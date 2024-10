Società svizzere in mostra all’Singapore Fintech Festival 2024: Eccellenza e Innovazione

Panoramica sulla partecipazione svizzera al Singapore Fintech Festival 2024

Dodici aziende svizzere, rappresentative di diversi aspetti del sistema finanziario elvetico, prenderanno parte al Singapore Fintech Festival 2024, in programma dal 6 all’8 novembre presso il Singapore Expo. Questo evento segna l’ottava partecipazione della Svizzera al festival, che viene organizzato all’interno del Padiglione Svizzero da Switzerland Global Enterprise (S-GE) e dal Swiss Business Hub per il Sud Est Asiatico e il Pacifico.

La delegazione svizzera intende mettere in evidenza le forze del proprio settore fintech, puntando sui valori di affidabilità, qualità e innovazione che caratterizzano la Svizzera. Il Singapore Fintech Festival 2024 si concentrerà su sei temi centrali: il Roadmap per l’AI e il Quantum, il Blueprint per gli Asset Digitali, le Transazioni di Nuova Generazione, la Sostenibilità in Azione, il Superamento del Gap Finanziario e i Talenti del Futuro.

L’evento promette di attrarre leader globali appartenenti ai settori del governo, della finanza, degli investimenti e della tecnologia. Tra le aziende svizzere che partecipano nuovamente, vi è un chiaro intento di consolidare la loro presenza sia a Singapore che nel più ampio mercato ASEAN. Il settore finanziario elvetico è noto per la sua capacità di unire tradizione e innovazione, fattore che contribuisce alla sua reputazione di leader mondiale nei servizi finanziari.

Non da ultimo, la Svizzera ha mantenuto la sua posizione di leadership nella Global Innovation Index 2024 redatto dall’OMPI, segnando il 14esimo anno consecutivo in cima alla classifica dell’innovazione. S-GE, agendo per conto della Confederazione svizzera e dei cantoni dal 1927, sostiene ogni anno oltre 5.500 aziende svizzere nell’espansione internazionale e facilita gli investimenti di aziende estere in Svizzera attraverso la sua rete globale, compreso il Swiss Business Hub per il Sud Est Asiatico e il Pacifico.

Renee Koh, Vice Direttore del Swiss Business Hub per il Sud Est Asiatico e il Pacifico, ha sottolineato che “il costante supporto delle istituzioni finanziarie svizzere e delle aziende fintech al SFF 2024 sottolinea il nostro impegno a portare in Singapore imprese innovative elvetiche, permettendo loro di stabilire una presenza strategica nel Sud Est asiatico”. Le soluzioni svizzere sono riconosciute a livello globale per la loro robustezza, affidabilità comprovata e rigorosa conformità alle normative, posizionando le aziende svizzere come partner inestimabili per gli operatori del mercato asiatico.

Temi chiave del festival e opportunità per le aziende svizzere

Il Singapore Fintech Festival 2024 rappresenta un’importante piattaforma di networking e collaborazione per le aziende svizzere, che hanno l’opportunità di posizionarsi in un contesto internazionale altamente competitivo. I sei temi centrali del festival mirano a esplorare e sviluppare innovative proposte nel mondo fintech, creando un terreno fertile per gli investimenti e la cooperazione. I temi include il Roadmap per l’AI e il Quantum, Blueprint per gli Asset Digitali, Next-Gen Transactions, Sustainability in Action, Bridging the Financial Gap e Talent of Tomorrow.

La Roadmap per l’AI e il Quantum approfondisce l’impatto delle nuove tecnologie nel settore finanziario, promuovendo discussioni sull’integrazione dell’intelligenza artificiale e dei sistemi quantistici nei processi decisionali e nella gestione del rischio. Questa è un’area in cui molti player svizzeri possono mettere in mostra le proprie competenze tecniche e le applicazioni pratiche nelle loro offerte di servizi.

Il Blueprint per gli Asset Digitali si concentra sull’adozione e sulla regolamentazione dei beni digitali, un campo in rapida evoluzione dove le aziende svizzere possono condividere esperienze e strategie per affrontare le sfide normative e creare un ecosistema prospero per le criptovalute e gli asset tokenizzati. La partecipazione degli esperti svizzeri potrebbe favorire anche nuove alleanze con i regulator locali per definire piattaforme di scambio più sicure e innovative.

Il tema delle Next-Gen Transactions riguarda l’innovazione nei metodi di pagamento e nelle transazioni finanziarie, con particolare attenzione a come le soluzioni fintech possano migliorare l’efficienza e la sicurezza nelle operazioni quotidiane. Le aziende svizzere presentano soluzioni che uniscono tradizione e tecnologia, pronte a rispondere a queste esigenze con prodotti all’avanguardia.

La Sostenibilità in Azione è un tema cruciale non solo per il settore fintech, ma per l’intero panorama industriale attuale. Le imprese svizzere, già pioniere di pratiche ecosostenibili, possono attrarre l’attenzione su come le loro innovazioni contribuiscano agli obiettivi di sviluppo sostenibile, presentandosi come leader nella finanza verde.

