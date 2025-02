Stefano De Martino anticipa emozioni e sorprese nell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile

Stasera tutto è possibile su Rai1: i dettagli del passaggio finale

Nei recenti aggiornamenti, Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time di Rai, ha manifestato l’intenzione di trasferire la puntata finale di **Stasera tutto è possibile** sulla rete ammiraglia **Rai 1**. La notizia, diffusa attraverso l’agenzia ANSA, ha suscitato grande interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Ciannamea ha sottolineato l’impegno in atto per realizzare questo progetto, dichiarando: “Ci stiamo lavorando”. Il programma, attualmente trasmesso su Rai 2 ogni martedì sera, ha già mostrato di avere un buon seguito, e il passaggio sulla rete principale rappresenterebbe una significativa valorizzazione dello show condotto da **Stefano De Martino**. Le aspettative sono alte, soprattutto considerando l’ottima performance del conduttore napoletano nel prime time di Rai 1 con il programma **Affari Tuoi**. In vista della terza puntata prevista, i preparativi per l’evento finale proseguono con attenzione.

Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.

Il futuro di Stasera tutto è possibile

L’orientamento verso la rete ammiraglia rappresenta un passo significativo per il format **Stasera tutto è possibile**, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo italiano. La cura nella scelta dei contenuti e delle forme di intrattenimento, tipica del **prime time** di **Rai 1**, si sposa perfettamente con lo spirito innovativo del programma condotto da **Stefano De Martino**. I dirigenti di Rai stanno elaborando strategie per garantire che l’ultima puntata offra non solo un omaggio al successo del programma, ma anche un’opportunità per attrarre nuovi spettatori. Le sinergie tra i diversi show e l’interscambio di elementi di successo potrebbero rivelarsi una mossa vincente. L’attesa nei confronti della puntata finale di **Stasera tutto è possibile** non è solo un indicativo dei fan del programma, ma riflette anche le aspettative più ampie relative al panorama televisivo italiano e alla continua evoluzione delle preferenze del pubblico.

Le parole di Marcello Ciannamea

Marcello Ciannamea, già noto per il suo approccio innovativo nella programmazione Rai, ha delineato in modo chiaro le sue aspirazioni per **Stasera tutto è possibile**. Durante un’intervista rilasciata all’agenzia ANSA, Ciannamea ha espresso la volontà di trasferire l’ultima puntata dello show a **Rai 1**, un traguardo che sarebbe emblematico per la valorizzazione del programma. “Ci piacerebbe portare su Rai 1 la puntata finale di **Stasera tutto è possibile**. Ci stiamo lavorando”, ha affermato Ciannamea, confermando le indiscrezioni che circolavano intorno al futuro del programma. Questa decisione non solo evidenzierebbe il successo ottenuto sinora dalla trasmissione su Rai 2, ma segnerebbe anche un’importante evoluzione per il format, data la portata storica e il pubblico di **Rai 1**. Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time ha messo in luce come l’appeal di **Stefano De Martino**, il conduttore del programma, stia crescendo, grazie anche agli ottimi risultati ottenuti con **Affari Tuoi**. Il passaggio su Rai 1 costituirebbe, dunque, una promozione significativa, in linea con le ambizioni di Rai di mantenere un formato di intrattenimento di alta qualità.

Anticipazioni sulla terza puntata in onda

Questa sera, 18 febbraio 2025, si attende con grande curiosità la terza puntata di **Stasera tutto è possibile**. Il programma, che ha già riscosso notevoli successi nelle precedenti edizioni, continua ad attirare l’attenzione del pubblico con un mix di intrattenimento e comicità. Durante la serata, si esibiranno ospiti di spicco del panorama televisivo italiano, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e divertimento. Rivolgendosi a un pubblico affezionato, **Stefano De Martino** guiderà il suo team nell’esplorazione di giochi e sketch che promettono di intrattenere e sorprendere.

Nel cast della puntata, oltre ai nomi consolidati come **Biagio Izzo**, **Francesco Paolantoni**, **Herbert Ballerina** e **Vincenzo De Lucia**, si uniranno volti nuovi, tra cui **Paolo Ruffini**, **Nathalie Guetta**, **Rocío Muñoz Morales**, **Marcello Sacchetta** e **Massimo Bagnato**. Questo mix di veterani e nuove personalità rappresenta un’opportunità per rinvigorire il format e spannocchiare sorprese per gli spettatori. Ogni partecipante porterà il proprio stile unico, promettendo momenti di ilarità e improvvisazione, che sono il marchio di fabbrica dello show.

Inoltre, non mancherà l’iconico **Panda**, animato da **Francesco Garzia**, insieme al dj **Claudio Cannizzaro**, che animeranno ulteriormente l’ambiente e contribuiranno all’energia festosa della serata. Particolare attesa è riposta anche nell’imitazione di **Mara Venier** interpretata da **Vincenzo De Lucia**, un momento che sicuramente susciterà risate e approvazione da parte del pubblico. La combinazione dei talenti in scena rende la terza puntata uno degli eventi più attesi della stagione, capace di coinvolgere non solo i fan storici del programma ma anche nuovi spettatori curiosi di scoprire le dinamiche di **Stasera tutto è possibile**.

Ospiti e cast della serata

Stasera, durante la terza puntata di **Stasera tutto è possibile**, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un mix affascinante di arte e intrattenimento, con una schiera di ospiti d’eccezione pronti a sorprenderli. **Stefano De Martino**, in qualità di conduttore, guiderà la serata mettendo in risalto le performances e le dinamiche di gruppo che hanno reso il programma così apprezzato. Tra i nomi noti già presenti nelle edizioni passate, spiccano i **veterani** come **Biagio Izzo**, **Francesco Paolantoni**, **Herbert Ballerina** e **Vincenzo De Lucia**, la cui esperienza promette di aggiungere spessore e humour all’intera trasmissione.

Il cast della serata sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di stelle emergenti e consolidate del panorama televisivo, tra cui **Paolo Ruffini**, **Nathalie Guetta**, **Rocío Muñoz Morales**, **Marcello Sacchetta** e **Massimo Bagnato**. Questi artisti apporteranno non solo il loro carisma, ma anche la loro personale interpretazione dell’umorismo, elevando il livello di intrattenimento e rendendo l’atmosfera ancora più dinamica. La fusione di stili e talenti diversi si presenta come una formula vincente per catturare l’attenzione di un pubblico variegato e appassionato.

Insieme a loro, non mancheranno i momenti ludici e divertenti caratterizzati dalla presenza della mascotte **Panda**, che sarà animato da **Francesco Garzia**, e dal dj **Claudio Cannizzaro**, le cui performance musicali contribuiranno a mantenere alta l’energia della serata. Un certo pathos è atteso per l’imitazione di **Mara Venier**, che vedrà **Vincenzo De Lucia** vestire i suoi panni, un’interpretazione che sarà, senza dubbio, uno degli highlights della serata. Con un cast così variegato e talentuoso, le attese per la puntata di stasera sono elevate, promettendo risate e divertimento in un’atmosfera di festa.

Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.