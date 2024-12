Stablecoin compliant MiCA conquistano il mercato europeo secondo Kaiko

Crescita dei stablecoin conformi a MiCA nel mercato europeo

Il panorama delle stablecoin in Europa sta attraversando un cambiamento significativo, in gran parte grazie all’introduzione della Regolamentazione sui Mercati delle Criptovalute (MiCA). Questa normativa, che disciplina i token di moneta elettronica e quelli referenziati ad attività, è stata implementata a partire dal 30 giugno 2024, con una piena attuazione prevista per il 30 dicembre dello stesso anno. Questo contesto normativo ha fornito un quadro di riferimento chiaro che ha incentivato l’adozione di stablecoin conformi, contribuendo al loro successo in un mercato sempre più competitivo.

Le stablecoin conforme a MiCA hanno finito per dominare la scena, catturando un’importante fetta del mercato europeo. A novembre 2024, le stablecoin emesse da Circle (EURC), Societe Generale (EURCV) e Banking Circle (EURI) hanno insieme raggiunto una quota di mercato impressionante del 91%. Questo sviluppo mette in luce non solo la crescente fiducia delle istituzioni e degli investitori in queste forme di valuta digitale, ma anche la loro capacità di adattarsi a normative stringenti e in continua evoluzione.

Un evento rilevante in questo contesto è stata la decisione di Tether di interrompere il supporto per il proprio stablecoin ancorato all’euro, EURt, su tutte le blockchain. Ciò è stato giustificato da Tether come parte di una strategia più ampia, in risposta alle “evoluzioni nei quadri normativi europei” riguardanti le stablecoin. Nonostante questi sviluppi, le stablecoin ancorate all’euro hanno continuato a prosperare, con volumi mensili che hanno superato i 300 milioni di euro nel 2024, toccando quasi 800 milioni a novembre.

Aumento dei volumi di trading in euro

Il mercato delle criptovalute in Europa ha registrato un significativo aumento dei volumi di trading denominati in euro, riflettendo una crescente fiducia nei confronti della criptovaluta e un’adozione più ampia fra gli investitori. Secondo un rapporto congiunto di Kaiko e Bitvavo, i volumi di trading in euro hanno superato continuamente le medie mensili del 2023, con picchi straordinari nei mesi di marzo e novembre, dove il trading ha superato i 42 miliardi di euro. Questo trend indica non solo l’aumento dell’interesse per le criptovalute, ma anche il consolidamento del ruolo dell’euro come valuta di riferimento nel panorama cripto europeo.

Dal 2023, l’euro ha mantenuto la sua posizione come la terza valuta fiat più scambiata nel mercato delle criptovalute, contribuendo con una quota del 7,5% rispetto ai volumi totali. In confronto, il dollaro statunitense ha continuato a dominare il mercato con una quota equivalente al 49,9%, mentre il won coreano ha rappresentato il 33,4%. La crescita dell’adozione di criptovalute in euro è quindi un chiaro segnale della maturità del mercato europeo e della stabilità che offre agli investitori.

Questa tendenza è ulteriormente alimentata dall’introduzione di un quadro normativo più chiaro, grazie alla regolamentazione MiCA, che ha promosso un ecosistema più sicuro e regolamentato per le transazioni in criptovaluta. Proprio in questo contesto, il volume di trading in euro ha dimostrato una resilienza impressionante, segnando un riposizionamento delle stablecoin nel mercato europeo e sottolineando l’efficacia delle riforme normative in atto.

Impatto della regolamentazione MiCA sulle stablecoin

L’introduzione della regolamentazione sui Mercati delle Criptovalute (MiCA) ha avuto un impatto rilevante sulla scena delle stablecoin in Europa, creando un framework normativo che non solo promuove la conformità, ma anche la fiducia tra gli investitori e le istituzioni finanziarie. L’approvazione di questo regolamento ha segnato l’inizio di un periodo di trasformazione per le stablecoin, già utilizzate ampiamente, ma ora maggiormente integrate in un contesto regolatorio rigoroso e strutturato. Con l’implementazione completa prevista per la fine del 2024, le entità emittenti hanno avuto l’opportunità di adattare i loro modelli di business per allinearsi alle nuove norme.

La reazione del mercato è stata evidente: l’aumento della trasparenza e delle garanzie richieste ha incentivato gli investitori a considerare più seriamente le stablecoin conformi. L’obbligo di compliance ha portato molti emittenti a rivedere le loro pratiche operative, incrementando così la qualità dell’offerta. Questo scenario ha avvantaggiato le stablecoin come l’EURC di Circle, l’EURCV di Societe Generale e l’EURI di Banking Circle, che insieme hanno conquistato il 91% del mercato, dimostrando come le normative possano spingere verso un aumento dell’adozione e della stabilità dei token digitali.

