Stablecoin non in USD: come possono favorire l’adozione finanziaria globale

Stabilità delle criptovalute oltre il dollaro

Le criptovalute, in particolare gli stablecoin, rappresentano una frazione marginale delle transazioni di commercio elettronico a livello globale, contribuendo solo allo 0,2% del valore totale secondo un report di Quinlan & Associates e IDA. Questa situazione evidenzia la scarsità degli stablecoin non legati al dollaro statunitense, che rimangono poco presenti nel panorama dei pagamenti digitali. I benefici intrinseci degli stablecoin, come la programmabilità, l’efficienza dei costi, la trasparenza migliorata, la disponibilità continua e la velocità nelle transazioni, non sono sufficienti a superare il divario attuale.

Lawrence Chu, CEO e cofondatore di IDA, ha dichiarato che tali caratteristiche possono offrire vantaggi ineguagliabili rispetto ai tradizionali sistemi finanziari; tuttavia, la loro adozione rimane confinate principalmente all’ecosistema Web3. La regolamentazione incerta e la mancanza di opzioni di stablecoin non USD rappresentano ostacoli significativi per l’integrazione degli stablecoin nel commercio mainstream. Benjamin Quinlan ha sottolineato che l’81% dei commercianti indica questo aspetto normativo come la barriera principale all’accettazione degli asset digitali.

Inoltre, occorre evidenziare che circa l’83% delle nazioni non utilizza il dollaro come valuta ufficiale o secondaria, con circa il 40% dei pagamenti internazionali effettuati in valute diverse dall’USD. Ciò implica un’urgenza crescente nell’introduzione di stablecoin ancorati ad altre valute, come il dollaro di Hong Kong, attualmente previsto dalla IDA. La creazione di tali strumenti potrebbe facilitare le transazioni internazionali e contribuire alla diversificazione del portafoglio di stablecoin, promuovendo una maggiore inclusione nel mercato globale.

Barriere all’adozione dei stablecoin non-USD

Nonostante il crescente interesse verso gli stablecoin, diverse barriere continuano a ostacolare la loro adozione a livello globale. Uno dei principali problemi identificati nel rapporto di Quinlan & Associates e IDA è l’incertezza normativa, che influisce profondamente sulla decisione dei commercianti di integrare le criptovalute nei loro processi di pagamento. La ricerca ha rivelato che l’81% dei rivenditori considera questa incertezza come il principale ostacolo all’accettazione degli asset digitali come opzioni di pagamento mainstream.

Oltre alle preoccupazioni normative, il rapporto sottolinea che la limitata disponibilità di stablecoin non legati al dollaro contribuisce a questa reticenza. Attualmente, delle centinaia di stablecoin presenti sul mercato, la quasi totalità è ancorata al dollaro USA, il che limita la scelta per i commercianti e i consumatori in altre giurisdizioni. Con circa il 40% dei pagamenti internazionali effettuati in valute diverse dal dollaro, vi è un evidente bisogno di stablecoin che riflettano meglio le dinamiche monetarie globali.

È emerso, quindi, un pressing bisogno di alternative; ad esempio, i progetti di stablecoin legati a valute come l’euro, lo yuan o il dollaro di Hong Kong potrebbero non solo diversificare le opzioni a disposizione, ma anche facilitare le transazioni per le aziende che operano in queste aree. La carenza di stablecoin non-USD implica che le soluzioni disponibili non rispondano adeguatamente alle esigenze delle economie in crescita e dei mercati emergenti, creando una limitazione nella loro utilizzo.

Quindi, mentre i vantaggi offerti dagli stablecoin appaiono promettenti, il contesto normativo e la scarsità di alternative non legate all’USD costituiscono delle sfide significative che potrebbero ritardare la loro adozione su scala più ampia. Per superare questi ostacoli, è cruciale un’evoluzione nella regolamentazione e lo sviluppo di stablecoin che possano riflettere la realtà economica globale in modo più efficace.

Potenziale dei stablecoin nel commercio globale

Nonostante gli attuali limiti alla loro adozione, gli stablecoin possiedono un potenziale significativo per trasformare il panorama del commercio globale. Secondo il rapporto di Quinlan & Associates e IDA, la loro capacità di offrire caratteristiche avanzate come la programmabilità e la trasparenza rende questi strumenti particolarmente adatti per il commercio elettronico. In un contesto dove le transazioni tradizionali possono risultare lente e costose, gli stablecoin si presentano come un’alternativa vantaggiosa, capace di garantire efficienza operativa e costi contenuti.

L’analisi indica che, sebbene attualmente gli stablecoin rappresentino solo lo 0,2% del valore totale delle transazioni online, c’è un’aspettativa per un incremento nell’uso quotidiano nel prossimo futuro, se adeguatamente supportati da infrastrutture e normative appropriate. Aggiungendo alla comodità delle transazioni, la loro disponibilità 24/7 e la rapidità dei processi di pagamento si traducono in una migliorata esperienza per consumatori e commercianti.

Un altro elemento da considerare è il contesto economico globale. Con l’83% delle nazioni non che non utilizzano il dollaro statunitense come valuta ufficiale e con ~40% dei pagamenti internazionali effettuati in valute diverse dall’USD, si delinea un chiaro bisogno di strumenti di pagamento alternativi. La creazione di stablecoin legati ad valute locali potrebbe espandere notevolmente le opzioni per le transazioni internazionali, riducendo la dipendenza dal dollaro e aumentando la competitività delle economie non USD.