Bridging the Financial Gap si concentra sull’accessibilità ai servizi finanziari, una problematica di rilevante importanza in molte economie emergenti di Asia. Le aziende svizzere sono ben posizionate per offrire soluzioni innovative che possano ridurre i divari esistenti, grazie alla loro esperienza nel settore e alla reputazione di efficienza e affidabilità.

Infine, il tema dei Talenti del Futuro affronta la questione cruciale delle competenze necessarie per navigare il paesaggio fintech in costante cambiamento. Le aziende svizzere possono attingere a un pool di talenti qualificati, oltre a collaborare con istituzioni accademiche locali per formare la prossima generazione di esperti nel settore finanziario.

In questo modo, il Singapore Fintech Festival 2024 offre a queste aziende un palcoscenico globale per dimostrare non solo la loro innovatività ma anche il loro impegno verso un futuro finanziario sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Presentazione delle aziende svizzere e delle loro innovazioni

Al Singapore Fintech Festival 2024, dodici aziende svizzere porteranno il loro expertise, rappresentando un ampio ventaglio di settori all’interno della finanza e della tecnologia. Queste aziende non solo incarnano l’indole innovativa della Svizzera, ma sono anche il riflesso della reputazione del paese quale hub di eccellenza nel fintech a livello globale.

Arf : Questa piattaforma di liquidità globale è dedicata alle istituzioni finanziarie autorizzate nelle transazioni transfrontaliere. Con sede a Zug e filiali in importanti città finanziarie come New York e Londra, Arf è sostenuta da investitori chiave nel campo della DeFi e del fintech.

: Questa piattaforma di liquidità globale è dedicata alle istituzioni finanziarie autorizzate nelle transazioni transfrontaliere. Con sede a Zug e filiali in importanti città finanziarie come New York e Londra, Arf è sostenuta da investitori chiave nel campo della DeFi e del fintech. Modulos AG : Fondata nel 2018, Modulos è all’avanguardia nella tecnologia dell’intelligenza artificiale, offrendo un’infrastruttura che consente la governance responsabile dell’AI. La piattaforma aiuta le aziende a implementare politiche etiche prendere decisioni informate, bilanciando innovazione e responsabilità.

: Fondata nel 2018, Modulos è all’avanguardia nella tecnologia dell’intelligenza artificiale, offrendo un’infrastruttura che consente la governance responsabile dell’AI. La piattaforma aiuta le aziende a implementare politiche etiche prendere decisioni informate, bilanciando innovazione e responsabilità. QAI Ventures : Questo acceleratore di venture capital si distingue per promuovere la collaborazione e supportare l’innovazione. Le sue iniziative mirano a sostenere startup promettenti, coinvolgendo un network di risorse e supporto strategico.

: Questo acceleratore di venture capital si distingue per promuovere la collaborazione e supportare l’innovazione. Le sue iniziative mirano a sostenere startup promettenti, coinvolgendo un network di risorse e supporto strategico. SCENARIO X : Impegnata nel rinnovamento delle pratiche di modellazione e gestione del rischio, SCENARIO X utilizza tecnologie emergenti come AI e machine learning per fornire strumenti avanzati che aiutano le istituzioni finanziarie a prendere decisioni informate.

: Impegnata nel rinnovamento delle pratiche di modellazione e gestione del rischio, SCENARIO X utilizza tecnologie emergenti come AI e machine learning per fornire strumenti avanzati che aiutano le istituzioni finanziarie a prendere decisioni informate. Securosys : Con sede a Zurigo, Securosys è un leader globale nella cybersicurezza e nella crittografia. L’azienda è specializzata nella protezione delle identità digitali e offre soluzioni HSM (Hardware Security Modules) per mercati finanziari, garantendo la massima sicurezza e conformità alle normative.

: Con sede a Zurigo, Securosys è un leader globale nella cybersicurezza e nella crittografia. L’azienda è specializzata nella protezione delle identità digitali e offre soluzioni HSM (Hardware Security Modules) per mercati finanziari, garantendo la massima sicurezza e conformità alle normative. SpeciTec : Con la sua offerta di software personalizzati per il settore private banking, SpeciTec mira a colmare le lacune nei pacchetti bancari tradizionali, garantendo soluzioni efficaci per la compliance e la supervisione del credito.

: Con la sua offerta di software personalizzati per il settore private banking, SpeciTec mira a colmare le lacune nei pacchetti bancari tradizionali, garantendo soluzioni efficaci per la compliance e la supervisione del credito. SuisseBase : Questa azienda offre una piattaforma che integra asset tradizionali e cripto, consentendo una gestione finanziaria innovativa e sicura per i suoi clienti. La proposta di valore di SuisseBase si basa su un’implementazione user-friendly di tecnologie all’avanguardia.

