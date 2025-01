Solana pronta a crescere grazie all’adozione degli ETF e al supporto retail

Solana e le aspettative per il 2025

Nel 2025, Solana potrebbe superare Bitcoin ed Ether, grazie a un atteso ETF SOL basato negli Stati Uniti e alle elevate aspettative di profitto tra gli investitori al dettaglio. Recentemente, Solana (SOL) ha visto il suo prezzo scendere sotto la soglia psicologica dei 0, registrando una diminuzione settimanale superiore al 7%, secondo i dati di Cointelegraph Markets Pro.

Nonostante la correzione attuale, le proiezioni indicano un anno promettente per Solana, spinto principalmente dall’interesse crescente degli investitori retail. Nicolai Søndergaard, analista di ricerca presso Nansen, ha dichiarato in un’intervista esclusiva che il fascino di Solana si basa sulla percezione di potenziali guadagni: “Solana appare più conveniente”. Questo fenomeno è amplificato dalla tendenza degli investitori a considerare il prezzo per unità come indicatore del valore futuro, piuttosto che concentrarsi sulla capitalizzazione di mercato del token.

Molti nuovi investitori, infatti, si lasciano attrarre da un prezzo che consente loro di acquistare un’intera moneta a circa 0, mentre l’acquisto di Bitcoin (BTC) o Ether (ETH) comporterebbe solo l’acquisizione di frazioni di questi asset. Pertanto, molti vedono Solana come un’opzione più attraente, nonostante la sua capitalizzazione di mercato rimanga significativamente inferiore a quella di ETH e BTC. Attualmente, la capitalizzazione di mercato di Solana è di miliardi, ossia quattro volte inferiore a quella di Ether, che si attesta a 7 miliardi, e quasi venti volte quella di Bitcoin, che guida il mercato con .8 trilioni.

Analisi della capitalizzazione di mercato

Potenziale approvazione degli ETF Solana

La comunità cripto è in attesa dell’approvazione di ETF Solana negli Stati Uniti, prevista entro la fine di gennaio 2025, poco dopo l’inaugurazione del Presidente eletto Donald Trump. Almeno cinque istituzioni finanziarie, tra cui colossi della gestione patrimoniale come VanEck, Grayscale, 21Shares, Bitwise e Canary Capital, stanno competendo per il lancio di un ETF spot su Solana. La domanda è stata presentata e ora è in fase di revisione da parte della SEC.

Secondo le informazioni attuali, la scadenza per la domanda di Grayscale per il suo ETF Solana è il 23 gennaio, mentre le altre quattro aziende si aspettano una decisione preliminare entro il 25 gennaio, 45 giorni dall’accettazione della domanda stessa da parte della SEC nel novembre 2024. Questa apertura al mercato potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per gli investitori tradizionali che desiderano esposizione a Solana senza la necessità di un conto presso uno scambio centralizzato. Questo potrebbe ampliare notevolmente il bacino di investitori di Solana, rendendo più accessibile a un pubblico più vasto.

Ci sono forti aspettative sui tempi di approvazione; mentre gli analisti ritengono plausibile che un ETF Solana venga approvato nel 2025, rimane da vedere le tempistiche e la modalità di approvazione. Nicolai Søndergaard ha evidenziato che la situazione potrebbe richiedere adattamenti e iterazioni simili a quelli vissuti con gli ETF di Bitcoin e Ether. Tuttavia, il sentiment generale nel settore suggerisce un’aspettativa di approvazione favorabile entro la fine dell’anno. Questo potrebbe non solo conferire legittimità al mercato di Solana, ma anche stimolare l’interesse degli investitori al dettaglio e I flussi di capitale verso SOL.

Fattori che alimentano l’adozione da parte dei dettaglianti

Il crescente interesse degli investitori retail per Solana è alimentato da diversi fattori chiave. Innanzitutto, la percezione di afferrare opportunità di investimento a prezzi relativamente bassi gioca un ruolo fondamentale nel motivare l’adozione di Solana. La possibilità di acquistare un’intera moneta SOL a circa 0 è notevolmente più attraente rispetto all’acquisto di frazioni di Bitcoin o Ether, accentuando la percezione di valore per i nuovi arrivati nel mercato delle criptovalute.

Inoltre, la rapidità delle transazioni e i bassi costi associati alla rete Solana rispetto ad altre blockchain rendono il token particolarmente interessante per gli utenti retail che cercano un’esperienza fluida e accessibile. Questa vantaggiata infrastruttura tecnica favorisce un utilizzo più esteso da parte di progetti DeFi, giochi e applicazioni decentralizzate, tutte aree in cui Solana ha già dimostrato una forte capacità di attrarre sviluppatori e utenti.

La promozione di eventi e iniziative educative da parte della comunità Solana, unite a campagne di marketing strategiche, hanno contribuito a sensibilizzare il pubblico verso le potenzialità di questo ecosistema. Formazione, risorse e supporto accessibili sono cruciali per ridurre le barriere all’ingresso e stimolare l’interesse di coloro che potrebbero essere reticenti a investire in criptovalute a causa della loro complessità percepita.

La crescente validazione del mercato attraverso l’approvazione di ETF, come suggerito dagli sviluppi recenti, non solo aumenta la fiducia degli investitori retail, ma funge anche da catalizzatore per l’adozione più ampia. Le aspettative riguardo a una futura espansione dell’ecosistema Solana alimentano l’interesse collettivo, poiché molti cercano di capitalizzare sull’ingresso di Solana nel mainstream delle investizioni e degli asset digitali.

Previsioni e prospettive future per Solana

Le proiezioni future per Solana (SOL) sono ottimiste, con analisti che prevedono che il valore del token possa superare i 0, grazie alle attese crescenti relative all’approvazione di ETF Solana negli Stati Uniti e all’incremento dell’adozione da parte degli investitori retail. Questo sviluppo non solo rappresenta una potenziale opportunità di guadagno, ma potrebbe anche conferire maggiore legittimità al mercato di Solana, spingendo ulteriormente la fiducia degli investitori.

Il sentiment positivo è supportato da modelli storici che indicano una tendenza ascendente per i prezzi. Inoltre, le attese di approvazione degli ETF, che potrebbero arrivare nel 2025, rendono l’ambiente particolarmente favorevole per il token. Secondo Nicolai Søndergaard di Nansen, l’interesse degli investitori è palpabile e c’è una forte aspettativa per un allargamento del mercato che potrebbe portare a una capitalizzazione ancora più amplia e a un’adozione sostenuta da parte di investitori di diverse categorie.

È importante anche considerare il contesto macroeconomico e la stabilità del mercato delle criptovalute, che influenzeranno le prestazioni future di Solana. L’approvazione di ETF potrebbe comportare un flusso ingente di capitali istituzionali, diversificando ulteriormente il profilo degli investitori e contribuendo alla crescita del valore di Solana. Nel complesso, le previsioni indicano che Solana è ben posizionata per sfruttare le opportunità future nel settore delle criptovalute, rendendola una delle opzioni più interessanti per gli investitori che cercano di diversificare i loro portafogli e massimizzare i guadagni nel panorama economico in evoluzione.