie di offerta. Investire in tecnologie innovative e ottimizzare l’esperienza utente diventa così imperativo per le aziende che desiderano rimanere competitive in un mercato in continua espansione e diversificazione.

Trend di crescita tra i diversi editori

Analizzando i dati relativi al periodo di riferimento, emerge un panorama diversificato sulle performance degli editori in relazione alla nuova metrica Total Audience. La registrazione di un incremento dell’audience complessivo del 3,3%, con 8,85 milioni di spettatori rispetto ai 8,56 della televisione lineare, riflette come la fruizione del contenuto attraverso dispositivi mobili stia influenzando in modo significativo il settore.

I colossi dei media, come Rai e Mediaset, hanno visto un aumento superiore al 3%, dimostrando una certa resilienza anche in un contesto di concorrenza digitale crescente. Sky, dal canto suo, ha registrato una crescita quasi doppia, pari a un sorprendente 10%, segno che la loro strategia di contenuti streaming sta dando i suoi frutti. Al contrario, editori come Warner Bros. Discovery e La7 hanno mostrato risultati più contenuti, agganciandosi a una crescita modesta di circa l’1%.

Questi dati, sebbene indicativi, segnalano una frattura tra le performance degli editori. L’approccio di ciascun attore del mercato nei confronti delle piattaforme di streaming e della digitalizzazione influisce notevolmente sul loro posizionamento. Mentre alcuni si adattano più pienamente a queste nuove modalità di consumo, altri appaiono meno agili, il che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sulla loro capacità di attrarre e mantenere un pubblico fedele.

Questa situazione invita a riflettere sulla necessità di ristrutturare le strategie editoriali, integrando in modo sinergico i canali tradizionali e digitali per massimizzare la visibilità e l’interesse del pubblico. In un mercato in continua evoluzione, quei broadcaster che sapranno innovare e offrire un mix di contenuti accattivanti su varie piattaforme saranno senza dubbio i vincitori nel panorama mediatico futuro.

Osservazioni e prospettive future

La nuova era dei contenuti digitali e la crescente presenza dello streaming stanno segnando una transizione fondamentale nel panorama della televisione. Le osservazioni sui comportamenti di consumo televisivo respingono qualsiasi idea di stagnazione nel settore, rivelando una continua evoluzione guidata dalla ricerca di flessibilità e personalizzazione da parte degli utenti. Secondo Fabrizio Angelini, CEO di Sensemakers, il periodo festivo si presenta come un’ottima opportunità per analizzare questi cambiamenti, e i dati più recenti confermano un trend di stanchezza per il palinsesto lineare, parzialmente bilanciato dalla crescita nel digitale.

Le piattaforme di streaming stanno passando da semplici alternative a pilastri dello spettacolo quotidiano, rappresentando un cambiamento di paradigma sia per i telespettatori che per i broadcaster. La visione on-demand non solo va incontro alle esigenze di un pubblico sempre più impegnato, ma consente anche agli editori di esplorare nuovi modelli di business e strategie di contenuto. Questo scenario invita a un ripensamento delle modalità di interazione con i consumatori, spingendo i provider a investire in tecnologia e innovazione.

Inoltre, la stabilità del “Traffico Non Riconosciuto” durante il periodo in analisi suggerisce che il pubblico stia ampliando le proprie fonti di consumo, senza limitarsi mai a un’unica piattaforma. Questo trend di diversificazione pone una sfida significativa agli operatori televisivi, costringendoli a restare vigili e creativi per aderire a un pubblico che ha ormai abbracciato la fluidità nelle scelte di visualizzazione. Guardando al futuro, sarà cruciale per i broadcaster saper integrare efficacemente contenuti tradizionali e digitali per restare competitivi in un ecosistema mediale sempre più complesso e in rapida evoluzione.