: Questa azienda offre una piattaforma che integra asset tradizionali e cripto, consentendo una gestione finanziaria innovativa e sicura per i suoi clienti. La proposta di valore di SuisseBase si basa su un’implementazione user-friendly di tecnologie all’avanguardia. Sygnum : Banca digitale specializzata in asset digitali, Sygnum facilita l’investimento nella nuova economia digitale per clienti istituzionali e privati. La banca opera su una piattaforma di regolamentazione innovativa, assicurando fiducia e sicurezza negli investimenti.

: Banca digitale specializzata in asset digitali, Sygnum facilita l’investimento nella nuova economia digitale per clienti istituzionali e privati. La banca opera su una piattaforma di regolamentazione innovativa, assicurando fiducia e sicurezza negli investimenti. ti&m : Attiva nel campo della digitalizzazione e della sicurezza, ti&m fornisce soluzioni IT a clienti di alto profilo, combinando creatività e innovazione per affrontare le sfide del settore del fintech.

: Attiva nel campo della digitalizzazione e della sicurezza, ti&m fornisce soluzioni IT a clienti di alto profilo, combinando creatività e innovazione per affrontare le sfide del settore del fintech. Unique : Questa soluzione basata sull’AI mira a ottimizzare il lavoro degli advisor finanziari automatizzando compiti ripetitivi, migliorando efficienza e relazioni con i clienti attraverso l’analisi delle interazioni.

: Questa soluzione basata sull’AI mira a ottimizzare il lavoro degli advisor finanziari automatizzando compiti ripetitivi, migliorando efficienza e relazioni con i clienti attraverso l’analisi delle interazioni. WebAccountPlus: Questa piattaforma offre soluzioni contabili integrate e digitalizzate che sfruttano la potenza dell’AI per garantire una gestione efficiente e sicura, accessibile da qualsiasi posizione.

Le aziende svizzere presenti al festival non solo porteranno innovazioni tecnologiche, ma proporranno anche visioni strategiche che contribuiranno a plasmare un futuro finanziario più resiliente e inclusivo. Con l’obiettivo di stabilire collaborazioni significative, queste imprese rappresentano un simbolo della competitività e della capacità di adattamento del settore fintech svizzero nel panorama globale.

La partecipazione delle aziende svizzere al Singapore Fintech Festival 2024 evidenzia l’impegno della Svizzera quale leader riconosciuto nel settore fintech e il suo desiderio di espandere ulteriormente la propria influenza nel mercato asiatico. Secondo gli esperti del settore, questa presenza non rappresenta solo un’occasione di visibilità, ma un’importante piattaforma per instaurare relazioni strategiche con stakeholder locali e internazionali. La valutazione delle prospettive future si basa su diversi fattori chiave, tra cui l’innovazione tecnologica, la conformità normativa e la crescente domanda di soluzioni sostenibili.

Renee Koh, Vice Direttore del Swiss Business Hub per il Sud Est Asiatico e il Pacifico, ha affermato: “Le soluzioni svizzere sono apprezzate a livello globale per la loro robustezza e conformità ai rigidi standard normativi. Questo posiziona le aziende svizzere come partner privilegiati per i player asiatici, consentendo loro di affrontare con successo le sfide del mercato”. Questo feedback riflette la crescente fiducia nelle competenze svizzere nel gestire la compliance in un contesto di rapida evoluzione, caratterizzato da una maggiore digitalizzazione.

Inoltre, il focus sulle pratiche sostenibili è sempre più centrale. Le fintech svizzere sono in prima linea nell’offrire soluzioni innovative che promuovono la sostenibilità. In un contesto in cui i governi e gli investitori pongono sempre più attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, la Svizzera si presenta come un faro di competenza. Le aziende svizzere partecipanti possono giocare un ruolo cruciale nella definizione di standard elevati e strategie per un sistema finanziario più responsabile e inclusivo.

Le imprese svizzere saranno anche in grado di sfruttare opportunità di networking preziose con leader industriali, investitori e regulator asiatici durante il festival. Tali interazioni possono stimolare collaborazioni che potrebbero portare a investimenti congiunti e all’accesso a mercati altrimenti difficili da raggiungere. Con una forte propensione per l’innovazione, le aziende svizzere sono pronte a rispondere alle esigenze emergenti e a fornire soluzioni tailor-made che affrontano le specifiche problematiche dei mercati asiatici.

Il governo svizzero, attraverso Switzerland Global Enterprise, continua a svolgere un ruolo proattivo nel supportare l’export e l’internazionalizzazione delle imprese nazionali. Questo approccio strategico non solo cerca di accrescere la visibilità delle aziende svizzere nel Sud Est asiatico, ma promuove anche un ecosistema che incoraggia il dibattito su innovazione e collaborazione tra diverse giurisdizioni.

Il Singapore Fintech Festival 2024 si configura come un’importante opportunità per le aziende svizzere, che mirano a consolidare la loro presenza nel panorama fintech dell’Asia. Il futuro per queste aziende appare promettente, in quanto continueranno a integrare innovazione, sostenibilità e conformità normativa, confermando la Svizzera come un interlocutore chiave in questo settore.