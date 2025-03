Sophie Codegoni innamorata di un calciatore: tutte le rivelazioni e curiosità sull’amore

Sophie Codegoni e la nuova frequentazione con Nicolò Fagioli

Recentemente, i riflettori si sono nuovamente accesi su Sophie Codegoni, la nota influencer, che dopo una complicata e tumultuosa relazione con Alessandro Basciano, sembra aver trovato una nuova compagnia. Secondo quanto riportato da diversi esperti di gossip, tra cui Deianira Marzano, la giovane avrebbe avviato una nuova frequentazione con il calciatore Nicolò Fagioli, attualmente centrocampista della Fiorentina. Le voci su questa possibile relazione sono stemperate dalle attenzioni che i due si scambiano, anche se al momento, entrambi cercano di mantenere un profilo basso, lontano dai fuochi dei media e dei social network.

L’indizio

Le speculazioni riguardanti la relazione tra Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli sono alimentate da un dettaglio significativo: il calciatore ha iniziato a seguire l’influencer sui social media, suggerendo che ci sia un interesse reciproco. Tuttavia, Codegoni non ha ancora ricambiato il gesto, mantenendo così una certa riservatezza. I fan, con occhi attenti, stanno analizzando ogni sviluppo della situazione, nella speranza di scoprire conferme ufficiali su questa nuova avventura sentimentale.

Chi è Nicolò Fagioli

Nicolò Fagioli è nato il 12 febbraio 2001 a Piacenza ed è considerato uno dei talenti emergenti più promettenti nel panorama calcistico italiano. La sua carriera è decollata quando, dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile, ha attirato l’attenzione di club di prim’ordine come Inter e Juventus. È entrato a far parte della Juventus nel 2015, segnando poi importanti traguardi con la squadra primavera e successivamente nella formazione principale. Di recente, ha fatto il passaggio alla Fiorentina, dove cerca di rifarsi dopo un periodo controverso legato a scommesse illegali che ha portato a una squalifica temporanea. Nonostante le difficoltà, Fagioli continua a mostrare grande determinazione nel suo percorso professionale.

La storia con Alessandro Basciano

La relazione di Sophie Codegoni con Alessandro Basciano ha catturato l’attenzione del pubblico per la sua complessità e i suoi sviluppi drammatici. Dopo un periodo di alti e bassi, la coppia ha deciso di andare avanti separata, un epilogo che ha portato a complicate questioni legali, terminate in aula. L’esperienza vissuta ha lasciato un segno profondo nella giovane influencer, che ora sembra aver trovato un nuovo equilibrio emotivo con il calciatore Nicolò Fagioli. Con il supporto del pubblico, molti sperano che questa nuova frequentazione rappresenti l’inizio di un capitolo positivo nella sua vita.

