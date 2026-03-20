Strava rivela involontariamente la posizione segreta della portaerei francese Charles de Gaulle

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Guerra in Iran, escalation militare e allarme energetico globale

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e il regime iraniano, decapitato dei leader, sta precipitando in una nuova fase: dopo i raid congiunti del 28 febbraio sui grandi impianti energetici iraniani, inclusi il maxi-giacimento di South Pars e la raffinazione di Asaluyeh, Teheran minaccia rappresaglie contro almeno cinque siti strategici nel Golfo Persico e nel Mar Rosso.

L’ipotesi di un’operazione di terra valutata da Donald Trump, il blocco parziale dello Stretto di Hormuz e i nuovi attacchi alle infrastrutture petrolifere e alle rotte marittime fanno temere un’ulteriore impennata del prezzo del greggio fino a 180 dollari al barile, con ripercussioni immediate su mercati, inflazione e sicurezza energetica mondiale.

In sintesi:

Raid Usa-Israele colpiscono South Pars e raffinerie iraniane, Teheran minaccia rappresaglie nel Golfo.

Trump valuta l’invio di migliaia di soldati in Medio Oriente per un’operazione di terra.

valuta l’invio di migliaia di soldati in Medio Oriente per un’operazione di terra. Stretto di Hormuz e Mar Rosso sotto attacco: navi commerciali colpite, assicurazioni e rotte a rischio.

e Mar Rosso sotto attacco: navi commerciali colpite, assicurazioni e rotte a rischio. Analisti: petrolio potenzialmente fino a 180 dollari al barile, gas europeo oltre 70 €/MWh.

Raid, crisi nel Golfo e impatto su petrolio, gas e mercati

I raid preventivi su South Pars e sulle infrastrutture di Asaluyeh hanno ridotto la capacità di esportazione di gas e condensati iraniani, colpendo un nodo energetico cruciale condiviso con il Qatar. Doha avverte che serviranno “anni” per ripristinare pienamente gli impianti di Ras Laffan, con un impatto strutturale sull’offerta globale di GNL.

Parallelamente, l’Iran ha esteso la pressione militare verso la rotta del petrolio nel Mar Rosso e contro petroliere nello Stretto di Hormuz, con oltre una dozzina di navi attaccate o minacciate. Le compagnie marittime ridisegnano le rotte, i premi assicurativi esplodono, alcuni vettori aerei iniziano a cancellare voli per il caro carburante.

Le quotazioni del greggio scontano il rischio di un conflitto prolungato: diversi analisti prospettano scenari fino a 180 dollari al barile in caso di chiusura duratura di Hormuz. In Europa il prezzo del gas TTF ha superato i 70 €/MWh, riaprendo il dossier sicurezza energetica e spingendo governi e istituzioni a piani emergenziali.

L’International Energy Agency suggerisce misure straordinarie, dallo smart working massiccio alle targhe alterne, fino ai limiti ai voli di corto raggio, per contenere domanda energetica e shock sui prezzi.

In Italia, il governo guidato da Giorgia Meloni esclude al momento una missione militare nello Stretto di Hormuz, ma lavora a un decreto per attenuare l’impatto su benzina e diesel, valutando tagli fiscali temporanei e sostegni ai trasporti.

Sul piano militare, mentre Israele dichiara di aver colpito figure chiave come Ali Larijani e minaccia i ponti sul fiume Litani in Libano, gli 007 statunitensi avvertono che, se il regime iraniano dovesse sopravvivere all’offensiva, potrebbe ricostruire rapidamente il proprio arsenale missilistico e nucleare. In questo contesto, il dibattito interno Usa si polarizza: figure come Tulsi Gabbard e l’ex responsabile antiterrorismo Joe Kent contestano pubblicamente l’escalation, arrivando alle dimissioni in aperta polemica con Trump.

Gli scenari futuri tra rischio operazione di terra e nuova crisi energetica

L’eventuale decisione di Donald Trump di schierare migliaia di militari in Medio Oriente aprirebbe una fase di guerra di terra ad altissimo costo politico, economico e umanitario.

Un prolungato blocco delle esportazioni dal Golfo Persico, aggravato dagli attacchi nel Mar Rosso, ridisegnerebbe le catene globali di approvvigionamento, accelerando la corsa a nuove rotte e fornitori e riportando al centro il tema delle riserve strategiche e della transizione energetica.

Per l’Europa, e per l’Italia in particolare, la crisi iraniana rischia di intrecciarsi con le fragilità già emerse dopo l’invasione russa dell’Ucraina: prezzi volatili, inflazione importata, tensioni sociali legate ai carburanti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se prevarrà un negoziato sul disarmo e sulle garanzie di sicurezza nel Golfo o se il Medio Oriente entrerà in una nuova stagione di guerra aperta con effetti di lungo periodo su petrolio, gas e stabilità dei mercati.

FAQ

Perché il giacimento South Pars è così importante per l’energia globale?

South Pars è il più grande giacimento di gas naturale al mondo, condiviso tra Iran e Qatar. I raid riducono capacità di estrazione, esportazioni di GNL e disponibilità globale di gas.

Cosa comporta il blocco parziale dello Stretto di Hormuz?

Comporta il rischio di paralizzare fino a un quinto del traffico petrolifero mondiale. Aumentano costi assicurativi, tempi di consegna, volatilità dei prezzi e vulnerabilità delle economie importatrici.

Come incide la crisi iraniana sulle bollette e sui carburanti in Italia?

Incide direttamente rialzando petrolio e gas sui mercati all’ingrosso. Aumenti si trasmettono a benzina, diesel e tariffe energetiche, spingendo il governo a valutare tagli fiscali e misure compensative.

Quali misure immediate suggerisce l’Agenzia internazionale dell’energia?

L’Iea propone smart working diffuso, riduzione velocità autostrade, targhe alterne, meno voli di corto raggio e potenziamento trasporto pubblico, per ridurre consumi di petrolio nel breve periodo.

Qual è la fonte delle informazioni su guerra in Iran e crisi energetica?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.