Non meno importante è riconoscere il potenziale dei stablecoin per facilitare le transazioni transfrontaliere. Le aziende, specialmente quelle operanti in mercati emergenti, potrebbero beneficiare enormemente dalla capacità di accedere a soluzioni di pagamento più flessibili e rapide. In questo scenario, lo sviluppo di stablecoin non USD potrebbe favorire l’inclusione finanziaria, aprendo nuovi mercati e opportunità per i commercianti locali.

Sebbene gli stablecoin rappresentino attualmente una piccola porzione delle transazioni del commercio globale, il loro potenziale resta ampio. La crescita di queste alternative di pagamento potrà non solo modernizzare il commercio elettronico, ma anche contribuire a una maggiore diversificazione e resilienza economica a livello mondiale.

Domanda crescente per i Treasury degli Stati Uniti

Il crescente utilizzo degli stablecoin ha esercitato un impatto rilevante sulla domanda di Treasury degli Stati Uniti, come evidenziato dai recenti studi condotti dal Dipartimento del Tesoro. Si stima che gran parte delle garanzie collegate agli stablecoin consista in Treasury bills o transazioni di riacquisto garantite da questi strumenti, contribuendo a un aumento modesto della domanda per le obbligazioni a breve termine del governo americano. Questo fenomeno evidenzia come la crescita degli asset digitali influenzi direttamente l’andamento del mercato dei titoli di stato, un aspetto che merita un’attenta analisi.

Secondo le minute del Tesoro, l’espansione degli stablecoin ha incrementato il bisogno di investimenti in titoli di stato, garantendo così una base solida per il collaterale utilizzato nella creazione di queste criptovalute stabili. Tale dinamica non solo favorisce un ambiente di mercato più liquido, ma ha anche il potenziale di stabilizzare i tassi di interesse a breve termine, rendendo i Treasury un’opzione preferibile per gli emittenti di stablecoin. La loro reputazione come beni rifugio rende le obbligazioni del Tesoro americane un fattore chiave per l’espansione del mercato degli stablecoin.

Inoltre, il direttore del Tesoro ha osservato che l’interesse per i Treasury da parte degli emittenti di stablecoin potrebbe riflettere una nuova strategia di diversificazione degli asset. Questa tendenza è particolarmente significativa in un contesto di crescente incertezza economica globale e potenzialità inflattive. Le obbligazioni del governo degli Stati Uniti rappresentano una risorsa di valore sicuro, che può mitigare i rischi associati alla volatilità intrinseca delle criptovalute.

L’interconnessione tra stablecoin e Treasury è destinata a intensificarsi, creando opportunità sia per gli investitori nelle criptovalute che per gli operatori di mercato tradizionali. Questa relazione reciproca pone le basi per un ecosistema finanziario più robusto e diversificato, in cui le innovazioni nelle criptovalute possono contribuire non solo all’efficienza del mercato, ma anche alla stabilità economica complessiva.

Prospettive future per la regolamentazione dei stablecoin

Le prospettive regolatorie per gli stablecoin stanno emergendo come un tema cruciale nel dibattito sulle criptovalute. Secondo esperti del settore, compresi rappresentanti del Tesoro degli Stati Uniti, ci si aspetta che le normative relative agli stablecoin vengano delineate con maggiore chiarezza nei prossimi anni. Riflessioni da parte di Patricia Toomey, ex senatore americano, evidenziano come l’accettazione di questi strumenti ci costringa a rispondere a questioni fondamentali, come i requisiti di riserva e la giurisdizione normativa. Tali incertezze potrebbero ritardare l’adozione su larga scala, mantenendo una dichotomia tra l’innovazione di mercato e le necessità normative.

Il rapporto di Quinlan & Associates e IDA mette in evidenza che, sebbene la richiesta di stablecoin stia crescendo, la mancanza di una cornice legale chiara continua a frenare il loro utilizzo nel commercio quotidiano. Molti commercianti si mostrano riluttanti ad adottare criptovalute finché non vi sarà una normativa che garantisca protezioni e chiarezza operativa. Con l’83% delle nazioni che non utilizzano il dollaro come valuta ufficiale, è necessaria l’introduzione di localizzazioni regolatorie più favorevoli, affinché i consumatori possano avere completa fiducia in questi nuovi strumenti finanziari.

I futuri sviluppi normativi, infatti, non si limiteranno solo a definire le modalità di emissione e gestione degli stablecoin, ma dovranno anche considerare le implicazioni più ampie riguardanti la stabilità finanziaria e la competitività globale. Con diverse proposte di legge in fase di discussione, come il Clarity for Payment Stablecoins Act, è evidente che la regolamentazione sarà centralizzata attorno alla necessità di bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione degli investitori e del pubblico.

Le autorità di regolamentazione e i legislatori saranno chiamati a un compito complesso: creare un ambiente normativo che favorisca la crescita di questo settore emergente senza compromettere la sicurezza finanziaria. Un approccio coerente permetterebbe agli stablecoin di integrarsi più efficacemente nel sistema finanziario, contribuendo a un’economia globale più resiliente. Le scelte normative che verranno effettuate nei prossimi anni avranno un impatto significativo sul modo in cui gli stablecoin verranno accettati e utilizzati nel commercio elettronico e nelle transazioni quotidiane.