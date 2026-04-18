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Stefano De Martino valuta Sanremo con Paolantoni e Belen risposta positiva

Stefano De Martino valuta Sanremo con Paolantoni e Belen risposta positiva

Sanremo 2027, le prime mosse di Stefano De Martino sul Festival

Mancano circa otto mesi al Festival di Sanremo 2027, ma Stefano De Martino ha già iniziato a lavorare alla sua prima edizione da conduttore e direttore artistico.
Al suo fianco potrebbero arrivare volti a lui vicini come Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e l’ex moglie Belen Rodriguez.
L’ipotesi nasce dalle domande poste a questi protagonisti in recenti interviste televisive e radiofoniche, dove tutti hanno lasciato aperto uno spiraglio a un possibile coinvolgimento.
Il nodo centrale resta l’equilibrio tra spettacolo, relazioni personali e gestione dell’enorme pressione mediatica che accompagnerà il debutto di De Martino all’Ariston di Sanremo.

In sintesi:

  • Stefano De Martino prepara il suo primo Festival di Sanremo da conduttore e direttore artistico.
  • Francesco Paolantoni e Biagio Izzo non escludono di partecipare, purché il ruolo sia “funzionale”.
  • Belen Rodriguez lascia la porta socchiusa a un invito, ma la sua presenza appare meno probabile.
  • Le scelte del cast saranno decisive per l’identità del nuovo Sanremo 2027.

L’investitura di Stefano De Martino è arrivata pubblicamente da Carlo Conti durante la serata finale dell’ultima edizione del Festival, con un passaggio di consegne che ha immediatamente acceso il toto-nomi tra addetti ai lavori e stampa di spettacolo.

Da allora ogni personaggio ritenuto vicino a De Martino è diventato oggetto di domande: a Emma Marrone, ospite di Say Waaaad su Radio Deejay, è stato chiesto se sarà sul palco dell’Ariston e la cantante ha liquidato l’argomento con un disincantato *“che cavolo ne so”*.

Più articolata la posizione di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. In tv hanno scherzato ipotizzando di fare i “disturbatori” fuori dal Teatro Ariston, ma a Fanpage Paolantoni, reduce da Pechino Express, ha assunto toni più seri: *“Non ci stiamo proprio pensando, e soprattutto non vorrei che Stefano si creasse il problema di farci partecipare. Lui deve lavorare tranquillo e sereno, senza pensare a noi come a un peso. Se si trova qualcosa di divertente e funzionale per le serate, bene. Ma deve essere una cosa giusta per lui e per Sanremo, altrimenti non va bene”*.

Ipotesi Belen, equilibri mediatici e strategia del nuovo Sanremo

La posizione di Belen Rodriguez, intervistata da Pio e Amedeo nello show Stanno Tutti Invitati, è rimasta volutamente ambigua. Alla domanda se vorrebbe andare a Sanremo con De Martino, ha risposto: *“Se voglio andare a Sanremo con lui? Non lo so se mi invita. Vedremo”*.

Una frase che, di fatto, non chiude la porta a un eventuale invito ma evidenzia come la valutazione sarà innanzitutto nelle mani del conduttore. Sul piano mediatico, però, la presenza di Belen appare oggi meno probabile: per Stefano De Martino questa edizione rappresenta l’occasione per affermarsi definitivamente come volto autonomo del prime time, svincolato dall’etichetta di “ex di Belen” che aveva segnato i suoi esordi.

Rispetto a qualche anno fa, infatti, i ruoli si sono ribaltati: oggi è De Martino la figura centrale del progetto Rai, e qualsiasi scelta di casting che coinvolga persone a lui legate sentimentalmente o professionalmente verrà letta anche in chiave narrativa dai media. Per questo la sua strategia appare orientata a privilegiare ruoli realmente funzionali allo show, limitando i rimandi alla vita privata.

Prospettive per il cast di Sanremo 2027 e possibili scenari futuri

Le risposte caute ma non negative di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Belen Rodriguez anticipano un Sanremo 2027 in cui la costruzione del cast sarà centrale almeno quanto la scelta dei Big in gara.

Se Paolantoni e Izzo venissero coinvolti con un ruolo comico “funzionale alle serate”, la direzione di De Martino potrebbe puntare su una narrazione in continuità con la sua esperienza televisiva recente, fatta di leggerezza strutturata e ritmo comico. Al contrario, un’eventuale esclusione di Belen confermerebbe la volontà di separare, almeno sul palco, piano privato e professionale.

La definizione definitiva di co-conduttori, ospiti e spazi di intrattenimento nei prossimi mesi sarà un indicatore chiave per capire che tipo di Festival intenda costruire De Martino: più autoriale e centrato su di lui, oppure maggiormente corale e popolato da volti familiari al grande pubblico.

FAQ

Quando andrà in onda il Festival di Sanremo 2027?

Sanremo 2027 dovrebbe andare in onda, secondo prassi Rai, nella prima metà di febbraio, con cinque serate consecutive in prima serata su Rai 1.

Stefano De Martino sarà sia conduttore sia direttore artistico?

Sì, Stefano De Martino è stato indicato da Carlo Conti come futuro conduttore e direttore artistico, con piena responsabilità editoriale sull’impianto del Festival.

Francesco Paolantoni e Biagio Izzo saranno sicuramente a Sanremo 2027?

No, al momento non c’è alcuna conferma ufficiale. Hanno solo dichiarato che valuteranno un’eventuale proposta, purché “divertente e funzionale”.

Belen Rodriguez ha accettato un eventuale invito al Festival?

No, Belen non ha confermato nulla. Ha semplicemente detto *“non lo so se mi invita, vedremo”*, lasciando aperta ogni possibilità futura.

Quali sono le fonti utilizzate per le notizie su Sanremo 2027?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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