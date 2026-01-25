Sostenibilità protagonista a Milano, la nuova fiera del consumo critico svela tendenze, storie sorprendenti e sfide inattese

Sostenibilità, a Milano la fiera nazionale del consumo critico

Fiera del consumo critico

A Milano, dal 13 al 15 marzo 2026, torna a Fiera Milano Rho la 22esima edizione di Fa’ la cosa giusta!, appuntamento centrale per chi pratica acquisti consapevoli e sostenibilità quotidiana. L’evento si estende su 30mila mq, con ingresso gratuito e un incremento delle adesioni del 23% nella prima fase di iscrizioni espositori, segnale di un mercato etico in pieno fermento.

Nel 2025 i visitatori sono stati 52mila e gli organizzatori puntano a superare questo traguardo, con le iscrizioni per gli stand aperte fino al 20 febbraio. La manifestazione nasce da un progetto di Terre di mezzo Editore insieme a Insieme nelle Terre di mezzo Odv, che da oltre vent’anni promuovono cultura del consumo responsabile e cittadinanza attiva.

Lo scorso anno hanno partecipato 550 realtà tra aziende, associazioni e gruppi informali, suddivisi in aree tematiche: abitare sostenibile, cibo e sana alimentazione, cultura e partecipazione, cosmesi naturale e biologica, moda etica, servizi per famiglie e bambini. Gli stand diventano così una mappa concreta di filiere corte, produzioni artigianali, economia circolare e innovazione sociale.

Turismo lento e grandi cammini

All’interno della fiera cresce lo spazio dedicato al turismo sostenibile, con la Fiera dei Grandi Cammini che si conferma principale hub nazionale del settore. Oltre 100 appuntamenti culturali coinvolgono tutte le principali associazioni dei cammini e quasi tutte le Regioni italiane, offrendo ai visitatori strumenti pratici per progettare viaggi a basso impatto e alta valenza culturale.

Il successo al cinema di “Buen Camino” di Checco Zalone ha acceso i riflettori sul tema, e gli organizzatori si aspettano un boom di interesse per i cammini italiani e i grandi trek. In fiera uno spazio speciale è riservato al Cammino di Santiago de Compostela, con focus su logistica, sicurezza, tempi e costi, pensato per chi parte da zero.

Accanto agli stand, il palinsesto culturale propone centinaia di incontri tenuti da esperti di ambiente, diritti, economia solidale e stili di vita, organizzati nelle “piazze”: aree interne di confronto libero dove il pubblico può intervenire, porre domande e incontrare dal vivo progetti e comunità del cambiamento.

Scuola, formazione e pensiero critico

Nell’ambito della manifestazione torna anche “SFIDE – La scuola di tutti”, evento dedicato al mondo dell’educazione, curato da Terre di mezzo Editore con Edizioni Erickson e MCE – Movimento di Cooperazione Educativa. Il filo conduttore dell’edizione 2026, “Orientarci nella complessità”, punta a fornire strumenti concreti a docenti e comunità scolastiche alle prese con cambiamenti normativi e culturali.

In programma 100 incontri di formazione certificata rivolti a insegnanti, dirigenti scolastici, studenti, famiglie e a chiunque operi nell’educazione, con particolare attenzione agli spazi di libertà e autonomia che i docenti saranno chiamati ad abitare in vista dell’entrata in vigore delle Nuove Indicazioni Nazionali dal prossimo anno scolastico.

Tra le voci attese figurano, tra gli altri, Antonio Pellai, Barbara Tamborini, Pierdomenico Baccalario, Christian Raimo, Daniele Aristarco, Espérance Hakuzwimana, Amir Issaa, Chiara Faggiolani, Irene Biemmi, Giuseppe Burgio, Michele Arena e Marco Guastavigna, protagonisti di un confronto serrato su inclusione, cittadinanza digitale, nuove competenze e pensiero critico.

FAQ

D: Quando si svolge la prossima edizione?

R: Dal 13 al 15 marzo 2026 presso Fiera Milano Rho.

D: L’ingresso alla manifestazione è a pagamento?

R: No, l’accesso per i visitatori è gratuito per l’intera durata dell’evento.

D: Quanti espositori sono attesi?

R: Nel 2025 erano 550 realtà e, con un +23% di richieste, si prevede un’ulteriore crescita per il 2026.

D: Quali sono le principali aree tematiche?

R: Abitare sostenibile, alimentazione sana, cultura e partecipazione, cosmesi naturale, moda etica, prodotti e servizi per famiglie e bambini.

D: Che cos’è la Fiera dei Grandi Cammini?

R: È l’area dedicata al turismo lento, con oltre 100 incontri e la presenza di associazioni e Regioni impegnate nella promozione dei cammini italiani ed europei.

D: È previsto uno spazio per il Cammino di Santiago?

R: Sì, un’area speciale illustra come prepararsi e percorrere il Cammino di Santiago de Compostela in sicurezza e autonomia.

D: Che cosa offre il progetto “SFIDE – La scuola di tutti”?

R: Un programma di 100 incontri di formazione certificata per docenti, dirigenti, studenti e famiglie sulle sfide della scuola che cambia.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?

R: Le informazioni sull’evento derivano da una nota dell’agenzia stampa Askanews relativa all’edizione 2026 della fiera.