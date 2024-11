Stefania Craxi denuncia l’ingiustizia subita da suo padre e l’ipocrisia attuale

La figura di Bettino Craxi

Stefania Craxi offre una rivelazione intima sulla sua infanzia, descrivendo Bettino Craxi come un padre profondamente affettuoso, ma interamente dedicato alla politica. Per lei, la politica era l’unico modo di comunicare con lui. Nella sua testimonianza, rievoca un episodio significativo: la sera delle “monetine”, un evento che la colpì profondamente, specialmente poiché era incinta della sua terza figlia. La reazione di suo padre, che le ricordò con fermezza che “una Craxi non piange”, sottolinea la forte identità politica che permeava la loro vita familiare. Stefania racconta un’infanzia forgiata da una dedizione intensa alla politica, il che ha influenzato anche il loro legame personale.

L’esilio in Tunisia e le sue conseguenze

Stefania Craxi espone il dramma dell’esilio di suo padre ad Hammamet, raccontando come questa scelta fosse profondamente dolorosa per lui. Bettino Craxi rinunciò a tutto ciò che aveva conosciuto—la sua carriera politica, il suo partito e, in parte, la sua famiglia. Stefania ricorda i suoi sforzi per far visita al padre durante il suo esilio, cercando di portargli momenti di leggerezza in un contesto così tragico. La sua salute si deteriorò, aggravata dall’assenza di cure adeguate per il diabete e dalla crescente impotenza. L’operazione che tentò di salvargli la vita si rivelò estremamente complessa, e la perdita colpì Stefania con un profondo senso di impotenza.

L’ingiustizia del trattamento riservato a Craxi

Stefania Craxi affronta la questione dell’ingiustizia subita dal padre, evidenziando come il suo esilio e la sua malattia siano stati trattati con una certa indifferenza. Rifiutò il funerale di Stato proposto da D’Alema, sottolineando che se Bettino Craxi avesse avuto diritto a tale onore, avrebbe dovuto ricevere la cura necessaria nel suo paese come “un uomo libero”. La figlia di Craxi sostiene che la percezione dell’esilio e della sofferenza patita dalla sua famiglia continua a essere trascurata. L’ingiustizia che avvolge la sua figura è un tema ricorrente nel suo racconto, e Stefania esprime la sua frustrazione per la mancanza di comprensione da parte della società riguardo alle esperienze di esilio e marginalizzazione vissute dal padre.

Il ricordo di un grande padre

Nelle sue parole, Stefania Craxi descrive il padre non solo come un politico, ma come un “grandissimo padre” il cui esempio e coraggio le mancano ancora oggi. La perdita è accentuata dal ricordo della sua fisicità e della presenza che, in un certo senso, l’aveva sempre ispirata. Questa figura paterna rappresenta per Stefania una mistura di affetto e rispetto, un legame che trascende la sfera politica. La sua testimonianza mette in luce un rapporto intenso, costellato di momenti di apprendimento e crescita, segnando una chiara separazione tra l’immagine pubblica di Bettino Craxi e l’uomo che era in casa, sempre pronto a trasmettere valori e principi nel contesto di un legame familiare profondo.

