Stabilità finanziaria a rischio: la preoccupazione per le stablecoin secondo FSOC

Stablecoins e rischi per la stabilità finanziaria

Nel suo rapporto annuale del 2024, il Consiglio per la supervisione finanziaria degli Stati Uniti (FSOC) ha sottolineato che i stablecoin sono “acutamente vulnerabili a crisi di liquidità in assenza di adeguati standard di gestione del rischio.” La mancanza di solide pratiche di gestione del rischio per i stablecoin espone il settore a rischi persistenti che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria globale. L’FSOC ha descritto questa vulnerabilità come un potenziale rischio, enfatizzando che i stablecoin potrebbero rivelarsi problematici senza una rigorosa regolamentazione.



Il rapporto, pubblicato il 6 dicembre, evidenzia come il mercato dei stablecoin sia “fortemente concentrato,” quello che accresce ulteriormente le preoccupazioni riguardo alla stabilità economica. In questa fase, il mercato dei stablecoin ha raggiunto una capitalizzazione totale di 5,48 miliardi, e una singola entità, Tether (USDT), rappresenta circa il 66,3% di quella cifra, con una capitalizzazione di mercato di 6,8 miliardi, secondo i dati di CoinMarketCap. Questa concentrazione di mercato porta a interrogativi seri circa la resilienza dell’intero sistema: un fallimento di una delle grandi entità potrebbe facilmente destabilizzare il mercato delle risorse crittografiche e avere effetti a catena sul sistema finanziario tradizionale.

Concentramento del mercato dei stablecoin

La concentrazione significativa nel mercato dei stablecoin è un tema di crescente preoccupazione per gli organismi di regolamentazione e per gli investitori. Secondo il rapporto dell’FSOC, un’unica entità detiene circa il 70% del valore totale del mercato, con Tether (USDT) che rappresenta la fetta più grande, registrando una capitalizzazione di mercato di 6,8 miliardi, equivalente a circa il 66,3% della capitalizzazione complessiva di 5,48 miliardi. Tale concentrazione non solo pone a rischio la stabilità del mercato delle criptovalute, ma solleva anche interrogativi sul potenziale impatto che una singola entità potrebbe avere sull’intero ecosistema finanziario.

La preoccupazione principale è che un eventuale fallimento di questa entità dominante potrebbe innescare una crisi di liquidità che si propagherebbe nel sistema. L’FSOC non ha identificato direttamente la società in questione, ma ha avvertito che l’espansione della sua quota di mercato potrebbe amplificare i rischi per il settore. Questo scenario ricorda la crisi di liquidità avvenuta con l’FTX, dove la mancanza di garanzie adeguate ha portato a una rapida destabilizzazione.

In questo contesto, l’FSOC ha richiamato l’attenzione sull’importanza di implementare misure adeguate per gestire il rischio sistemico che una tale concentrazione di mercato comporta. Senza un intervento, le fissità di Tether e delle entità simili potrebbero rendere l’intero mercato dei stablecoin una potenziale polveriera, vulnerabile a fluttuazioni improvvise e destabilizzanti.

La sfida degli stablecoin per la disciplina di mercato

Il rapporto dell’FSOC sottolinea come gli stablecoin si trovino al di fuori di un framework normativo prudenziale completo, esponendo il mercato a rischi rilevanti. Molti emittenti di stablecoin non rispettano nemmeno le supervisioni e i requisiti di reporting previsti a livello statale, risultando in una mancanza di trasparenza sui loro bilanci e sulle pratiche di gestione delle riserve. Tale situazione compromette l’efficacia della disciplina di mercato, facilitando il sorgere di opportunità di frode e riducendo la fiducia dei consumatori e degli investitori.

