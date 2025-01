Squid Game 2, analisi dei simboli e dei significati scorsi nei dettagli visivi

Tute e colori: il significato dei costumi

In Squid Game 2, i costumi giocano un ruolo cruciale non solo nell’estetica visiva, ma anche nella narrazione e nel simbolismo della serie. I concorrenti indossano tute di un caratteristico verde acqua, richiamando alla mente l’abbigliamento sportivo degli anni Settanta, noto come trainingbok . Questo colore è una combinazione di blu, simbolo di calma, e verde, simbolo di cambiamento, a rappresentare la complessità psicologica dei personaggi che, pur cercando una via di uscita dalla loro difficile condizione, sono intrappolati in un sistema opprimente.

La scelta cromatica delle divise non si limita a essere puramente estetica. Le tute rosa indossate dalle guardie creano un contrasto visivo forte, progettato per minimizzare l’individualità dei competitori, accentuando la dinamica di dominio tra i gruppi. Il rosa, sebbene energico, evoca anche connotazioni di sensibilità e dolcezza, in netto contrasto con le caratteristiche brutali delle figure autoritarie che queste uniformi rappresentano.

Inoltre, tutte le divise dei partecipanti includono magliette bianche e scarpe da ginnastica bianche, con numeri distintivi stampati sul petto. Questo espediente visivo serve a disumanizzare i concorrenti, privandoli della loro identità e dignità; diventano semplicemente numeri all’interno di una distopia spietata. La confezione così rifinita è il frutto di un’attenta progettazione da parte della costumista, che ha saputo infondere un senso di uniformità e oppressione attraverso l’abbigliamento scelto per ciascuno dei personaggi, contribuendo a intensificare l’atmosfera claustrofobica e competitiva della serie.

Numeri e identità: la spogliazione dei concorrenti

In Squid Game 2, l’uso di numeri distintivi sulle tute dei concorrenti rappresenta una chiara strategia narrativa volta a evidenziare il processo di disumanizzazione a cui sono sottoposti. Ogni partecipante indossa una maglietta bianca con un numero ben visibile, il quale diventa il loro unico marchio di identificazione. Questo allontana la percezione del concorrente come individuo, trasformandolo in un puro simbolo di un sistema oppressivo che mira a ridurre la dignità umana a un mero numero all’interno di una competizione letale.

La scelta di assegnare numeri al posto dei nomi si inserisce in un contesto più ampio di spogliazione dell’identità, in cui le storie personali, le esperienze e le emozioni dei concorrenti vengono annullate. I partecipanti non sono più percepiti come persone con una vita e una storia, ma come un insieme di numeri interscambiabili, privi di significato individuale. Questa strategia serve a focalizzare lo sguardo dello spettatore sull’orribile realtà in cui si trovano, dove la lotta per la sopravvivenza diventa l’unico scopo esistenziale.

Lo stesso approccio è utilizzato per le guardie, che, indossando tute rosa e maschere misteriose, mantengono l’anonimato, fungendo da ulteriore strato di alienazione. Il loro abbigliamento non solo camuffa le loro identità, ma simboleggia anche l’equità della violenza e il ruolo che rivestono nel perpetuare l’oppressione sui concorrenti. Questo schema di numeri e maschere non è solo una scelta stilistica; è un potente commento sociale sulle dinamiche di potere e sulla perdita dell’identità individuale all’interno di sistemi totalitari.

Simboli e gerarchie: maschere e significati nascosti

In Squid Game 2, i simboli che adornano le maschere delle guardie non sono un semplice elemento decorativo, ma piuttosto un sistema complesso di gerarchia e controllo. Le maschere, divise in tre categorie principali – cerchio, triangolo e quadrato – non solo camuffano le identità di chi le indossa, ma delineano chiaramente un ordine di potere all’interno della struttura sociale del gioco. Il quadrato, rappresentante il rango più elevato, comanda i triangoli, i quali sono a loro volta superiori ai cerchi. Questo schema visivo enfatizza la stratificazione della forza lavoro, un ricorso accentuato dalla scelta del design che ricorda i pulsanti di un controller di videogiochi, evocando un sottotesto che sottolinea la natura ludica e spietata della competizione in atto.

Le forme stesse delle maschere possono anche essere interpretate come lettere dell’alfabeto coreano; infatti, il cerchio corrisponde alla lettera “O”, il triangolo alla “J”, e il quadrato alla “M”. Queste iniziali si riferiscono a Ojingeo Geim, il termine locale per il gioco del calamaro, il quale rappresenta un passato culturale ricco e violento, risalente agli anni Settanta e Ottanta. La connessione tra le forme geometriche e questi simboli culturali aggiunge un ulteriore strato di significato, suggerendo una riflessione critica sulle dinamiche di potere perpetrate nel contesto della serie.

In sostanza, le maschere non sono semplicemente accessori di scena, ma una rappresentazione visiva del controllo e della paura che permeano il mondo di Squid Game 2. Ogni elemento dell’abbigliamento contribuisce a costruire una narrazione in cui l’identità individuale è sacrificata in favore di una struttura autoritaria rigidamente definita. Le maschere, quindi, non solo celano i volti degli antagonisti, ma servono anche a rinforzare il messaggio più ampio riguardante l’assenza di umanità e la brutalità insita nel sistema di oppressione vigente nel gioco.