Contemporaneamente, l’uscita di progetti più legati a modelli meno sostenibili, come l’EURt di Tether, evidenzia la tendenza verso una crescente professionalizzazione nel settore. La decisione di Tether di ritirare il suo stablecoin con un peg verso l’euro è un chiaro segnale delle sfide associate alla non conformità. Pertanto, la regolamentazione MiCA non solo ha armonizzato le norme nel mercato europeo, ma ha anche stabilito un benchmark per le pratiche operative, favorendo un ambiente più sicuro e regolamentato per gli investitori.

Dominanza dei stablecoin euro-backed

Nel panorama delle criptovalute europee, la preminenza delle stablecoin ancorate all’euro è emersa come un fenomeno significativo, in parte facilitato dall’implementazione della regolamentazione MiCA. Le stablecoin come l’EURC di Circle, l’EURCV di Societe Generale e l’EURI di Banking Circle hanno evidenziato un notevole successo, conquistando il 91% della quota di mercato entro novembre 2024. Questa concentrazione del mercato suggerisce non solo un’ampia accettazione da parte degli utenti, ma anche una crescente fiducia nei confronti delle stablecoin conformi alle normative.

L’ascesa degli euro-backed stablecoin indica una chiara preferenza per soluzioni di investimento e transazione che garantiscano maggiore stabilità e conformità normativa. Le istituzioni emittenti hanno adottato modelli di business in grado di soddisfare gli stringenti requisiti normativi, favorendo così una maggiore protezione per gli investitori. A dispetto della discontinuità del progetto EURt di Tether, le stablecoin conformi sono proseguite nel loro slancio, dimostrando come l’allineamento con le normative possa subsidere una crescita sostenibile e un’accettazione più ampia nel mercato.

Nel mese di novembre, le transazioni relative alle stablecoin euro-backed hanno rappresentato volumi significativi, contribuendo in modo sostanziale al dinamico ecosistema delle criptovalute europeo. Questo scenario è ulteriormente ampliato dalla crescente competitività delle piattaforme di scambio che offrono questi asset digitali, facilitando l’accesso agli utenti e promuovendo l’adozione delle stablecoin. Il mercato è quindi caratterizzato da una fase di trasformazione, in cui la professionalizzazione e la conformità non sono solo una necessità, ma anche un’opportunità per attrarre investitori e consolidare la stabilità delle criptovalute nella regione.

Ruolo crescente delle piattaforme di scambio nel mercato delle stablecoin

Le piattaforme di scambio stanno giocando un ruolo cruciale nell’evoluzione e nella diffusione delle stablecoin nel mercato europeo, facilitando l’interazione tra investitori e questi asset digitali. Gli exchange, come Binance e Coinbase, sono diventati punti di riferimento per il trading di stablecoin conformi, contribuendo significativamente alla loro liquidià e al volume degli scambi. Queste piattaforme non solo offrono supporto per le stablecoin ancorate all’euro, ma implementano anche strumenti avanzati per monitorare e analizzare i flussi di trading, rendendo il mercato più accessibile e appetibile per gli investitori.

La crescente competizione tra le piattaforme di scambio ha portato a un miglioramento dei servizi offerti. Gli exchange stanno ampliando le loro funzionalità, introducendo opzioni come trading con leva, staking e servizi di custodia, che attirano una varietà di utenti, dai trader occasionali agli investitori istituzionali. Inoltre, l’integrazione di soluzioni che garantiscono la conformità alle normative, come quelle previste dalla MiCA, sta aumentando la fiducia degli utenti nel trading di stablecoin.

Un ulteriore elemento che ha potenziato il mercato delle stablecoin è l’adozione di innovazioni tecnologiche, quali la tokenizzazione e l’uso di contratti smart. Questi sviluppi promettono di poter offrire trasferimenti di valore più rapidi e a costi ridotti, rendendo ancora più attrattive le stablecoin per le transazioni quotidiane. Rivolte verso una crescente digitalizzazione, le piattaforme di scambio sono anche protagoniste nell’educazione degli utenti circa il funzionamento delle stablecoin, facilitando una maggiore consapevolezza e comprensione del loro utilizzo nel contesto delle criptovalute.

Il consolidamento delle stablecoin nel panorama economico europeo è ulteriormente supportato dalla creazione di offerte diverse da parte delle piattaforme, che rivalutano il loro posizionamento nel mercato. Con una strategia mirata all’implementazione di pratiche sostenibili e compliant, gli exchange si confermano non solo come intermediari, ma anche come attori chiave nella navigazione delle normative emergenti, contribuendo in modo significativo alla stabilità e alla crescita del mercato delle stablecoin.